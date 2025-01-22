Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
23 мар в 08:00
25 мар в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
14 мар в 08:00
15 мар в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому Мумбаи
Погрузитесь в атмосферу старого Мумбаи, исследуя его колониальные жемчужины. Уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности города
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
$151 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр22 января 2025Я теперь специально поеду в Мумбаи чтобы с Санджаем увидеться. Замечательный человек. Экскурсия была отличной. Рекомендую!!!
- ААлександр4 декабря 2024Светлана -прекрасный организатор экскурсий. Всегда была на связи, отвечала на наши вопросы быстро и исчерпывающе. Но особая наша благодарность гиду
- OOlga25 ноября 2024Аниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценная. Дорогая Аниса, всего тебе самого доброго от твоих благодарных туристов 🌺
- ДДарья21 ноября 2024Организаторы сделали все возможное для нашего комфорта привезли гидов со всей страны чтобы мы могли узнать информацию и насладится поездкой.
- ЕЕкатерина27 марта 2024Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
- РРоман15 февраля 2024Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Дворец-отель «Тадж-Махал»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мумбаи
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мумбаи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в марте 2025
Сейчас в Мумбаи в категории "Дворец-отель «Тадж-Махал»" можно забронировать 3 экскурсии от 151 до 250. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Экскурсии на русском языке в Мумбаи (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дворец-отель «Тадж-Махал»», 22 ⭐ отзыва, цены от $151. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май