Дворец-отель «Тадж-Махал» – экскурсии в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец-отель «Тадж-Махал»» в Мумбаи на русском языке, цены от $151. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
Пешая
На пароме
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Мумбаи и поездка на остров Элефанта
Погружение в культуру и историю Мумбаи. Ворота Индии, Тадж-Махал Палас, Кала Кода и пещеры острова Элефанта ждут вас! Увлекательное путешествие на пароме
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
23 мар в 08:00
25 мар в 08:00
$167 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
14 мар в 08:00
15 мар в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Мумбаи для новичков
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому Мумбаи
Погрузитесь в атмосферу старого Мумбаи, исследуя его колониальные жемчужины. Уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности города
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
$151 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    22 января 2025
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Я теперь специально поеду в Мумбаи чтобы с Санджаем увидеться. Замечательный человек. Экскурсия была отличной. Рекомендую!!!
  • А
    Александр
    4 декабря 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Светлана -прекрасный организатор экскурсий. Всегда была на связи, отвечала на наши вопросы быстро и исчерпывающе. Но особая наша благодарность гиду
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    Анисе! Невероятное обаяние и безупречное знание страны! 2 насыщенных дня в Мумбае и ни одной скучной минуты! Аниса показала высший пилотаж как гид (а мы имеем большой опыт общения с индивидуальными гидами по всему миру и есть с кем сравнивать). Аниса - настоящий фанат и знаток Индии! Она умеет работать с мини-группой так, что мы все были в поле ее внимания! Мы в полном восторге от подачи материала, обратной связи, и самой программы экскурсии. Спасибо!

  • O
    Olga
    25 ноября 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Аниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценная. Дорогая Аниса, всего тебе самого доброго от твоих благодарных туристов 🌺
    Аниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценнаяАниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценнаяАниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценнаяАниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценнаяАниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценнаяАниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценнаяАниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценнаяАниса- просто бесподобный гид и отличный человек. Очень все понравилось! Экскурсия более, чем полноценная
  • Д
    Дарья
    21 ноября 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Организаторы сделали все возможное для нашего комфорта привезли гидов со всей страны чтобы мы могли узнать информацию и насладится поездкой.
  • Е
    Екатерина
    27 марта 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо всю дорогу рассказывала нам
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    про историю Индии и Бомбея-Мумбаи, о мифологии и религии, видно, что она очень глубоко знает материал, плюс просто очень увлечена своей работой. Помогла нам выбрать сувениры, ответила на все интересующие вопросы. Да просто рассказ был очень интересным и пончтным. Огромное ей спасибо за отличную экскурсию по городу и на сам остров

    Посетили замечательную экскурсию в пещеры Элефанта с прекрасным гидом Анисой. Впечатления просто потрясающие! Аниса очень увлечённо
  • Р
    Роман
    15 февраля 2024
    Мумбаи и остров Элефанта за 1 день
    Отличная экскурсия от отличного гида Анисы! Ездили по делам в командировку и решили узнать Мумбаи ближе в свободное время, Аниса
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    провела отличную экскурсию как по острову, так и по старой части города; помогла найти оставшиеся подарки для коллег и даже добраться до отеля. Рассказ был очень интересным и было сразу видно, что человек любит свою работу и этот город. Советую всем, кто намечает путешествие в Индию, в данный штат, посетить данный тур.

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Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Дворец-отель «Тадж-Махал»»

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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в марте 2025
Сейчас в Мумбаи в категории "Дворец-отель «Тадж-Махал»" можно забронировать 3 экскурсии от 151 до 250. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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