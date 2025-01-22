Вокзал Чхатрапати-Шиваджи – экскурсии в Мумбаи

Найдено 3 экскурсии в категории «Вокзал Чхатрапати-Шиваджи» в Мумбаи на русском языке, цены от $151. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
Раскрыть один из самых противоречивых городов мира и увидеть места из знаменитой книги
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
15 мар в 09:00
$219 за всё до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Добро пожаловать в Мумбаи
История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Начало: У вашего отеля
18 мар в 08:00
19 мар в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Мумбаи для новичков
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по историческому Мумбаи
Погрузитесь в атмосферу старого Мумбаи, исследуя его колониальные жемчужины. Уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности города
Начало: У отеля «Тадж-Махал»
23 мар в 09:00
24 мар в 09:00
$151 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    22 января 2025
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Я теперь специально поеду в Мумбаи чтобы с Санджаем увидеться. Замечательный человек. Экскурсия была отличной. Рекомендую!!!
  • А
    Александр
    4 декабря 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Светлана -прекрасный организатор экскурсий. Всегда была на связи, отвечала на наши вопросы быстро и исчерпывающе. Но особая наша благодарность гиду
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    Анисе! Невероятное обаяние и безупречное знание страны! 2 насыщенных дня в Мумбае и ни одной скучной минуты! Аниса показала высший пилотаж как гид (а мы имеем большой опыт общения с индивидуальными гидами по всему миру и есть с кем сравнивать). Аниса - настоящий фанат и знаток Индии! Она умеет работать с мини-группой так, что мы все были в поле ее внимания! Мы в полном восторге от подачи материала, обратной связи, и самой программы экскурсии. Спасибо!

  • Д
    Дарья
    21 ноября 2024
    Добро пожаловать в Мумбаи
    Организаторы сделали все возможное для нашего комфорта привезли гидов со всей страны чтобы мы могли узнать информацию и насладится поездкой.
  • В
    Вера
    16 марта 2024
    Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
    Спасибо за замечательную экскурсию! Санджай - прекрасный гид, машина была очень комфортной.
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Мумбаи: обзорная экскурсия по следам «Шантарам»
    Экскурсия прошла очень хорошо, мы остались довольны! В середине процесса неожиданно сломался автомобиль, но его заменили на другой, и экскурсия
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    продолжилась. С нами был гид Санджай хорошо владеющий русским языком и ответивший на все наши вопросы. С удовольствием порекомендую его друзьям, большое спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мумбаи в категории «Вокзал Чхатрапати-Шиваджи»

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Сколько стоит экскурсия по Мумбаи в марте 2025
Сейчас в Мумбаи в категории "Вокзал Чхатрапати-Шиваджи" можно забронировать 3 экскурсии от 151 до 250. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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