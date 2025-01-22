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Анисе! Невероятное обаяние и безупречное знание страны! 2 насыщенных дня в Мумбае и ни одной скучной минуты! Аниса показала высший пилотаж как гид (а мы имеем большой опыт общения с индивидуальными гидами по всему миру и есть с кем сравнивать). Аниса - настоящий фанат и знаток Индии! Она умеет работать с мини-группой так, что мы все были в поле ее внимания! Мы в полном восторге от подачи материала, обратной связи, и самой программы экскурсии. Спасибо!