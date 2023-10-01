История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
Покажем главные достопримечательности и нетуристические районы, блеск и гетто, древние храмы и дома болливудских звезд.
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Описание
Что вас ожидает
Колониальный центр
Вы посетите исторический центр со старинной британской архитектурой. Увидите вокзал Виктория, часовую башню, музей Принца Уэльского и ворота Индии, к которым когда-то подплывали британские корабли. А также отель Тадж Махал, открытый в 1903 г. в великолепном колониальном здании. Можно осмотреть его снаружи или выпить чашку кофе внутри. Кроме того, вы оцените самый большой частный дом в мире, принадлежащий местному миллиардеру.
Мумбаи и «Шантарам»
Для многих Мумбаи открылись во всем противоречии благодаря бестселлеру австралийского писателя «Шантарам». Мы проедем по связанным с ним местам. Вы посетите кипящие туристические районы Колабы — именно здесь происходят основные действия книги. А также заглянете в легендарное кафе Леопольд — любимое место художников, писателей, экспатов и героев нашумевшего романа.
Другая Индия
Вы увидите прачечные под открытым небом Доби Гхат, расположенные в колоритных жилых кварталах. Прокатитесь по современной набережной Марина Драйв и полюбуетесь знаменитым морским мостом Бандра. Посетите потрясающий храм Бабулнатх, погуляете у священного пруда Банганг и окажетесь в индийской деревне внутри прогрессивного мегаполиса. В завершение осмотрите район Бандра с красивыми видами, фортом и домами болливудских звезд.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
- Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит 225$
- По желанию мы можем добавить в программу трущобы Дхарави и Болливуд. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.