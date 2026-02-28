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Добро пожаловать в Мумбаи

История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии
В Мумбаи трущобы соседствуют со стеклянными небоскрёбами, модные бутики с колоритными базарами, а колониальная архитектура с пальмами и тележками с уличной едой. Мы поможем вам проникнуться противоречивой атмосферой этого потрясающего города.

Покажем главные достопримечательности и нетуристические районы, блеск и гетто, древние храмы и дома болливудских звезд.
4.6
30 отзывов
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи

Описание экскурсии

Колониальный центр

Вы посетите исторический центр со старинной британской архитектурой. Увидите вокзал Виктория, часовую башню, музей принца Уэльского и «Ворота Индии», к которым когда-то подплывали британские корабли. А также отель «Тадж-Махал», открытый в 1903 г. в великолепном колониальном здании. Можно осмотреть его снаружи или выпить чашку кофе внутри. Кроме того, вы оцените самый большой частный дом в мире, принадлежащий местному миллиардеру.

Мумбаи и «Шантарам»

Для многих Мумбаи открылись во всем противоречии благодаря бестселлеру австралийского писателя «Шантарам». Мы проедем по связанным с ним местам. Вы посетите кипящие туристические районы Колабы — именно здесь происходят основные действия книги. А также заглянете в легендарное кафе «Леопольд» — любимое место художников, писателей, экспатов и героев нашумевшего романа.

Другая Индия

Вы увидите прачечные под открытым небом Дхоби Гхат, расположенные в колоритных жилых кварталах. Прокатитесь по современной набережной Марин-Драйв и полюбуетесь знаменитым морским мостом Бандра. Посетите потрясающий храм Бабулнатх, погуляете у священного пруда Банганг и окажетесь в индийской деревне внутри прогрессивного мегаполиса. В завершение осмотрите район Бандра с красивыми видами, фортом и домами болливудских звезд.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит $300
  • По желанию мы можем добавить в программу трущобы Дхарави и Болливуд. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
  • При нехватке русскоговорящего гида на вашу дату готовы предложить со скидкой услуги англоговорящего

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Мумбаи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 347 туристов
Меня зовут Светлана, я гид и организатор путешествий по Индии. Написала о любимой стране книгу и веду посвящённый ей блог. Замужем за индийцем, совместно с которым мы создали туристическое агентство.
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Мы любим свою работу и всегда с азартом относимся к новым задачам. С одной стороны, в нашей команде индийцы, способные завязать контакт в любом городе и выполнить самые неожиданные запросы. С другой — русскоговорящие люди, понимающие потребности наших гостей и умеющие предвидеть их пожелания.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Незабываемая прогулка по Мумбаю оставила много впечатлений благодаря нашему гиду Татьяне! Это наш с мужем первый визит в Мумбаи, мы остановились в нём, по сути, на один день и осуществили
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свою давнюю мечту! Очень удобный и насыщенный маршрут по достопримечательностям, интересным местам и уголкам города, запоминающиеся удивительные локации. Мы даже поучаствовали в празднике на вокзале "Виктория", который проходил в тот день в честь Д. Р. Чатрапати Шиваджи Махараджа. Профессионализм гида: эрудированность, грамотность, знание истории и обычаев этой необыкновенной страны и её жителей оставили в наших сердцах самые лучшие воспоминания. Спасибо Татьяне за доброжелательность, теплоту, искренность 🙏. Было такое чувство, будто мы гуляем с местным другом, которого уже знаем много лет.
И да, огромная благодарность водителю за внимание, услужливость, вежливость! 🙏 Настоятельно рекомендуем Татьяну всем кто посещает Мумбаи, особенно в первый раз!

Незабываемая прогулка по Мумбаю оставила много впечатлений благодаря нашему гиду Татьяне! Это наш с мужем первый
Незабываемая прогулка по Мумбаю оставила много впечатлений благодаря нашему гиду Татьяне! Это наш с мужем первый
Незабываемая прогулка по Мумбаю оставила много впечатлений благодаря нашему гиду Татьяне! Это наш с мужем первый
Незабываемая прогулка по Мумбаю оставила много впечатлений благодаря нашему гиду Татьяне! Это наш с мужем первый
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евгений
Экскурсия была организована отлично👍 русскоговорящий гид Санджай великолепно знает историю Индии,Мумбаи,понимает наш юмор и замечательный рассказчик🤝 в заключение поездки мог нас просто проводить до отеля и все.. 🤔но он любезно
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согласился помочь нам с оформлением местной сим карты в салоне связи - без него мы бы долго разбирались с этим мероприятием 😉🤣огромное ему спасибо за это🤝🤗единственное пожелание всем,кто поедет на экскурсию дополнительно в Болливуд, имейте в виду,что придется пожертвовать осмотром достопримечательностей Мумбаи в плане уделенного им времени и и соответственно подробностей,т. к. дорога в студию Болливуда может занять много времени из-за пробок🙁 А вообще нам Мумбаи понравился и мы бы ещё с удовольствием сюда приехали и более в спокойном темпе погуляли по историческим местам😀Спасибо за организацию экскурсии ещё раз🤝🤗👏

Экскурсия была организована отлично👍 русскоговорящий гид Санджай великолепно знает историю Индии,Мумбаи,понимает наш юмор и замечательный рассказчик🤝
Экскурсия была организована отлично👍 русскоговорящий гид Санджай великолепно знает историю Индии,Мумбаи,понимает наш юмор и замечательный рассказчик🤝
Экскурсия была организована отлично👍 русскоговорящий гид Санджай великолепно знает историю Индии,Мумбаи,понимает наш юмор и замечательный рассказчик🤝
Экскурсия была организована отлично👍 русскоговорящий гид Санджай великолепно знает историю Индии,Мумбаи,понимает наш юмор и замечательный рассказчик🤝
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М
Нам провела экскурсию гид Татьяна. Мы были с двумя детьми 11 лет. Увидели контраст Мумбаи от трущоб до колониальной части. Трущоба произвела впечатление. Экскурсия была рассчитана на весь день, но это не казалось долго и сложно, несмотря на жару. Всё было прекрасно продумано и распланировано.
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Н
Гид Санджай потрясающе провел с нами экскурсию по Мумбаи в течение 8 часов. Великолепно знает город, интересно рассказывает про его историю и настоящую жизнь. Посетили все знаковые достопримечательности. Впечатление останется надолго. Спасибо большое организаторам!!!
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Е
Замечательная обзорная экскурсия по такому колоритному и интересному Мумбаи, где блеск и нищета идут рука об руку! Гид Санджай показал максимум из возможного за день, видно, что он любит свой город и гордится им, а еще он очень интеллигентный, спокойный и приятный. Благодарю Санджаю мы влюбились в Мумбаи и всем рекомендуем его посетить, выбрав данную экскурсию
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Ольга
Гид профессионал. Вежливый. Очень хорошо знает русский язык. Всё очень понравилось. Спасибо
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