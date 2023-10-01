Добро пожаловать в Мумбаи

История, местный колорит, прачечные, роскошные дома и места из «Шантарама» на обзорной экскурсии

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В Мумбаи трущобы соседствуют со стеклянными небоскрёбами, модные бутики с колоритными базарами, а колониальная архитектура с пальмами и тележками с уличной едой. Мы поможем вам проникнуться противоречивой атмосферой этого потрясающего города.

Покажем главные достопримечательности и нетуристические районы, блеск и гетто, древние храмы и дома болливудских звезд.
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи
Добро пожаловать в Мумбаи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Колониальный центр

Вы посетите исторический центр со старинной британской архитектурой. Увидите вокзал Виктория, часовую башню, музей Принца Уэльского и ворота Индии, к которым когда-то подплывали британские корабли. А также отель Тадж Махал, открытый в 1903 г. в великолепном колониальном здании. Можно осмотреть его снаружи или выпить чашку кофе внутри. Кроме того, вы оцените самый большой частный дом в мире, принадлежащий местному миллиардеру.

Мумбаи и «Шантарам»

Для многих Мумбаи открылись во всем противоречии благодаря бестселлеру австралийского писателя «Шантарам». Мы проедем по связанным с ним местам. Вы посетите кипящие туристические районы Колабы — именно здесь происходят основные действия книги. А также заглянете в легендарное кафе Леопольд — любимое место художников, писателей, экспатов и героев нашумевшего романа.

Другая Индия

Вы увидите прачечные под открытым небом Доби Гхат, расположенные в колоритных жилых кварталах. Прокатитесь по современной набережной Марина Драйв и полюбуетесь знаменитым морским мостом Бандра. Посетите потрясающий храм Бабулнатх, погуляете у священного пруда Банганг и окажетесь в индийской деревне внутри прогрессивного мегаполиса. В завершение осмотрите район Бандра с красивыми видами, фортом и домами болливудских звезд.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате. Транспорт включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Стоимость экскурсии на 3-4 человек составит 225$
  • По желанию мы можем добавить в программу трущобы Дхарави и Болливуд. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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