В Мумбаи трущобы соседствуют со стеклянными небоскрёбами, модные бутики с колоритными базарами, а колониальная архитектура с пальмами и тележками с уличной едой. Мы поможем вам проникнуться противоречивой атмосферой этого потрясающего города. Покажем главные достопримечательности и нетуристические районы, блеск и гетто, древние храмы и дома болливудских звезд.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Колониальный центр

Вы посетите исторический центр со старинной британской архитектурой. Увидите вокзал Виктория, часовую башню, музей принца Уэльского и «Ворота Индии», к которым когда-то подплывали британские корабли. А также отель «Тадж-Махал», открытый в 1903 г. в великолепном колониальном здании. Можно осмотреть его снаружи или выпить чашку кофе внутри. Кроме того, вы оцените самый большой частный дом в мире, принадлежащий местному миллиардеру.

Мумбаи и «Шантарам»

Для многих Мумбаи открылись во всем противоречии благодаря бестселлеру австралийского писателя «Шантарам». Мы проедем по связанным с ним местам. Вы посетите кипящие туристические районы Колабы — именно здесь происходят основные действия книги. А также заглянете в легендарное кафе «Леопольд» — любимое место художников, писателей, экспатов и героев нашумевшего романа.

Другая Индия

Вы увидите прачечные под открытым небом Дхоби Гхат, расположенные в колоритных жилых кварталах. Прокатитесь по современной набережной Марин-Драйв и полюбуетесь знаменитым морским мостом Бандра. Посетите потрясающий храм Бабулнатх, погуляете у священного пруда Банганг и окажетесь в индийской деревне внутри прогрессивного мегаполиса. В завершение осмотрите район Бандра с красивыми видами, фортом и домами болливудских звезд.

Организационные детали