Будет всё — от
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 22+
Проживание. 1-местное размещение на шикарных виллах.
*Фото виллы взяты с сайта booking.com для примера
Питание. В стоимость включены: завтраки, фрукты и балийские угощения в 1-й день, пикник в 8-й день. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный седан.
Дети. Возраст участников — 22+.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.
Программа тура по дням
Начало отдыха
Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим на виллу. Вас встретят свежими тропическими фруктами и традиционными балийскими угощениями. Во время знакомства с организатором вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.
Расслабленный день в Убуде
Начнём день с разминки — займёмся йогой и помедитируем с видом на джунгли. Позавтракаем и пойдём гулять по Убуду: исследуем центр городка и осмотрим топовые локации. Затем вы отправитесь на массаж, который снимет напряжение и подарит полное расслабление. Днём будет время отдохнуть на вилле, а вечером поужинаем в атмосферном ресторане.
Рисовые террасы, вулкан Батур
Утром позанимаемся йогой и позавтракаем. Поедем к рисовым террасам и погуляем по ступенчатым зелёным каскадам. Выпьем ароматного кофе у подножия вулкана Батур, а затем прокатимся на джипах по застывшей лаве. Завершим этот насыщенный впечатлениями день, нежась в горячих источниках.
Встреча с жрицей, отдых в спа
После утренней практики и завтрака поедем в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован 2-часовой индивидуальный сеанс исцеления. Вы проработаете детские проблемы, очистите чакры и энергию прошлых жизней, восстановите эмоциональный баланс и получите благословление на успех в будущем.
Остаток дня проведём в полном релаксе. Отправимся в спа с баней и купелями, наполненными экзотическими цветами. Выпьем чаю и проведём вечер у костра.
Поездка в Чангу
Утром поедем в район Чангу, который знаменит головокружительными панорамами, модными кафе и расслабленной атмосферой. Отдохнём на пляже с чёрным вулканическим песком и пообедаем с видом на океан.
Затем можно покататься на лошадях, квадроциклах или велосипедах вдоль побережья. Вечером поужинаем в отблесках костра в уютном баре с живой музыкой.
Пейзажи Нуса Пениды
Этот и следующий дни проведём на соседнем острове Нуса Пенида. Сегодня полюбуемся впечатляющими скальными ландшафтами с высоты смотровых площадок. Спустимся к самым живописным пляжам и обязательно устроим фотосессию. Понаблюдаем за церемонией в древнем храме и в завершение дня проводим чарующий закат.
Плавание со скатами
Будем завтракать, рассматривая виднеющийся вдали остров Бали и вулкан Агунг. А днём вас ждёт незабываемое событие — плавание среди гигантских и безобидных мант, которых также называют морскими дьяволами.
Возвращение домой
Вместо завтрака устроим небольшой прощальный пикник в секретном месте. Затем проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, фрукты, пикник
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты
- Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты