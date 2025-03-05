После утренней практики и завтрака поедем в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован 2-часовой индивидуальный сеанс исцеления. Вы проработаете детские проблемы, очистите чакры и энергию прошлых жизней, восстановите эмоциональный баланс и получите благословление на успех в будущем.

Остаток дня проведём в полном релаксе. Отправимся в спа с баней и купелями, наполненными экзотическими цветами. Выпьем чаю и проведём вечер у костра.