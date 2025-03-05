В одиночку на край света: соло-тур по Бали и Нуса Пениде с проживанием на роскошных виллах

Покататься на джипе по застывшей лаве, очистить чакры и окунуться в купель с экзотическими цветами
Улететь в Индонезию без компании и пережить массу ярких эмоций — легко! Мы составили индивидуальный маршрут для соло-путешественников, в котором гармонично сочетаются расслабленный отдых и разнообразные активности.

Будет всё — от
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йоги, SPA-процедур и атмосферных вечеров у костра до джипинга по склонам вулкана, катания на лошадях по пляжу и снорклинга с гигантскими мантами.

А ещё вы встретитесь с верховной жрицей Бали, которая поможет вам очистить чакры и благословит на успех в будущем.

В одиночку на край света: соло-тур по Бали и Нуса Пениде с проживанием на роскошных виллах
В одиночку на край света: соло-тур по Бали и Нуса Пениде с проживанием на роскошных виллах
В одиночку на край света: соло-тур по Бали и Нуса Пениде с проживанием на роскошных виллах
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 22+

Проживание. 1-местное размещение на шикарных виллах.

*Фото виллы взяты с сайта booking.com для примера

Питание. В стоимость включены: завтраки, фрукты и балийские угощения в 1-й день, пикник в 8-й день. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный седан.

Дети. Возраст участников — 22+.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте. Оплачивается дополнительно.

Программа тура по дням

1 день

Начало отдыха

Заберём вас у аэропорта Денпасара и доставим на виллу. Вас встретят свежими тропическими фруктами и традиционными балийскими угощениями. Во время знакомства с организатором вас ждёт небольшой приветственный подарок. Остаток дня будет свободен.

Начало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыхаНачало отдыха
2 день

Расслабленный день в Убуде

Начнём день с разминки — займёмся йогой и помедитируем с видом на джунгли. Позавтракаем и пойдём гулять по Убуду: исследуем центр городка и осмотрим топовые локации. Затем вы отправитесь на массаж, который снимет напряжение и подарит полное расслабление. Днём будет время отдохнуть на вилле, а вечером поужинаем в атмосферном ресторане.

Расслабленный день в УбудеРасслабленный день в УбудеРасслабленный день в УбудеРасслабленный день в Убуде
3 день

Рисовые террасы, вулкан Батур

Утром позанимаемся йогой и позавтракаем. Поедем к рисовым террасам и погуляем по ступенчатым зелёным каскадам. Выпьем ароматного кофе у подножия вулкана Батур, а затем прокатимся на джипах по застывшей лаве. Завершим этот насыщенный впечатлениями день, нежась в горячих источниках.

Рисовые террасы, вулкан БатурРисовые террасы, вулкан БатурРисовые террасы, вулкан БатурРисовые террасы, вулкан Батур
4 день

Встреча с жрицей, отдых в спа

После утренней практики и завтрака поедем в гости к удивительной женщине — верховной жрице Бали. С ней запланирован 2-часовой индивидуальный сеанс исцеления. Вы проработаете детские проблемы, очистите чакры и энергию прошлых жизней, восстановите эмоциональный баланс и получите благословление на успех в будущем.

Остаток дня проведём в полном релаксе. Отправимся в спа с баней и купелями, наполненными экзотическими цветами. Выпьем чаю и проведём вечер у костра.

Встреча с жрицей, отдых в спаВстреча с жрицей, отдых в спаВстреча с жрицей, отдых в спаВстреча с жрицей, отдых в спа
5 день

Поездка в Чангу

Утром поедем в район Чангу, который знаменит головокружительными панорамами, модными кафе и расслабленной атмосферой. Отдохнём на пляже с чёрным вулканическим песком и пообедаем с видом на океан.

Затем можно покататься на лошадях, квадроциклах или велосипедах вдоль побережья. Вечером поужинаем в отблесках костра в уютном баре с живой музыкой.

Поездка в ЧангуПоездка в ЧангуПоездка в ЧангуПоездка в Чангу
6 день

Пейзажи Нуса Пениды

Этот и следующий дни проведём на соседнем острове Нуса Пенида. Сегодня полюбуемся впечатляющими скальными ландшафтами с высоты смотровых площадок. Спустимся к самым живописным пляжам и обязательно устроим фотосессию. Понаблюдаем за церемонией в древнем храме и в завершение дня проводим чарующий закат.

Пейзажи Нуса ПенидыПейзажи Нуса ПенидыПейзажи Нуса ПенидыПейзажи Нуса Пениды
7 день

Плавание со скатами

Будем завтракать, рассматривая виднеющийся вдали остров Бали и вулкан Агунг. А днём вас ждёт незабываемое событие — плавание среди гигантских и безобидных мант, которых также называют морскими дьяволами.

Плавание со скатамиПлавание со скатамиПлавание со скатамиПлавание со скатами
8 день

Возвращение домой

Вместо завтрака устроим небольшой прощальный пикник в секретном месте. Затем проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, фрукты, пикник
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты
  • Все активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Денпасар и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Денпасара, точное время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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