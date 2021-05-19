Полезная информация о Джокьякарте
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Местное время в Джокьякарте
00:5736
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Джокьякарта
|По-английски
|Yogyakarta
|Столица региона
|Джокьякарта является столицей региона
|Население города
|636 660 чел.
|Аэропорты
|Международный аэропорт Джокьякарта YIA, Адисутджипто JOG
|Часовой пояс
|Asia/Jakarta
|Средняя высота
|110 м. от уровня моря
Где находится Джокьякарта на карте
Джокьякарта