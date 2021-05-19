Всё о Джокьякарте

Полезная информация о Джокьякарте

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Местное время в Джокьякарте
00:5736
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаДжокьякарта
По-английскиYogyakarta
Столица регионаДжокьякарта является столицей региона
Население города636 660 чел.
АэропортыМеждународный аэропорт Джокьякарта YIA, Адисутджипто JOG
Часовой поясAsia/Jakarta
Средняя высота110 м. от уровня моря

Где находится Джокьякарта на карте

Джокьякарта фото города
Джокьякарта

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