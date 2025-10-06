Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 окт в 09:00
14 окт в 16:00
от $180 за человека
Индивидуальная
Путешествие по Убуду
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
от $130 за человека
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Познакомьтесь с редкими птицами, пообщайтесь с добрыми слонами и насладитесь дегустацией шоколада на балийской фабрике. Незабываемый день на Бали
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
13 окт в 09:00
от $350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Валерию.
Впервые с подругой взяли экскурсионный тур через Трипстер, гида выбирали по отзывам.
Сама экскурсия была очень
- ААнастасия29 сентября 2025Была на экскурсии Валерия «Истинная красота Бали». Это был интересный и познавательный день. Удалось посмотреть все знаковые достопримечательности острова -
- ТТатьяна7 августа 2025Мы провели чудесный день с Валерием, посетили парк птиц и парк слонов. В парке птиц увидели фламинго, пеликанов, сов, попугаев,
- ББогатырева12 июля 2025Находимся с дочерью на отдыхе на Бали.
11.07.25 были на экскурсии «Истинная красота Бали» с гидом Валерием.
Поселили храм Таман Аюн,
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Убуду в октябре 2025
Сейчас в Убуде в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 350. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 5 ⭐ отзывов, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь