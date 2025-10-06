Мои заказы

Истинная красота Бали
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 окт в 09:00
14 окт в 16:00
от $180 за человека
Сокровища Убуда
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Путешествие по Убуду
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
13 окт в 08:00
от $130 за человека
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Познакомьтесь с редкими птицами, пообщайтесь с добрыми слонами и насладитесь дегустацией шоколада на балийской фабрике. Незабываемый день на Бали
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
13 окт в 09:00
от $350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 октября 2025
    Истинная красота Бали
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Валерию.
    Впервые с подругой взяли экскурсионный тур через Трипстер, гида выбирали по отзывам.
    Сама экскурсия была очень
    насыщенная, интересная, с красивыми локациями и балийским калоритом. Приятным бонусом стало посещение фруктового рынка и шоколадной фабрики (что не входило в наш тур).
    Отдельно хочется отметить именно личные качества Валерия: эрудицию, начитанность, грамотную речь, такт, воспитанность и умение найти подход и заинтересовать беседой.
    Спасибо Вам большое!
    При следующем посещении острова мы обязательно обратимся к Вам вновь и будем рекомендовать нашим друзьям!

  • А
    Анастасия
    29 сентября 2025
    Истинная красота Бали
    Была на экскурсии Валерия «Истинная красота Бали». Это был интересный и познавательный день. Удалось посмотреть все знаковые достопримечательности острова -
    храмы, водопад, рисовые террасы и ботанический сад, а также узнать исторические и занимательные факты про Индонезию и остров в частности. Все сбалансированно - храмы осматривали совместно, так как детали требуют комментариев, а на природе предоставлялось свободное время. Перемещение между локациями сопровождалась красивыми видами. Удалось купить сувениры. Рекомендую Валерия как профессионала своего дела, очень эрудированный и тактичный компаньон.

  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
    Мы провели чудесный день с Валерием, посетили парк птиц и парк слонов. В парке птиц увидели фламинго, пеликанов, сов, попугаев,
    павлинов, варанов. Практически все они свободно гуляют по парку и за ними любопытно наблюдать. Парк зеленый, прекрасно зонирован и ухожен. В парке слонов пообщались с прекрасными добрыми животными, покатались на слонах, получили море позитивных эмоций. Хочется порекомендовать Валерия как отличного экскурсовода, прекрасного знатока Бали, человека с энциклопедическими знаниями. Он интересный рассказчик и экскурсия с ним в разы превосходит экскурсии с местными жителями, выучившими русский язык (их бывает сложно понять и глубины в их знаниях об острове Бали нет). С удовольствием отправились бы еще путешествовать по Бали и другим индонезийским островам с Валерием. Искренне его рекомендуем, как отличного душевного человека и прекрасного рассказчика.

  • Б
    Богатырева
    12 июля 2025
    Истинная красота Бали
    Находимся с дочерью на отдыхе на Бали.
    11.07.25 были на экскурсии «Истинная красота Бали» с гидом Валерием.
    Поселили храм Таман Аюн,
    рисовую долину (очень впечатлила), ботанический сад, озеро Бэратан и Храм Улун Дану Бэратан (очень атмосферно).
    Все очень понравилось и это все благодаря гиду Валерию.
    Он очень образованный, интеллигентный человек и большой профессионал и фанат своего дела!
    Он реально заморачиватся, чтобы туристы получили именно ту информацию, которая им более интересна, не подходит к экскурсии формально, а делает ее действительно индивидуальной)
    Кроме того, попутно он решил несколько моих вопросов и запросов не касающихся достопримечательностей Бали, дал мне информацию и контакты, которые пригодятся мне в моей основной работе!!!
    Очень рекомендую Валерия как гида и представителя по Бали.
    С наилучшими пожеланиями,
    Евгения и Анна,
    Москва

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Экскурсии на русском языке»

