Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Чтобы ближе познакомиться с природой Бали, мы отправимся в два уникальных парка — к птицам и слонам. Вы увидите редких пернатых и, может быть, даже подержите их в руках. Пообщаетесь с очаровательными слонами, которых здесь берегут и очень любят. Послушаете мои рассказы об острове и его характере. А на десерт — буквально — дегустация шоколада на балийской фабрике.
Здесь живут более 250 видов птиц из разных уголков планеты. Вы увидите огромных казуаров с острова Папуа, райских птиц и гигантских королевских голубей, туканов и носорогов с огромными клювами. Птицы свободно плавают в открытых прудах и летают в огромных павильонах, а журавли, пеликаны и фламинго вальяжно гуляют по парку вместе с путешественниками. Я расскажу вас об этих удивительных существах!
13:00–16:00 — Elephant Park & Lodge на Бали
Это единственный на Бали специализированный центр спасения и дом для самого большого стада критически исчезающих суматранских слонов на острове. Вы пообщаетесь с этими добрыми великанами в комфортной и безопасной для них среде. Можно погладить, покормить и даже искупаться вместе.
16:30 — шоколадная фабрика «Мэйсон»
Вы увидите, как делается шоколад, и попробуете несколько десятков сортов. Пожалуй, это чудесное сладкое завершение дня.
18:00 — обратный путь
Я отвезу вас в ваш отель.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota Innova, все входные билеты, дегустация
Купаться со слонами можно взрослым и детям от 5 лет
Встречу вас у отеля или виллы в этих районах: Убуд, Денпасар, Семиньяк, Санур, Кута, Нуса-Дуа
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Убуде
Провёл экскурсии для 498 туристов
Живу и работаю на Бали 20 лет. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали, поэтому нет ни одного вопроса, на который я бы читать дальше
не смог ответить.
О Бали пишут и говорят много придуманных или искажённых, а часто и просто несуществующих фактов. Я же хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления!
В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях. Цена всех экскурсий формируется индивидуально и зависит от содержания программы. Буду рад новым встречам на Бали!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
7 авг 2025
Мы провели чудесный день с Валерием, посетили парк птиц и парк слонов. В парке птиц увидели фламинго, пеликанов, сов, попугаев, павлинов, варанов. Практически все они свободно гуляют по парку и читать дальше
за ними любопытно наблюдать. Парк зеленый, прекрасно зонирован и ухожен. В парке слонов пообщались с прекрасными добрыми животными, покатались на слонах, получили море позитивных эмоций. Хочется порекомендовать Валерия как отличного экскурсовода, прекрасного знатока Бали, человека с энциклопедическими знаниями. Он интересный рассказчик и экскурсия с ним в разы превосходит экскурсии с местными жителями, выучившими русский язык (их бывает сложно понять и глубины в их знаниях об острове Бали нет). С удовольствием отправились бы еще путешествовать по Бали и другим индонезийским островам с Валерием. Искренне его рекомендуем, как отличного душевного человека и прекрасного рассказчика.