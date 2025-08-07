Чтобы ближе познакомиться с природой Бали, мы отправимся в два уникальных парка — к птицам и слонам. Вы увидите редких пернатых и, может быть, даже подержите их в руках. Пообщаетесь с очаровательными слонами, которых здесь берегут и очень любят. Послушаете мои рассказы об острове и его характере. А на десерт — буквально — дегустация шоколада на балийской фабрике.

Описание экскурсии

10:00–12:00 — парк птиц Бали

Здесь живут более 250 видов птиц из разных уголков планеты. Вы увидите огромных казуаров с острова Папуа, райских птиц и гигантских королевских голубей, туканов и носорогов с огромными клювами. Птицы свободно плавают в открытых прудах и летают в огромных павильонах, а журавли, пеликаны и фламинго вальяжно гуляют по парку вместе с путешественниками. Я расскажу вас об этих удивительных существах!

13:00–16:00 — Elephant Park & Lodge на Бали

Это единственный на Бали специализированный центр спасения и дом для самого большого стада критически исчезающих суматранских слонов на острове. Вы пообщаетесь с этими добрыми великанами в комфортной и безопасной для них среде. Можно погладить, покормить и даже искупаться вместе.

16:30 — шоколадная фабрика «Мэйсон»

Вы увидите, как делается шоколад, и попробуете несколько десятков сортов. Пожалуй, это чудесное сладкое завершение дня.

18:00 — обратный путь

Я отвезу вас в ваш отель.

