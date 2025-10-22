Мои заказы

Сокровища Убуда

Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Путешествие по Убуду - это возможность увидеть Бали во всей его красе.

Посетите живописные рисовые террасы Тегалаланг, полюбуйтесь величественным водопадом Тегенунган и узнайте больше о культуре балийцев в древнем храме Батуан. Не упустите шанс увидеть вулкан Батур и насладиться ароматом свежесваренного кофе на плантациях. Каждый момент этой экскурсии - уникальное открытие и незабываемое впечатление
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🐒 Встреча с балийскими макаками
  • 🏯 Посещение древних храмов
  • 🌋 Вид на вулкан Батур
  • ☕ Дегустация балийского кофе
Сокровища Убуда© Рома
Сокровища Убуда© Рома
Сокровища Убуда© Рома

Что можно увидеть

  • Рисовые террасы Тегалаланг
  • Лес обезьян
  • Храм Батуан
  • Вулкан Батур
  • Водопад Тегенунган
  • Кофейные плантации

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

9:00–10:00 — Тегенунган: прогулка по живописной долине и фотосессия у 25-метрового водопада

10:20–11:10 — Лес обезьян: знакомство с балийскими макаками и древним храмом мёртвых

11:30–12:00 — храм Батуан: экскурсия по одному из старейших храмов Убуда

12:45–13:30 — рисовые террасы Тегаллаланг: прогулка и фотосессия

14:15–15:30 — смотровая площадка в Кинтамани и обед с видом на вулкан Батур

16:00–16:30 — кофейные плантации: знакомство с процессом выращивания и обжарки кофе, дегустация

16:30–18:00 — возвращение в отель

Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников.

Вы узнаете:

  • О роли обезьян в балийской культуре и религии
  • Особенностях архитектуры и значении храма Батуан
  • Технологии выращивания и обработки кофе, включая редкий сорт лювак
  • Традициях и обычаях балийцев
  • Как устроена уникальная система орошения рисовых террас — subak
  • Почему вулкан Батур считается священным

Организационные детали

  • Поедем на Toyota Avanza или Toyota HiAce
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
  • С вами поедет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$100
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома
Рома — Организатор в Убуде
Провёл экскурсии для 1177 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
читать дальше

с душой. Они много рассказывают, шутят, отвечают на вопросы и делятся тем, что не найдёшь в путеводителях. Наши экскурсии не «поставлены на поток» — мы за внимание к деталям, за атмосферу, за то, чтобы вы действительно прочувствовали страну. И, возможно, захотели вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Олег
22 окт 2025
Жили в Убуде три дня, решили познакомиться по ближе с местом где живем. Приехал балиец Яна с хорошим русским, повозил по окрестностям, по дороге рассказывая о местных традициях и образе жизни. Все во время, без напрягов, увидели и рисовые террасы и плантации кофе и водопады. Рекомендую.
Марина
Марина
9 окт 2025
Нам все очень понравилось! В Индонезии первый раз и хотелось понимания что, где и как. Думали, что будет просто водитель, который отвезет нас по заявленным в маршруте точкам. По итогу
читать дальше

у нас был непросто местный водитель, а целый гид, который рассказал нам про историю храмов, культуру Индонезии и Бали в частности. А еще организаторы по нашей просьбе без проблем добавили точки, которые не были заявлены в маршруте, но которые мы хотели посетить. Теперь мы знаем об Индонезии не только из интернета, а со слов местных жителей, что гораздо интереснее.

Входит в следующие категории Убуда

Похожие экскурсии из Убуда

Путешествие в сердце Бали - из Убуда
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в сердце Бали - из Убуда
Рисовые террасы, традиционный балийский дом, храм 15 века - и не только
Начало: В холле вашего отеля
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$78 за всё до 5 чел.
Путь вглубь Бали
На машине
7.5 часов
-
30%
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Убуду
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
21 ноя в 07:00
22 ноя в 07:00
$105$150 за всё до 5 чел.
Волшебный Убуд
На машине
5.5 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
$90$100 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Убуде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Убуде