Путешествие по Убуду - это возможность увидеть Бали во всей его красе.
Посетите живописные рисовые террасы Тегалаланг, полюбуйтесь величественным водопадом Тегенунган и узнайте больше о культуре балийцев в древнем храме Батуан. Не упустите шанс увидеть вулкан Батур и насладиться ароматом свежесваренного кофе на плантациях. Каждый момент этой экскурсии - уникальное открытие и незабываемое впечатление
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🐒 Встреча с балийскими макаками
- 🏯 Посещение древних храмов
- 🌋 Вид на вулкан Батур
- ☕ Дегустация балийского кофе
Что можно увидеть
- Рисовые террасы Тегалаланг
- Лес обезьян
- Храм Батуан
- Вулкан Батур
- Водопад Тегенунган
- Кофейные плантации
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля
9:00–10:00 — Тегенунган: прогулка по живописной долине и фотосессия у 25-метрового водопада
10:20–11:10 — Лес обезьян: знакомство с балийскими макаками и древним храмом мёртвых
11:30–12:00 — храм Батуан: экскурсия по одному из старейших храмов Убуда
12:45–13:30 — рисовые террасы Тегаллаланг: прогулка и фотосессия
14:15–15:30 — смотровая площадка в Кинтамани и обед с видом на вулкан Батур
16:00–16:30 — кофейные плантации: знакомство с процессом выращивания и обжарки кофе, дегустация
16:30–18:00 — возвращение в отель
Тайминг ориентировочный. Маршрут может меняться в зависимости от расположения отеля, дорожной ситуации, а также по желанию путешественников.
Вы узнаете:
- О роли обезьян в балийской культуре и религии
- Особенностях архитектуры и значении храма Батуан
- Технологии выращивания и обработки кофе, включая редкий сорт лювак
- Традициях и обычаях балийцев
- Как устроена уникальная система орошения рисовых террас — subak
- Почему вулкан Батур считается священным
Организационные детали
- Поедем на Toyota Avanza или Toyota HiAce
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
- С вами поедет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$100
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рома — Организатор в Убуде
Провёл экскурсии для 1177 туристов
Мы принимаем гостей на Бали с 2017 года. Работаем только с проверенными местными гидами, которые отлично владеют русским языком — не на уровне «пару фраз», а по-настоящему: живо, грамотно и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
22 окт 2025
Жили в Убуде три дня, решили познакомиться по ближе с местом где живем. Приехал балиец Яна с хорошим русским, повозил по окрестностям, по дороге рассказывая о местных традициях и образе жизни. Все во время, без напрягов, увидели и рисовые террасы и плантации кофе и водопады. Рекомендую.
Марина
9 окт 2025
Нам все очень понравилось! В Индонезии первый раз и хотелось понимания что, где и как. Думали, что будет просто водитель, который отвезет нас по заявленным в маршруте точкам. По итогу
