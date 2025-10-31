Мои заказы

Активности – экскурсии в Убуде

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Убуде на русском языке, цены от $69, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Волшебный Убуд
На машине
5.5 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$90$100 за всё до 5 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:00
16 ноя в 01:00
20 ноя в 01:00
$75 за человека
Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде
На машине
5.5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде
Вкусы Бали в окружении рисовых полей
Начало: У храма Pura Dalem Puri Peliatan
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$69 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    31 октября 2025
    Волшебный Убуд
    Отличный гид Густи, рассказывает все очень интересно и понятно. Рекомендую. Будем всем советовать и думаю, не раз еще обратимся! Все супер
  • Л
    Лусине
    21 октября 2025
    Волшебный Убуд
    Заказали экскурсию Волшебный Убуд. Побывали в храме Батуату, парке рептилий, на кофейной и рисовой плантациях. Отдельная благодарность гиду Арчи. Балиец
    по национальности, он прекрасно владеет русским языком, знает культуру и традиции России. Экскурсию провел на высоком уровне, рассказывает интересно, с юмором. Рекомендуем!

  • С
    Светлана
    8 октября 2025
    Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
    Потрясающе! Это вторая экскурсия с данной компанией и я абсолютно счастлива🥹 Забота на каждом шаге. В группе оказались все очень приятными, не хотелось прощаться. Следующий мой визит на Бали только с вами❤️
  • Л
    Лиза
    7 октября 2025
    Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
    Подъем на вулкан прошел супер! Я боялась что устану, но было достаточно легко. Дева - наш гид просто прекрасная, мы болтали, она рассказывала про Бали. Рассвет был тоже сказочный. В общем, рекомендую, поездка прошла комфортно!
  • Д
    Денис
    6 октября 2025
    Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
    Это мой второй тур у этих организаторов. Первый раз мы покоряли вулкан Иджен, и впечатления были настолько крутыми, что решили
    вернуться и отправиться с ними же на Батур.
    И снова всё отлично! Организация на высшем уровне, всё четко и по делу. Автомобиль, как и в прошлый раз, чистый и ухоженый. Атмосфера в группе веселая и дружеская!
    Для меня это знак качества, когда получаешь стабильно отличный сервис. Ребята, вы лучшие! Теперь я ваш постоянный клиент!

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Активности»

