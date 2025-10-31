-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$90
$100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:00
16 ноя в 01:00
20 ноя в 01:00
$75 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на экоферме в Убуде
Вкусы Бали в окружении рисовых полей
Начало: У храма Pura Dalem Puri Peliatan
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$69 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван31 октября 2025Отличный гид Густи, рассказывает все очень интересно и понятно. Рекомендую. Будем всем советовать и думаю, не раз еще обратимся! Все супер
- ЛЛусине21 октября 2025Заказали экскурсию Волшебный Убуд. Побывали в храме Батуату, парке рептилий, на кофейной и рисовой плантациях. Отдельная благодарность гиду Арчи. Балиец
- ССветлана8 октября 2025Потрясающе! Это вторая экскурсия с данной компанией и я абсолютно счастлива🥹 Забота на каждом шаге. В группе оказались все очень приятными, не хотелось прощаться. Следующий мой визит на Бали только с вами❤️
- ЛЛиза7 октября 2025Подъем на вулкан прошел супер! Я боялась что устану, но было достаточно легко. Дева - наш гид просто прекрасная, мы болтали, она рассказывала про Бали. Рассвет был тоже сказочный. В общем, рекомендую, поездка прошла комфортно!
Это мой второй тур у этих организаторов. Первый раз мы покоряли вулкан Иджен, и впечатления были настолько крутыми, что решили
