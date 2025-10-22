Индивидуальная
Путешествие по Убуду
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
6 дек в 08:00
от $150 за человека
Главные чудеса Убуда + церемония очищения (билеты включены)
Путешествие к себе через воду, джунгли и древние храмы
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
от $180 за человека
до 10 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда
6 дек в 09:00
21 дек в 08:00
от $280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег22 октября 2025Жили в Убуде три дня, решили познакомиться по ближе с местом где живем. Приехал балиец Яна с хорошим русским, повозил
- ММарина9 октября 2025Нам все очень понравилось! В Индонезии первый раз и хотелось понимания что, где и как. Думали, что будет просто водитель,
