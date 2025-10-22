Мои заказы

Главные экскурсионные места в Убуде

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Убуде на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Убуда
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Путешествие по Убуду
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
6 дек в 08:00
от $150 за человека
Главные чудеса Убуда + церемония очищения (билеты включены)
На машине
10 часов
Индивидуальная
Главные чудеса Убуда + церемония очищения (билеты включены)
Путешествие к себе через воду, джунгли и древние храмы
Завтра в 07:00
6 дек в 07:00
от $180 за человека
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда
6 дек в 09:00
21 дек в 08:00
от $280 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    22 октября 2025
    Сокровища Убуда
    Жили в Убуде три дня, решили познакомиться по ближе с местом где живем. Приехал балиец Яна с хорошим русским, повозил
    читать дальше

    по окрестностям, по дороге рассказывая о местных традициях и образе жизни. Все во время, без напрягов, увидели и рисовые террасы и плантации кофе и водопады. Рекомендую.

  • М
    Марина
    9 октября 2025
    Сокровища Убуда
    Нам все очень понравилось! В Индонезии первый раз и хотелось понимания что, где и как. Думали, что будет просто водитель,
    читать дальше

    который отвезет нас по заявленным в маршруте точкам. По итогу у нас был непросто местный водитель, а целый гид, который рассказал нам про историю храмов, культуру Индонезии и Бали в частности. А еще организаторы по нашей просьбе без проблем добавили точки, которые не были заявлены в маршруте, но которые мы хотели посетить. Теперь мы знаем об Индонезии не только из интернета, а со слов местных жителей, что гораздо интереснее.

