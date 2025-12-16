Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
от $350 за человека
Водная прогулка
Красота и аутентичность востока Бали
Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Начало: В лобби вашего отеля
20 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$105 за всё до 5 чел.
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
Лавовые поля, горячие источники и самый дорогой кофе в мире
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
$110 за всё до 4 чел.
- ННаталия16 декабря 2025Очень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! Узнала много интересных фактов об
- ТТатьяна7 августа 2025Мы провели чудесный день с Валерием, посетили парк птиц и парк слонов. В парке птиц увидели фламинго, пеликанов, сов, попугаев,
Сейчас в Убуде в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 350. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
