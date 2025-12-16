Мои заказы

Экскурсии с животными в Убуде

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Убуде на русском языке, цены от $105. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
от $350 за человека
Красота и аутентичность востока Бали
На машине
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Красота и аутентичность востока Бали
Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Начало: В лобби вашего отеля
20 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$105 за всё до 5 чел.
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
На машине
Джиппинг
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
Лавовые поля, горячие источники и самый дорогой кофе в мире
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
$110 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    16 декабря 2025
    Красота и аутентичность востока Бали
    Очень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! Узнала много интересных фактов об
    читать дальше

    острове и о стране в целом! Локации подобраны очень грамотно, по времени успевали приехать до основной массы посетителей и сделать прекрасные фото!!! На снорклинге были одними из первых, были в двух лагунах, волн совсем нет, наконец то насладилась океаном:)). На лодках выдают маски, ласты, жилеты. Я жилет сняла, можно занырнуть поглубже к рыбкам!!! А их много и все такие разные и красивые. Удалось увидеть черепаху. А после был обед:)), приятно что он включен в стоимость. На других экскурсиях он был всегда за доп. плату. Дворцы восторг. Ваян рассказал их истории, прошли по всем видовым точкам, остались чудесные фото. Всем рекомендую!!!

    Очень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! УзналаОчень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! УзналаОчень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! УзналаОчень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! УзналаОчень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! УзналаОчень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! УзналаОчень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! Узнала
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
    Мы провели чудесный день с Валерием, посетили парк птиц и парк слонов. В парке птиц увидели фламинго, пеликанов, сов, попугаев,
    читать дальше

    павлинов, варанов. Практически все они свободно гуляют по парку и за ними любопытно наблюдать. Парк зеленый, прекрасно зонирован и ухожен. В парке слонов пообщались с прекрасными добрыми животными, покатались на слонах, получили море позитивных эмоций. Хочется порекомендовать Валерия как отличного экскурсовода, прекрасного знатока Бали, человека с энциклопедическими знаниями. Он интересный рассказчик и экскурсия с ним в разы превосходит экскурсии с местными жителями, выучившими русский язык (их бывает сложно понять и глубины в их знаниях об острове Бали нет). С удовольствием отправились бы еще путешествовать по Бали и другим индонезийским островам с Валерием. Искренне его рекомендуем, как отличного душевного человека и прекрасного рассказчика.

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад;
  2. Красота и аутентичность востока Бали;
  3. Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда.
Какие места ещё посмотреть в Убуде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Убуду в январе 2026
Сейчас в Убуде в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 350. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Животные», 2 ⭐ отзыва, цены от $105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март