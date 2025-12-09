Эта программа для тех, кто хочет не просто увидеть Бали, а почувствовать его энергию: соединиться с природой, узнать традиции острова и привезти домой состояние спокойствия и вдохновения. День начнётся с церемонии очищения у скрытого водопада. Затем вы отправитесь на рисовые террасы Теггалаланг. И в финале познакомитесь с духовной культурой Бали — в храме Гоа Гаджа или священном Лесу Обезьян.
Описание экскурсии
Мы посетим:
- водопад Таман Бежи Грия — с церемонией очищения
- рисовые террасы Теггалаланг
- храм в пещере Гоа Гаджа или Лес обезьян
Вы узнаете:
- о легендах и мифах Бали
- духах, божествах и священных местах
- ритуалах омовения и очищения в воде
- роли природы в балийском индуизме
- технологии выращивания риса и истории Лювак-кофе
- колониальном прошлом, развитии острова и почему Убуд стал культурным центром
Примерный тайминг
8:00 — выезд из отеля
9:00–11:00 — церемония очищения на водопаде
12:00–14:30 — посещение рисовых террас Теггалаланг и обед
15:30–16:30 — посещение храма Гоа Гаджа или Леса Обезьян
18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле Toyota Avanza/Innova с кондиционером, все входные билеты, церемония очищения
- Отдельно по желанию оплачивается обед на рисовых террасах — от 150 000 рупий ($9) за чел., а также развлечения (качели, аренда платья) — от 250 000 рупий ($15)
- Женщины в период критических дней не допускаются на церемонию очищения
- С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тамара — Организатор в Убуде
Мы проводим авторские туры и экскурсии по Бали и на соседние острова. Наши гиды говорят на русском, английском, испанском, итальянском, китайском, японском и голландском языках. Мы с особым вниманием относимся к комфорту наших гостей и будем рады показать вам Бали с лучшей стороны. Храмы, водопады, рисовые террасы, пляжи и тайные уголки, которые не найти в путеводителях, ждут вас!
