Найдено 3 экскурсии в категории « Джиппинг » в Убуде на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг 8 часов Индивидуальная до 3 чел. Джип-приключение на вулкане Батур Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали Начало: В вашем отеле «На джипах по вулканическим ландшафтам» $150 за всё до 3 чел. На машине Джиппинг 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда) Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике «Затем пересаживаемся на открытый джип для подъёма на смотровую площадку» от $180 за всё до 5 чел. На машине Джиппинг 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда Лавовые поля, горячие источники и самый дорогой кофе в мире Начало: У вашего отеля «Вас ждёт путешествие на внедорожнике по застывшей лаве вулкана Батур — одному из самых красивых мест острова» $110 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Убуда

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Джиппинг»

Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Джиппинг», цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль