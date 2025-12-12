Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-приключение на вулкане Батур
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Начало: В вашем отеле
«На джипах по вулканическим ландшафтам»
Завтра в 07:00
14 дек в 07:00
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике
«Затем пересаживаемся на открытый джип для подъёма на смотровую площадку»
14 дек в 01:00
15 дек в 01:00
от $180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
Лавовые поля, горячие источники и самый дорогой кофе в мире
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт путешествие на внедорожнике по застывшей лаве вулкана Батур — одному из самых красивых мест острова»
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
$110 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Убуду в декабре 2025
Сейчас в Убуде в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 180.
Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Джиппинг», цены от $110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль