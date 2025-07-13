Найдено 3 экскурсии в категории « Водопады » в Убуде на русском языке, цены от $105, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и яркими впечатлениями Начало: В лобби вашего отеля «9:00–10:00 — водопад Канто Лампо: мощные каскады и мистическая атмосфера» от $130 за человека На машине 7.5 часов Индивидуальная до 5 чел. Увлекательное путешествие по Убуду Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова «Финал маршрута — водопад, спрятанный среди джунглей» $105 за всё до 5 чел. На машине 10 часов 15% Индивидуальная Истинная красота Бали Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии Начало: У вашего отеля «Вы посетите водопад Мундук, рисовые террасы Джатилувих, ботанический сад в горах и легендарный храм Пура Улун Дану на озере Братан» от $170 $200 за человека Другие экскурсии Убуда

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников Путь вглубь Бали Истинная красота Бали В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Убуду в июле 2025 Сейчас в Убуде в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 170 со скидкой до 15%.

Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Водопады», цены от $105. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь