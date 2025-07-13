Индивидуальная
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и яркими впечатлениями
Начало: В лобби вашего отеля
«9:00–10:00 — водопад Канто Лампо: мощные каскады и мистическая атмосфера»
13 июл в 08:00
14 июл в 08:00
от $130 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Убуду
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
«Финал маршрута — водопад, спрятанный среди джунглей»
15 июл в 07:00
16 июл в 07:00
$105 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите водопад Мундук, рисовые террасы Джатилувих, ботанический сад в горах и легендарный храм Пура Улун Дану на озере Братан»
Завтра в 09:00
13 июл в 09:00
от $170
$200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Водопады»
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