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1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей Начало: У вашего отеля «Чтобы ближе познакомиться с природой Бали, мы отправимся в два уникальных парка — к птицам и слонам» от $350 за человека На машине 7.5 часов Индивидуальная до 5 чел. Путь вглубь Бали От атмосферных святынь и рисовых террас до кофейных плантаций и водопада «Природный каскад, куда приятно сбежать от жары: освежиться, отдохнуть и сделать несколько эффектных снимков под шум воды» $90 за всё до 5 чел. На машине 10 часов 10% Индивидуальная Истинная красота Бали Лучшее из острове за один день: храмы, водопады и рисовые террасы Начало: У вашего отеля «Погрузитесь в гармонию природы и духовности на экскурсии по самым живописным и культурно значимым местам Бали» от $180 $200 за человека Другие экскурсии Убуда

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Природа и пейзажи»

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