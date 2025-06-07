Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Денпасар
Комфортно добраться до отеля и насладиться видами из окна авто
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
$27 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь вглубь Бали
От атмосферных святынь и рисовых террас до кофейных плантаций и водопада
10 июн в 07:00
12 июн в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Лучшее из острове за один день: храмы, водопады и рисовые террасы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от $180
$200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «На машине»
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