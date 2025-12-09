Ищете приключение на Бали? Это оно.
Вас ждёт путешествие на внедорожнике по застывшей лаве вулкана Батур — одному из самых красивых мест острова.
Вы подниметесь на смотровую с видами на кратер и озеро, проедете по лавовым полям и полюбуетесь инопланетными ландшафтами. Затем расслабитесь в горячих источниках и попробуете кофе лювак.
Описание экскурсии
Это поездка с русскоговорящим сопровождающим, где главная цель — побывать на вулкане Батур. За 6 часов вы:
- полюбуетесь панорамами вулкана со смотровой площадки (30 мин)
- прокатитесь по бездорожью и застывшей лаве (30 мин)
- заедете в кальдеру Батура, а также — в традиционную деревню Батуриан (1 ч)
- отдохнёте в горячем источнике (1,5 ч)
- продегустируете кофе лювак и балийский чай на кофейных плантациях (30 мин)
Организационные детали
- Поедем на джипе SUV 4×4. Дорога занимает около часа в одну сторону
- Эта программа без подъёма на вершину вулкана
- Поездка подходит для взрослых (без ограничения по возрасту и физической подготовке) и детей от 6 лет
- Трансфер возможен из районов Убуд, Сукавати, Саба, Кетевел и Санур
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты на вулкан — 50 000 рупий ($3) за чел.
- Посещение источников — 170 000 рупий ($10)за чел.
- Кофе лювак — 55 000 рупий ($3,3) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гдей — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 883 туристов
Я коренной житель Бали и русскоговорящий гид. Вместе с командой гидов мы ждём вас, дорогие путешественники, в гости! И будем рады показать вам остров, ведь это наша любимая работа. Всего хорошего!
Входит в следующие категории Убуда
