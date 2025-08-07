Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
«Чтобы ближе познакомиться с природой Бали, мы отправимся в два уникальных парка — к птицам и слонам»
Завтра в 10:00
11 дек в 09:00
от $350 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
«Парк рептилий — самая полная коллекция рептилий Юго-Восточной Азии: гигантские питоны, редкие вараны и легендарные комодские драконы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$90
$100 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Красота и аутентичность востока Бали
Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Начало: В лобби вашего отеля
«14:30–15:30 — королевский парк Таман Уджунг»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
На Бали: от адреналина до релакса
Отправиться из Убуда погонять на квадроциклах, а после отдохнуть на массаже или в парке бабочек
Начало: У вашего отеля или виллы
«13:00 — на выбор балийский массаж/посещение парка рептилий или парка орхидей и бабочек»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $130 за человека
Татьяна7 августа 2025Мы провели чудесный день с Валерием, посетили парк птиц и парк слонов. В парке птиц увидели фламинго, пеликанов, сов, попугаев,
