Мои заказы

Экскурсии по паркам Убуда

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Убуде на русском языке, цены от $90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
«Чтобы ближе познакомиться с природой Бали, мы отправимся в два уникальных парка — к птицам и слонам»
Завтра в 10:00
11 дек в 09:00
от $350 за человека
Волшебный Убуд
На машине
5.5 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Убуд
Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
«Парк рептилий — самая полная коллекция рептилий Юго-Восточной Азии: гигантские питоны, редкие вараны и легендарные комодские драконы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$90$100 за всё до 5 чел.
Красота и аутентичность востока Бали
На машине
8 часов
Водная прогулка
Красота и аутентичность востока Бали
Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Начало: В лобби вашего отеля
«14:30–15:30 — королевский парк Таман Уджунг»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$105 за всё до 5 чел.
На Бали: от адреналина до релакса
На машине
На квадроциклах
5 часов
Индивидуальная
На Бали: от адреналина до релакса
Отправиться из Убуда погонять на квадроциклах, а после отдохнуть на массаже или в парке бабочек
Начало: У вашего отеля или виллы
«13:00 — на выбор балийский массаж/посещение парка рептилий или парка орхидей и бабочек»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 августа 2025
    Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
    Мы провели чудесный день с Валерием, посетили парк птиц и парк слонов. В парке птиц увидели фламинго, пеликанов, сов, попугаев,
    читать дальше

    павлинов, варанов. Практически все они свободно гуляют по парку и за ними любопытно наблюдать. Парк зеленый, прекрасно зонирован и ухожен. В парке слонов пообщались с прекрасными добрыми животными, покатались на слонах, получили море позитивных эмоций. Хочется порекомендовать Валерия как отличного экскурсовода, прекрасного знатока Бали, человека с энциклопедическими знаниями. Он интересный рассказчик и экскурсия с ним в разы превосходит экскурсии с местными жителями, выучившими русский язык (их бывает сложно понять и глубины в их знаниях об острове Бали нет). С удовольствием отправились бы еще путешествовать по Бали и другим индонезийским островам с Валерием. Искренне его рекомендуем, как отличного душевного человека и прекрасного рассказчика.

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
  2. Волшебный Убуд
  3. Красота и аутентичность востока Бали
  4. На Бали: от адреналина до релакса
Сколько стоит экскурсия по Убуду в декабре 2025
Сейчас в Убуде в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Парки», 3 ⭐ отзыва, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль