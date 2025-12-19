Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках читать дальше
с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.
Описание экскурсии
На джипах по вулканическим ландшафтам
Главная цель этого насыщенного дня — побывать на вулкане Батур, в красивейших горах Бали. Наш путь по его старой кальдере (котловану, образованному в результате обрушения вулкана) украсят незабываемые пейзажи района Кинтамани. На джипе я провезу вас по застывшей лаве, которая стекала по склонам Батура сотни лет (незабываемый off road гараниториван!).
Горячие источники, рисовые террасы и кофе лювак
Этот район Бали подарит еще много приключений и впечатлений. После исследования вулкана вы отдохнете на термальных источниках с видом на крупнейшее в мире кратерное озеро Батур. Кроме того, полюбуетесь изумрудными рисовыми террасами в деревне Тегалаланг и побываете на тропической плантации, где продегустируете несколько сортов балийского чая и кофе (в том числе знаменитый кофе лювак). В финале заедем и на водопад Улу Петану, окруженный джунглями.
По пути домой если будет желание можно заехать в деревню ремесленников, где создают поделки из дерева и камня, а также золотые и серебряные украшения.
Организационные детали
Путешествие пройдет на моем джипе
Дополнительно оплачиваются: билеты на вулкане (50 000 рупий с чел.), на источники (170 000 рупий с чел.), на рисовые террасы (50 000 рупий с чел.) на водопад (30 000 рупий с чел.)
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость входит трансфер из отелей в Убуде, Сануре, Кетевел, Саба, Сукавати
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ваян — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 1794 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Wayan, на русском можно назвать Иваном:) Я коренной житель острова Бали, родился в районе Убуд. Очень люблю свой остров. Работал русскоговорящим гидом 7 лет в агентстве. Теперь работаю в команде с моими профессиональными коллегами. Наши экскурсии — это фантастические программы с профессиональными гидами!