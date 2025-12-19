Хотите разбавить пляжный отдых на Бали духом приключений? Идеальное место для авантюрного путешествия — вулкан Батур! Вы покорите дороги из застывшей лавы, проедете через лучшие фото-стопы, искупаетесь в горячих источниках

с видом на сакральное озеро, заглянете на аутентичный рынок, увидите рисовые террасы и водопад с балийских открыток. Я обеспечу вам комфорт и безопасность и наполню день рассказами о традициях и природе Бали.

На джипах по вулканическим ландшафтам

Главная цель этого насыщенного дня — побывать на вулкане Батур, в красивейших горах Бали. Наш путь по его старой кальдере (котловану, образованному в результате обрушения вулкана) украсят незабываемые пейзажи района Кинтамани. На джипе я провезу вас по застывшей лаве, которая стекала по склонам Батура сотни лет (незабываемый off road гараниториван!).

Горячие источники, рисовые террасы и кофе лювак

Этот район Бали подарит еще много приключений и впечатлений. После исследования вулкана вы отдохнете на термальных источниках с видом на крупнейшее в мире кратерное озеро Батур. Кроме того, полюбуетесь изумрудными рисовыми террасами в деревне Тегалаланг и побываете на тропической плантации, где продегустируете несколько сортов балийского чая и кофе (в том числе знаменитый кофе лювак). В финале заедем и на водопад Улу Петану, окруженный джунглями.

По пути домой если будет желание можно заехать в деревню ремесленников, где создают поделки из дерева и камня, а также золотые и серебряные украшения.

Организационные детали

Путешествие пройдет на моем джипе

Дополнительно оплачиваются: билеты на вулкане (50 000 рупий с чел.), на источники (170 000 рупий с чел.), на рисовые террасы (50 000 рупий с чел.) на водопад (30 000 рупий с чел.)

