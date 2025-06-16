Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
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Индивидуальная
до 5 чел.
Путь вглубь Бали
От атмосферных святынь и рисовых террас до кофейных плантаций и водопада
18 июн в 07:00
19 июн в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
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Индивидуальная
Истинная красота Бали
Лучшее из острове за один день: храмы, водопады и рисовые террасы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
от $180
$200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «На весь день»
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