Экскурсии на 1 день в Убуде

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Убуде на русском языке, цены от $90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
На машине
8 часов
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
от $350 за человека
Путь вглубь Бали
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь вглубь Бали
От атмосферных святынь и рисовых террас до кофейных плантаций и водопада
18 июн в 07:00
19 июн в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
Истинная красота Бали
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Лучшее из острове за один день: храмы, водопады и рисовые террасы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
от $180$200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «На весь день»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
  2. Путь вглубь Бали
  3. Истинная красота Бали
Сколько стоит экскурсия по Убуду в июне 2025
Сейчас в Убуде в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 350 со скидкой до 10%.
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