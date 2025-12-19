Вы ворвётесь в джунгли Бали на мощных квадроциклах и почувствуете настоящий вкус приключений! Вас ждут грязевые тропы, броды и тропические пейзажи, от которых захватывает дух. А после адреналина — полное перезагружение: обед, расслабляющий массаж или прогулка по парку. Это идеальный баланс драйва и отдыха, который запомнится надолго!
Описание экскурсии
Примерный тайминг:
8:00 — встреча в отеле или на вилле, отправление к первой точке маршрута
9:30 — катание на квадроциклах:
- инструктаж по технике безопасности
- выдача экипировки (шлем, сапоги)
- пробный заезд на тренировочном треке. У всех квадроциклов полуавтоматическая коробка передач. Справятся даже новички!
- поездка через джунгли, рисовые поля и неглубокие реки, преодоление бродов и грязевых участков (60 минут). Инструктор — рядом на всём маршруте
- душ и переодевание
12:00 — обед в ресторане
13:00 — на выбор балийский массаж/посещение парка рептилий или парка орхидей и бабочек
14:30 — посещение кофейных плантаций или фруктового рынка
15:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно, катание на квадроциклах, массаж или посещение одного из парков
- Дополнительно по желанию оплачиваются обед и видео- и фотосъёмка. Детали — в переписке
- За рулём квадроцикла можно ехать с 16 лет, пассажиром — с 6 лет
- Трансфер из районов Кута, Джимбаран,Нуса-Дуа, Танджунг Беноа оплачивается дополнительно — $15 за группу
- Инструктаж для вас проведёт англоговорящий инструктор
- В поездке с вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$86
|Дети до 12 лет
|$67
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или виллы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 609 туристов
Уважаемые гости, меня зовут Ваян, я коренной балиец. Знаю всё о своей родине и свободно говорю по-русски. Буду рад открыть для вас уникальные традиции, историю, культуру, религию, природу и достопримечательности острова.
