Индивидуальная
Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы
Исследовать балийские пещеры и забытое тантрическое прошлое острова
Начало: У вашего отеля
24 июн в 08:00
25 июн в 08:00
от $250 за человека
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 18:00
23 июн в 19:00
от $200 за человека
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Познакомьтесь с редкими птицами, пообщайтесь с добрыми слонами и насладитесь дегустацией шоколада на балийской фабрике. Незабываемый день на Бали
Начало: У вашего отеля
24 июн в 09:00
25 июн в 09:00
от $350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «От вашего отеля»
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