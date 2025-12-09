Почувствуйте себя на краю света! Вы посетите четыре природные локации Западного или Восточного побережья на выбор.
Исследуете живописные скалы и утёсы, побываете на райских пляжах, полюбуетесь видами на Индийский океан.
Комфортная логистика, скоростной катер, авто с кондиционером и сопровождение русскоговорящего гида позволят наслаждаться красотой острова, не думая о деталях.
Описание экскурсии
Западное побережье:
- Мыс Тирекс (Kelingking Beach)
- Сломанный пляж (Broken Beach)
- Ангел Биллабонг (Angel’s Billabong)
- Пляж Кристал (Crystal Bay) — по желанию можно заменить эту локацию на отдых в пляжном клубе
или
Восточное побережье:
- Пляж Атух (Atuh Beach)
- Пляж Даймонд (Diamond Beach)
- Домик на дереве (Tree House)
- Тысяча Островов (Thousand Islands)
Опционально — снорклинг с мантами (огромными скатами).
Вы узнаете:
- Чем живут жители острова, как развивается инфраструктура
- Какие храмы находятся на Нуса Пениде
- Почему местные верят, что остров обладает особой энергией
- Каких обитателей подводного мира можно здесь встретить
Примерный тайминг
6:30 — выезд из отеля на Бали
7:30 — посадка на скоростной катер
8:30 — прибытие на Нуса Пениду и начало экскурсии на машине по острову
16:30 — посадка на катер до Бали
18:00 — прибытие в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля до пирса и обратно на Toyota Avanza/Innova, билеты на скоростной катер Бали ↔ Нуса Пенида, транспорт по острову (авто с кондиционером), все входные билеты на локации по маршруту
- Отдельно по желанию оплачивается: обед в кафе или пляжном клубе от 100 000 рупий ($6) за чел., снорклинг с мантами — 650 000 ($39) за чел.
- Программа 6+
- При выборе программы со снорклингом на острове посещаем только мыс Келингкинг или смотровые площадки Брокен Бич и Ангел Биллабонг, так как время ограничено расписанием катеров
- С вами поедет русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — Организатор в Убуде
Мы проводим авторские туры и экскурсии по Бали и на соседние острова. Наши гиды говорят на русском, английском, испанском, итальянском, китайском, японском и голландском языках. Мы с особым вниманием относимся к комфорту наших гостей и будем рады показать вам Бали с лучшей стороны. Храмы, водопады, рисовые террасы, пляжи и тайные уголки, которые не найти в путеводителях, ждут вас!
