Мои заказы

Развлечения в Убуде

Найдено 4 тура в категории «Развлечения» в Убуде на русском языке, цены от 132 815 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Авторский тур: жажда приключений
12 дней
Авторский тур: жажда приключений
За две недели мы покажем вам самые красивые, захватывающие дух и интересные места этого райского уголка
2 дек в 10:00
15 ноя в 10:00
от 151 308 ₽ за человека
Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений
9 дней
Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений
9 дней на Бали: лучшие места, комфорт, приключения и культура с местным экспертом
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 184 932 ₽ за человека
Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове
Сёрфинг
14 дней
Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове
Это наш самый лайтовый тур для тех, кто любит много отдыхать
1 дек в 10:00
14 ноя в 10:00
от 132 815 ₽ за человека
Ты просто приезжаешь - мы делаем магию
14 дней
Ты просто приезжаешь - мы делаем магию
Это не просто тур
1 дек в 10:00
14 ноя в 10:00
от 159 714 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Убуде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Авторский тур: жажда приключений;
  2. Избранное Бали: 9 дней комфорта и приключений;
  3. Перезагрузись на Бали: релакс-лайт тур на острове;
  4. Ты просто приезжаешь - мы делаем магию.
Какие места ещё посмотреть в Убуде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. На море;
  2. Вулканы.
Сколько стоит тур в Убуде в январе 2026
Сейчас в Убуде в категории "Развлечения" можно забронировать 4 тура от 132 815 до 184 932.
Туры на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 4 тура на 2026 год по теме «Развлечения», цены от 132815₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март