Индивидуальная
Исторические тайны Аммана
Откройте для себя древний Амман с его историческими памятниками и культурными сокровищами. Узнайте, как город изменялся на протяжении веков
Завтра в 11:00
1 июл в 11:00
от €325 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Погулять среди скальных пейзажей и водопадов
Начало: От вашего отеля
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Амман и Джераш - два города, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальном танце истории. Пройдите по улицам, полным античных чудес
Начало: В лобби вашего отеля
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав3 мая 2024Таир показал основные точки Аммана - Цитадель, Старый город с Амфитеатром и рынком - подробно рассказал об истории и современных реалиях жизни. Хорошо владеет темой и весьма достойно говорит по-русски! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «На машине»
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