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Экскурсии по Амману на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Аммане на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Амман
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Исторические тайны Аммана
Откройте для себя древний Амман с его историческими памятниками и культурными сокровищами. Узнайте, как город изменялся на протяжении веков
Завтра в 11:00
1 июл в 11:00
от €325 за человека
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Погулять среди скальных пейзажей и водопадов
Начало: От вашего отеля
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Амман и Джераш - два города, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальном танце истории. Пройдите по улицам, полным античных чудес
Начало: В лобби вашего отеля
1 июл в 08:00
2 июл в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    3 мая 2024
    Знакомьтесь, Амман
    Таир показал основные точки Аммана - Цитадель, Старый город с Амфитеатром и рынком - подробно рассказал об истории и современных реалиях жизни. Хорошо владеет темой и весьма достойно говорит по-русски! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «На машине»

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  1. Знакомьтесь, Амман
  2. В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
  3. Амман + Джераш: от древности до современности
Сколько стоит экскурсия по Амману в июне 2025
Сейчас в Аммане в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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