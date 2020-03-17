28 отзывов оставили туристы

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Пригородные замки Дублина

Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия лично для вас!
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👤 Не более 1 человека
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

220 за человека

У этой экскурсии28 отзывов
4.82
Владимир
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Владимир – Гид в Дублине
Чтобы погрузиться в колорит средневековой Ирландии, необязательно уезжать далеко от Дублина.

Это путешествие познакомит вас с замками Малахайд, Сордс и Хоут, расположенными в пригородах столицы.

Вы получите полное представление об истории Ирландии, её культуре, старинных легендах и фортификационной архитектуре.

Насладитесь невероятными морскими пейзажами, рассмотрите интерьеры, которым несколько сотен лет, и, если повезет, встретите настоящее привидение!
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина

Что вас ожидает

Привидения замка Малахайд
Первый замок на нашем пути — Малахайд 12 века, который примечателен хорошо сохранившимся интерьером и старинной мебелью, возраст которой насчитывает несколько веков. Вы прогуляетесь по помещениям замка, бывшем когда-то собственностью семьи Талботов, узнаете, какое отношение к этому месту имеет Оливер Кромвель, кто такой Майлс Корбет и сколько привидений обитает в Малахайде, если верить легендам. И конечно, я расскажу вам, на каких ярких страницах истории Ирландии отметился замок за 800 лет своего существования.

Славная история средневекового Сордс
Если вы желаете увидеть типичный средневековый замок с крепостной стеной и башнями, всё это мы найдем в замке Сордс (он же замок Мечей). Монастырь, основанный здесь в 6 веке, успел побывать в руках захватчиков-викингов, прибывших из Дублина, а после 300 лет принадлежал Епископам Дублина, которые положили начало замку Сордс. Вы познакомитесь с наследием ирландского Средневековья, узнаете, почему местное графство называется Фингал, и рассмотрите архитектуру замка Сордс, который дошел до нас в виде трёх башен, строения со въездными воротами, часовни и двух крепостных стен.

Чудесные пейзажи замка Хоут
Затем мы отправимся на полуостров Хоут, где расположился одноименный замок, принадлежащий династии Лоуренс. Это один из немногих замков Ирландии, где и сегодня проживают потомки его основателей. Вы услышите связанную с замком увлекательную, но правдивую историю, главное действующее лицо которой — предводительница ирландских пиратов Грейс О’Молли. А после полюбуетесь волшебными видами, открывающимися с предместья замка Хоут: вы увидите красивейшие морские пейзажи, всё побережье Дублинского залива и остров «Ирландский Глаз».

Ирландские замки-форты
Фортификационные замки Мартелло перенесут вас во времена войны с Наполеоном: именно для защиты от возможного нападения англичане и ирландцы в начале 19 века возвели десятки укрепленных замков. Вдоль береговой линии Дублина вы рассмотрите несколько таких замков-фортов, включая острова «Ирландский Глаз» и «Ламбэй». А на обратном пути остановимся у старинного замка Клонтарф, где сейчас расположился 4-звёздочный отель.

Организационные детали

  • Обратите внимание: стоимость 220€ указана за 1 человека. За каждого последующего доплата 50€ (максимум 6 человек)
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в замок Малахайд: взрослые — 12.50€, дети — 6.50€, студенты — 9€
  • На обед мы остановимся в колоритном деревенском пабе
  • Путешествие начинается и заканчивается у вашего отеля
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина
Пригородные замки Дублина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
На протяжении всего 15-летнего проживания в Ирландии я не перестаю восторгаться природой и культурой этой страны. Это поистине «изумрудный остров», который открывает свои бесчисленные грани местным жителям и многочисленным путешественникам со всего мира. Хочу поделиться с вами знаниями об Ирландии и любовью к этой стране. И как профессиональный преподаватель могу это сделать понятно и увлекательно!
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28 отзывов оставили туристы

17 марта 2020
У нас была замечательная экскурсия!!! Много познавательного узнали об Ирландии!!! Масса приятных впечатлений!!! Ещё раз хотим поблагодарить нашего гида Владимира за такую хорошую экскурсию!!!!
17 марта 2020
Люди, которые ожидают только позитивных эмоций должны быть готовы к непрогнозируемым вариантам погоды. Уверены, что гид Владимир способен максимально нивелировать этот единственный недостаток. В таком сопровождении однозначно стоит попробовать !
30 января 2020
Владимир, Благодарен за беседу
15 января 2020
Понравился тур "Пригородные замки Дублина" с Владимиром и его замечательный рассказ об истории Ирландии. Посмотрели все запланированное! Обед в ресторане с морепродуктами, рекомендованный Владимиром, был превосходен!
5 января 2020
Владимир- прекрасный рассказчик, много знает. Чутко учитывает интересы клиентов, всегда готов помочь и перестроить маршрут, показать ещё что-то интересное. А какой чудесный ресторан посоветовал нам ! Очень все понравилось!
29 октября 2019
Очень насыщенная интересная экскурсия с прекрасным, компетентным гидом. Мы были с ребенком, для него было предоставлено автокресло. Рекомендую
Наталия
12 сентября 2019
Спасибо за познавательную, очень интересную экскурсию. Я влюбилась в Дублин, в Ирландию с первой встречи 😍
Дарья
1 сентября 2019
Были на двух экскурсиях - обе очень понравились! Владимир прекрасный рассказчик, показал интересные места, которых нет ни в одном путеводителе. Мы получали ответы на все вопросы, которые интересовали. Кушали в очень атмосферных местах и, даже, кормили оленей - это был отдельный восторг :) Очень советую Владимира как гида по Ирландии, благодаря ему - мы влюбились в эту замечательную страну! :)
27 июня 2019
Для меня это было самое интересное в Ирландии, спасибо Владимиру за старание показать лучшие стороны Этой страны. Если вам надоело искусство, вам хочется просто хорошо выпить и поесть, то вам сюда! Природа красивая, но есть страны, которые сочетают в себе то и другое! На полуострове я бы провела больше времени.
11 июня 2019
Отличная экскурсия! Узнали много нового об Ирландии!
Ещё 18 отзывов

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