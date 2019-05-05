3 отзыва оставили туристы

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Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок

Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина

5
3 отзыва
Владимир
Владимир – Гид из Дублина
Оказаться в садах Пауэрскорт стоит хотя бы ради того, чтобы своими глазами увидеть один из лучших образцов мирового ландшафтного дизайна.

Вы пройдете по любимым тропам британских монархов, полюбуетесь гармоничными пейзажами садов и рассмотрите цветочные террасы у озера Тритон.

А в монастырском поселении Глендалок вы перенесетесь в раннехристианскую эпоху, узнаете о жизни одного из самых почитаемых ирландских святых — Святого Кевина — и поймёте, почему Глендалок имеет для ирландцев такое же значение, как Троице-Сергеева Лавра для православных христиан.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Для 1-1 человека

  • €250 за экскурсию

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Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок

Что вас ожидает

Сады Пауэрскорт — ландшафтное чудо Ирландии
Главная цель нашего путешествия — парк 🌳 в поместье Пауэрскорт, который занимает третье место в рейтинге лучших садов мира журнала National Geographic. История 📖 Пауэрскорта, которую я открою вам, насчитывает 800 лет: когда-то здесь находился средневековый замок 🏰, сменившийся затем поместьем 18 века с невероятным ландшафтным парком, на создание которого ушло более 20 лет. Вы узнаете, как маршал Вингфельд получил Пауэрскорт в придачу к шарфу с плеча королевы, посмотрите на Замок Перечницу, построенную в честь визита Принца Уэльского. И, конечно, пройдете по трем садам Пауэрскорт — классическому итальянскому, необычному японскому и саду «За стеной», где собраны иноземные растения, которым противопоказаны ирландские ветра. А в центре поместья вы увидите озеро Тритон с действующим фонтаном, окруженное газонами и клумбами, которые расположены на своеобразных террасах.

Монастырский город 🏙️ Глендалок
В национальном парке Виклоу мы посетим Глендалок — один из древних монастырских центров, которые существовали в Ирландии до массового нашествия викингов в 9 — 11 веках. Когда-то Глендалок был более значимым религиозным центром, нежели Дублин, а семь паломничеств сюда приравнивается к паломничеству в Рим. В городе вы увидите останки 6 церквей — особое внимание мы уделим церкви Святого Кевина, которую также называют «Кухня» (об этом любопытном названии мы тоже обязательно узнаете). Также рассмотрим 30-метровую башню, классический элемент ирландского монастырского города, и входные ворота в Глендалок, которые помогали монахам оградиться от нескончаемого потока паломников: во внутренней части ворот был установлен камень, касание которого считалось достижением цели паломничества.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Дублине.
  • Дополнительные расходы: посещение садов Пауэрскорт — 10 Евро для взрослых и 5 Евро для детей до 13 лет.
  • Обратите внимание: стоимость 250 евро указана за 1 участника. За каждого последующего человека доплата 50 евро (максимум 6 участников экскурсии).
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
На протяжении всего 15-летнего проживания в Ирландии я не перестаю восторгаться природой и культурой этой страны. Это поистине «изумрудный остров», который открывает свои бесчисленные грани местным жителям и многочисленным путешественникам со всего мира. Хочу поделиться с вами знаниями об Ирландии и любовью к этой стране. И как профессиональный преподаватель могу это сделать понятно и увлекательно!
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3 отзыва оставили туристы

5 мая 2019
Добрый день!!! Хотим выразить благодарность Владимиру за замечательную экскурсию!! Мы провели незабываемый день!!! Владимир познакомил нас с пригородами Дублина, дал информацию о жизни в стране изнутри, а что стоит наш гастрономический опыт!!! Владимир, еще раз спасибо!!! Если вы еще сомневаетесь, то настоятельно рекомендуем Владимира в качестве гида и проводника по знакомству с Ирландией. Очень жалеем, что не взяли несколько экскурсий!
8 февраля 2019
Добрый день всем! Экскурсия очень понравилась! Владимир -прекрасно владеет материалом и знаете, он хочет поделиться Ирландией, сделать так, чтобы вы ее полюбили:) Мы любим природу, поэтому сады, водопад, горы, монастырское поселение - все очень красивое и рады были, что смогли увидеть. Еще для нас важно было, что недалеко от Дублина ехать. ps. ресторанчик около Глендалока с литературной комнатой - супер!:) Спасибо!
2 сентября 2018
Огромное спасибо Владимиру за экскурсию в Глендалок для моей мамы. Понравилось абсолютно все, очень рекомендуем.

Владимир проводит ещё 2 экскурсии

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