3 отзыва оставили туристы

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Сады Пауэрскорт — ландшафтное чудо Ирландии

Главная цель нашего путешествия — парк 🌳 в поместье Пауэрскорт, который занимает третье место в рейтинге лучших садов мира журнала National Geographic. История 📖 Пауэрскорта, которую я открою вам, насчитывает 800 лет: когда-то здесь находился средневековый замок 🏰, сменившийся затем поместьем 18 века с невероятным ландшафтным парком, на создание которого ушло более 20 лет. Вы узнаете, как маршал Вингфельд получил Пауэрскорт в придачу к шарфу с плеча королевы, посмотрите на Замок Перечницу, построенную в честь визита Принца Уэльского. И, конечно, пройдете по трем садам Пауэрскорт — классическому итальянскому, необычному японскому и саду «За стеной», где собраны иноземные растения, которым противопоказаны ирландские ветра. А в центре поместья вы увидите озеро Тритон с действующим фонтаном, окруженное газонами и клумбами, которые расположены на своеобразных террасах.

Монастырский город 🏙️ Глендалок

В национальном парке Виклоу мы посетим Глендалок — один из древних монастырских центров, которые существовали в Ирландии до массового нашествия викингов в 9 — 11 веках. Когда-то Глендалок был более значимым религиозным центром, нежели Дублин, а семь паломничеств сюда приравнивается к паломничеству в Рим. В городе вы увидите останки 6 церквей — особое внимание мы уделим церкви Святого Кевина, которую также называют «Кухня» (об этом любопытном названии мы тоже обязательно узнаете). Также рассмотрим 30-метровую башню, классический элемент ирландского монастырского города, и входные ворота в Глендалок, которые помогали монахам оградиться от нескончаемого потока паломников: во внутренней части ворот был установлен камень, касание которого считалось достижением цели паломничества.

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