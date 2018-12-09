2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Величественный замок Ардгилиан

Вы посетите классический замок Ардгилиан 18 века на вершине горы, с которой открывается потрясающий вид на море и береговую линию. Вам откроется история замка, на месте которого раньше рос могучий лес, о чём свидетельствует название «Ардгилиан» (в переводе с ирландского — «высокий лес»). Вы узнаете, как это живописное место проделало путь от поместья дублинского торговца вином до резиденции семьи Тэйлор, рассмотрите архитектуру замка, прекрасно сохранившиеся интерьеры и ухоженный сад.

Ирландский колорит в городке Карлингфорд

Атмосферный Карлингфорд очарует вас, прежде всего, невероятными видами окрестностей и залива. Именно ради таких пейзажей стоит отправиться в Ирландию! Мы осмотрим руины средневекового замка Короля Джона, основанного ещё норманнами, а после погрузимся в повседневную размеренную жизни городка Карлингфорд. Здесь ежегодно проводятся «Устричные фестивали», спортивные соревнования и интересное мероприятие, приуроченное к ежегодной «Неделе культурного наследия», когда семь семей добровольцев в течение недели живут так же, как их предки 800 лет назад. Вы узнаете о знаменитых жителях города, среди которых — Томас Дарси Макги, один из отцов Канадской Конфедерации. Насладитесь открыточными ирландскими панорамами, деревенским очарованием Карлингфорда и замечательным местным мороженым!

Величественный полуостров Хоут

Перешеек, соединяющий Хоут с основным островом, узок, а сам полуостров выступает далеко в море и возвышается над всем побережьем. Вы полюбуетесь его изрезанной береговой линией с маленькими заливами, гротами и пляжами. Пройдете по туристической тропе вдоль края скалистого берега — этот путь позволит во всей красе увидеть море, скалы, Дублинский Залив и остров «Ирландский Глаз».

Между восточным и западным пирсом Хоут вы увидите небольшую, но колоритную, гавань с ричалом для яхт и пристанью для маленьких рыболовецких судов. Помимо морских красот взглянете на старинный замок Хоут. А я расскажу о том, как Хоут завоевал честь называться престижным районом, и об известных местных жителях — от победителя Евровидения Джони Логана до писателя-эзотерика Лобсанга Рампы.