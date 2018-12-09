2 отзыва оставили туристы

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Путешествие по восточному побережью Ирландии

Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи

  • 😎Это индивидуальная экскурсия лично для вас!
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👤 Не более 1 человека
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

320 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Владимир
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
Владимир – Гид в Дублине
Это приключение приведет вас почти к самой Северной Ирландии и заставит навсегда влюбиться ❤️ в изумрудные панорамы острова.

Вы побываете в замке Ардгилиан с любопытной историей 📖 и сохранившимися интерьерами, встретитесь с загадкой природы и покоритесь пейзажам полуострова Хоут.

А финальной точкой маршрута станет истинно-ирландский городок Карлингфорд, который вы полюбите за живописные окрестности, умиротворённую атмосферу и деревенский колорит.
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Путешествие по восточному побережью Ирландии

Что вас ожидает

Величественный замок Ардгилиан
Вы посетите классический замок Ардгилиан 18 века на вершине горы, с которой открывается потрясающий вид на море и береговую линию. Вам откроется история замка, на месте которого раньше рос могучий лес, о чём свидетельствует название «Ардгилиан» (в переводе с ирландского — «высокий лес»). Вы узнаете, как это живописное место проделало путь от поместья дублинского торговца вином до резиденции семьи Тэйлор, рассмотрите архитектуру замка, прекрасно сохранившиеся интерьеры и ухоженный сад.

Ирландский колорит в городке Карлингфорд
Атмосферный Карлингфорд очарует вас, прежде всего, невероятными видами окрестностей и залива. Именно ради таких пейзажей стоит отправиться в Ирландию! Мы осмотрим руины средневекового замка Короля Джона, основанного ещё норманнами, а после погрузимся в повседневную размеренную жизни городка Карлингфорд. Здесь ежегодно проводятся «Устричные фестивали», спортивные соревнования и интересное мероприятие, приуроченное к ежегодной «Неделе культурного наследия», когда семь семей добровольцев в течение недели живут так же, как их предки 800 лет назад. Вы узнаете о знаменитых жителях города, среди которых — Томас Дарси Макги, один из отцов Канадской Конфедерации. Насладитесь открыточными ирландскими панорамами, деревенским очарованием Карлингфорда и замечательным местным мороженым!

Величественный полуостров Хоут
Перешеек, соединяющий Хоут с основным островом, узок, а сам полуостров выступает далеко в море и возвышается над всем побережьем. Вы полюбуетесь его изрезанной береговой линией с маленькими заливами, гротами и пляжами. Пройдете по туристической тропе вдоль края скалистого берега — этот путь позволит во всей красе увидеть море, скалы, Дублинский Залив и остров «Ирландский Глаз».

Между восточным и западным пирсом Хоут вы увидите небольшую, но колоритную, гавань с ричалом для яхт и пристанью для маленьких рыболовецких судов. Помимо морских красот взглянете на старинный замок Хоут. А я расскажу о том, как Хоут завоевал честь называться престижным районом, и об известных местных жителях — от победителя Евровидения Джони Логана до писателя-эзотерика Лобсанга Рампы.

Организационные детали

  • Обратите внимание: стоимость 320 евро указана за 1 участника. За каждого последующего человека доплата 50 евро (максимум 6 участников экскурсии).
  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Дублине
  • В замке Ардгилиан экскурсию проводит ирландский гид на общественных началах
  • Советую вам взять с собой дождевик
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Путешествие по восточному побережью Ирландии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
На протяжении всего 15-летнего проживания в Ирландии я не перестаю восторгаться природой и культурой этой страны. Это поистине «изумрудный остров», который открывает свои бесчисленные грани местным жителям и многочисленным путешественникам со всего мира. Хочу поделиться с вами знаниями об Ирландии и любовью к этой стране. И как профессиональный преподаватель могу это сделать понятно и увлекательно!
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2 отзыва оставили туристы

9 декабря 2018
Много времени проводишь в машине, и бегом бегом по основным местам куда приезжаешь, это наверное, единственный минус или недочёт. В остальном все было прекрасно, красивая Ирландия, интересный маршрут, и, гид, Владимир, очень много узнали о стране, о культуре, о людях, истории.
12 сентября 2018
Замечательная экскурсия и гид, мы остались очень довольны!

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