Экскурсии выходного дня в Дублине

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Дублине на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам романа «Улисс»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия по садам Пауэрскорт и Глендалоку
Погрузитесь в красоту садов Пауэрскорт и историческую атмосферу Глендалока. Узнайте о жизни Святого Кевина и насладитесь уникальными пейзажами Ирландии
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
300 за человека
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Гавань Дан Лири в 10 км от Дублина - идеальное место для прогулок вдоль пирса, наслаждения морскими видами и открытия интересных историй
Начало: На набережной Дан Лири
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
174 за всё до 6 чел.
По Дублину с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
По Дублину с фотографом: индивидуальная фото-прогулка по лучшим локациям города
Красавец-Дублин будто создан для душевных прогулок и фотосъёмок. Прогуляйтесь по улочкам или берегу Ирландского моря, и увезите с собой десятки прекрасных фото
Начало: На Grafton Street
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    По следам романа «Улисс»
    Гид фантастическая рассказчица! Прекрасно владеет материалом! Просто БРАВО!!!
  • Н
    Надежда
    6 марта 2024
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    5 мая 2019
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Добрый день!!! Хотим выразить благодарность Владимиру за замечательную экскурсию!! Мы провели незабываемый день!!! Владимир познакомил нас с пригородами Дублина, дал
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    информацию о жизни в стране изнутри, а что стоит наш гастрономический опыт!!! Владимир, еще раз спасибо!!! Если вы еще сомневаетесь, то настоятельно рекомендуем Владимира в качестве гида и проводника по знакомству с Ирландией. Очень жалеем, что не взяли несколько экскурсий!

  • П
    Полина
    8 февраля 2019
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Добрый день всем! Экскурсия очень понравилась! Владимир -прекрасно владеет материалом и знаете, он хочет поделиться Ирландией, сделать так, чтобы вы
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    ее полюбили:) Мы любим природу, поэтому сады, водопад, горы, монастырское поселение - все очень красивое и рады были, что смогли увидеть. Еще для нас важно было, что недалеко от Дублина ехать. ps. ресторанчик около Глендалока с литературной комнатой - супер!:) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По следам романа «Улисс»
  2. Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
  3. Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
  4. По Дублину с фотографом
Сколько стоит экскурсия по Дублину в июле 2024
Сейчас в Дублине в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 174 до 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Дублине (Ирландия 🇮🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 5 ⭐ отзывов, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ирландии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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