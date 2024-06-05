1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по джойсовскому Дублину: «Улисс» и его тайны
Пройдите по маршруту Леопольда Блума и узнайте, как Дублин стал неотъемлемой частью романа «Улисс». Откройте для себя город глазами Джеймса Джойса
Начало: У ворот Garden of Remembrance
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по садам Пауэрскорт и Глендалоку
Погрузитесь в красоту садов Пауэрскорт и историческую атмосферу Глендалока. Узнайте о жизни Святого Кевина и насладитесь уникальными пейзажами Ирландии
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
3 часа
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Гавань Дан Лири в 10 км от Дублина - идеальное место для прогулок вдоль пирса, наслаждения морскими видами и открытия интересных историй
Начало: На набережной Дан Лири
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
€174 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
По Дублину с фотографом: индивидуальная фото-прогулка по лучшим локациям города
Красавец-Дублин будто создан для душевных прогулок и фотосъёмок. Прогуляйтесь по улочкам или берегу Ирландского моря, и увезите с собой десятки прекрасных фото
Начало: На Grafton Street
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Гид фантастическая рассказчица! Прекрасно владеет материалом! Просто БРАВО!!!
- ННадежда6 марта 2024Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!
- ННаталья5 мая 2019Добрый день!!! Хотим выразить благодарность Владимиру за замечательную экскурсию!! Мы провели незабываемый день!!! Владимир познакомил нас с пригородами Дублина, дал
- ППолина8 февраля 2019Добрый день всем! Экскурсия очень понравилась! Владимир -прекрасно владеет материалом и знаете, он хочет поделиться Ирландией, сделать так, чтобы вы
Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Дублину в июле 2024
Сейчас в Дублине в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 174 до 300. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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