A Aleksandra Путешествие по восточному побережью Ирландии Остались очень довольны экскурсией. было очень интересно. увидели прекрасные пейзажи.

Ю Юлия Пригородные замки Дублина 👍👍👍

С Сергей Путешествие по восточному побережью Ирландии читать дальше часов не хватает. В каждом из тех мест, что посетили, хочется провести весь день. Владимир интересный рассказчик, так что время пролетело незаметно и узнали много интересного из истории Ирландии Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и сытный обед. 8 -ми

Н Надежда Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!

Э Эвелина Пригородные замки Дублина Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!

И Илья По закоулкам Темпл Бара Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина

T Tal По закоулкам Темпл Бара Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!

К Ксения По закоулкам Темпл Бара Отличная прогулка! Насыщено и при этом совсем не утомительно; много нового и интересного; очень приятный город и прекрасный гид! Спасибо!

В Вероника Пригородные замки Дублина Нам все понравилось. Спасибо!