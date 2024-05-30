Семейные развлекательные экскурсии Дублина

Найдено 6 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Дублине на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пригородные замки Дублина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Пригородные замки Дублина
Средневековые сооружения, легенды о привидениях и самые яркие страницы истории Ирландии
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
270 за человека
По закоулкам Темпл Бара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
По закоулкам Темпл Бара
Прогулка по самому атмосферному и веселому району в сердце Дублина
Начало: Saint Stephens Green
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
Путешествие в красивейший парк Ирландии и раннехристианскую обитель Святого Кевина
20 июня в 09:00
26 июня в 09:00
300 за человека
Путешествие по восточному побережью Ирландии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие по восточному побережью Ирландии
Посетить замок Ардгилиан, прогуляться по уютному Карлингфорду и влюбиться в ирландские пейзажи
20 июня в 09:00
21 июня в 12:00
350 за человека
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Порт Дан Лири: морские ворота Ирландии
Побывать в любимом месте дублинцев, насладиться видами залива и погрузиться в историю городка
Начало: На набережной Дан Лири
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
174 за всё до 6 чел.
По Дублину с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
По Дублину с фотографом
Прогуляться по старинным улочкам или отправиться к морю - и увезти с собой профессиональные фото
Начало: На Grafton Street
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    30 мая 2024
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Остались очень довольны экскурсией. было очень интересно. увидели прекрасные пейзажи.
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Пригородные замки Дублина
    👍👍👍
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и сытный обед. 8 -ми
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    часов не хватает. В каждом из тех мест, что посетили, хочется провести весь день. Владимир интересный рассказчик, так что время пролетело незаметно и узнали много интересного из истории Ирландии

    Всё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный иВсё было очень интересно. Удивительные развалины старинных замков, очаровательное побережье, получилось полюбоваться тюленем. Очень вкусный и
  • Н
    Надежда
    6 марта 2024
    Сады Пауэрскорт и монастырский город Глендалок
    Все очень понравилось!. Владимир - внимательный, пунктуальный человек. Интересна и позновательна экскурсия! Хорошо знает историю Ирландии. Большое спасибо!
  • Э
    Эвелина
    2 декабря 2023
    Пригородные замки Дублина
    Отличная экскурсия, понравилось всей семье! Было много интересной информации и потрясающие виды: замки, парки, природа! Спасибо, Владимир!
  • И
    Илья
    10 сентября 2023
    По закоулкам Темпл Бара
    Отличная экскурсия в первый раз познакомиться с центром Дублина
  • T
    Tal
    5 сентября 2023
    По закоулкам Темпл Бара
    Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо большое Андрей, мы очень в восторге от видов и информации об Темпл Бара!
    Великолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. СпасибоВеликолепная экскурсия, много любопытных исторических фактов, прекрасное планирование искурси, чтобы всем было интересно и комфортно. Спасибо
  • К
    Ксения
    5 сентября 2023
    По закоулкам Темпл Бара
    Отличная прогулка! Насыщено и при этом совсем не утомительно; много нового и интересного; очень приятный город и прекрасный гид! Спасибо!
  • В
    Вероника
    25 августа 2023
    Пригородные замки Дублина
    Нам все понравилось. Спасибо!
  • А
    Александр
    14 мая 2022
    Путешествие по восточному побережью Ирландии
    Экскурсия очень понравилась, маршрут был интересный. Кроме того, Владимир много рассказал о стране и ее истории и ответил на все мои вопросы. Я доволен.

Ответы на вопросы от путешественников по Дублину в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Дублину в июне 2024
Сейчас в Дублине в категории "Можно с детьми" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 174 до 350. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Дублине (Ирландия 🇮🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 51 ⭐ отзыв, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Ирландии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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