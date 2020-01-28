Исландия – набирающая популярность страна среди путешественников. Остров популярен красивой нетронутой природой, древними водопадами, ледниками, горами и вулканами, доброжелательностью исландцев, аутентичностью, так же примечают красоту жителей, в том числе девушек. Давайте вместе разбираться чем ценна Исландия для туриста, подробная информация с отличными фото и видео

Северное сияние, Исландия

Исландия - небольшая точка в Атлантике между Скандинавией и Америкой, страна создала впечатляющую туристическую индустрию из своих многочисленных природных чудес. Даже финансовый крах во время глобального экономического кризиса не смог надолго скрыть «страну огня и льда», и туристы снова стекаются в её дикие парки и драматические пейзажи.

Северное сияние

Разумеется, этот ажиотаж происходит из-за многочисленных исландских вулканов, которые периодически извергаются, что иногда приводит к неприятным последствиям для европейской авиации. Вулканический туризм включает в себя поездки к пузырящимся фумаролам, потокам живой лавы и самому известному гейзеру в мире Гейсир. Термальные источники повсюду, к ним относится и знаменитая Голубая лагуна, сюрреалистичный открытый бассейн, окруженный черной лавой.

В Исландии нет фамилий – они используют традиционную скандинавскую систему имен, которая состоит из имени отца (или матери) с добавлением -dóttir (дочка) или -son (сын).

Ледники - ещё одна большая достопримечательность Исландии, сползая к берегу, они превращают айсберги в лагуны. Туры на ледники, на снегоходах, пешком или на спине крошечного исландского пони, неотъемлемая часть исландского опыта. Местами даже можно посетить ледник и вулкан за одну поездку.

То, что привлекает людей посетить Исландию во второй или третий раз, это причудливый характер народа. Жители Исландии эксцентричные, креативные и веселые люди.

Итак, ХорошоТАМ создал это руководство по Исландии, чтобы помочь вам с путешествием по стране и осмотром достопримечательностей, а также дать советы о том, как сэкономить деньги!

Общие сведения о Исландии

Где находится Исландия на карте мира

Исландия – это североевропейская островная страна, расположенная в месте слияния Северного Атлантического и Северного Ледовитого океанов на Срединно-Атлантическом хребте.

Почти 80% Исландии необитаемы, население сосредоточено на побережье, в долинах и на равнинах юго-запада и юго-востока страны. Больше чем половина исландцев живет в или вокруг Рейкьявика, столицы. Акюрейри на севере страны является вторым по величине городом страны.

Где находится Исландия на карте мира

Исландия на карте мира

Площадь

103 125 кв. км

Население

357 050 (оценка ООН 2019 года). Плотность населения: 3,47 на кв.км.

Столица Исландии

Рейкьявик

Форма правления

Парламентская Республика

Глава государства

Президент: Гвюдни Йоуханнессон с 2016 года

Глава правительства

Премьер-министр: Катрин Якобсдоуттир с 2017 год

Язык в Исландии

Официальный язык - исландский, также распространен английский и датский язык

Религия

Большинство исландцев 80% члены лютеранской государственной церкви. Еще 5% зарегистрированы в других христианских конфессиях, в том числе в Свободной церкви Исландии и Римско-католической церкви. Традиционную норвежскую религию сатру, исповедуют 5% людей.

Валюта

Исландская крона, ISK символ кр = 100 аурар. Существуют банкноты достоинством в 5 000, 2 000, 1 000, 500 и 10 000 крон. Монеты номиналом 100, 50, 10, 5 и 1 крона, на них изображены местные виды рыб.

В аэропорту имеются банкоматы и банки.

Телефонный код страны +354

Чтобы вызывать экстренные службы: скорую, полицию или пожарную службу, наберите единый номер -112

Чаевые

Чаевые в Исландии не обязательны. Причина заключается в том, что как правило в счета уже добавлены чаевые или плата за обслуживание. Другая причина в том, что большинство работников получают достойную заработную плату.

Несмотря на то, что чаевые не обязательны, они все равно ценятся, поэтому если решили их оставить, прочтите это руководство:



Рестораны . В Исландии счет в ресторане, вероятно, уже будет включать плату за обслуживание, поэтому не оставляйте чаевые. Если в чеке нет платы за обслуживание, то оставьте 10%.

. В Исландии счет в ресторане, вероятно, уже будет включать плату за обслуживание, поэтому не оставляйте чаевые. Если в чеке нет платы за обслуживание, то оставьте 10%. Отели . В Исландии не принято давать чаевые персоналу отеля, будь то горничная или бэлл бой. Услуги включены в счет, и больше ничего не требуется. Однако, если захотите оставить комплимент для горничной, этот поступок непременно оценят. Оставьте чаевые в конверте или просто передайте лично в руки.

. В Исландии не принято давать чаевые персоналу отеля, будь то горничная или бэлл бой. Услуги включены в счет, и больше ничего не требуется. Однако, если захотите оставить комплимент для горничной, этот поступок непременно оценят. Оставьте чаевые в конверте или просто передайте лично в руки. Такси. Водители такси в Исландии не ждут чаевых.Но если таксист помог вам, можете смело оставить чаевые. Либо как вариант округлить сумму поездки.

Климат, или когда лучше ехать в Исландию

Туристическая карта Исландии

Климат Исландии смягчается Гольфстримом. Лето мягкое, а зима холодная. Красочное северное сияние лучше наблюдать в период с ноября по февраль. В июне и июле в Рейкьявике 24 часа светло, а в северной части страны солнце почти не заходит за горизонт.

24 часа Светло в июне-июле

Временами ветер сильный и порывистый, а на юге страны случаются пыльные бури. Снег в Исландии не частое явление, как может показаться из названия страны, но даже если выпадает, то долго не лежит, если только в северной части страны. Погода изменчива в любое время года, и в один день можно столкнуться с дождем, солнцем, моросью и снегом. Воздух чистый и без загрязнений

Досто­приме­чатель­ности Исландии

Голубая Лагуна Скафтафетль, ледяная пещера Гейзер Строккюр

Об Исландии так много написано, что сложно понять, куда отправиться и какие места в стране лучше посетить. ХорошоТАМ расскажет о некоторых из самых популярных, но также и некоторых менее известных местах, в которых стоит побывать будучи в "стране огня и льда".

Окунитесь в голубую лагуну . Хотя мы считаем, что бани Миватн более расслабляющие и менее дорогие, нельзя отрицать, что самым известным геотермальным бассейном и главной туристической достопримечательностью страны является Blue Lagoon. Да тут как правило многолюдно и дорого, но в мире нет ничего подобного. Этот молочно-голубой бассейн питается минеральной водой с подогревом из близлежащего геотермального завода. Расположенная в лунном ландшафте лавовых полей, лагуна славится полезными для здоровья свойствами и богатой минералами геотермальной морской водой. Входная плата начинается от 45 долларов США в низкий сезон и от 55 долларов США в пик сезона.

. Хотя мы считаем, что бани Миватн более расслабляющие и менее дорогие, нельзя отрицать, что самым известным геотермальным бассейном и главной туристической достопримечательностью страны является Blue Lagoon. Да тут как правило многолюдно и дорого, но в мире нет ничего подобного. Этот молочно-голубой бассейн питается минеральной водой с подогревом из близлежащего геотермального завода. Расположенная в лунном ландшафте лавовых полей, лагуна славится полезными для здоровья свойствами и богатой минералами геотермальной морской водой. Входная плата начинается от 45 долларов США в низкий сезон и от 55 долларов США в пик сезона. Поднимитесь на вершину Хатльгримскиркья . Видимая из большей части Рейкьявика, привлекательная белая церковь Хатльгримскиркья, вдохновением для дизайна церкви служил исландский пейзаж, её тяжело не заметить. Интерьер, напротив, удивительно прост, но вид с вершины башни впечатляет.

. Видимая из большей части Рейкьявика, привлекательная белая церковь Хатльгримскиркья, вдохновением для дизайна церкви служил исландский пейзаж, её тяжело не заметить. Интерьер, напротив, удивительно прост, но вид с вершины башни впечатляет. Национальный музей Исландии . Этот музей в Рейкьявике содержит информативные экспонаты о первых поселенцах, христианстве в Исландии, острове под норвежским и датским правлением и движении за независимость. Музей не большой, но это отличный вариант времяпровождения, если хочется узнать больше об истории и культуре Исландии. Стоимость входного билета 12 долларов США.

. Этот музей в Рейкьявике содержит информативные экспонаты о первых поселенцах, христианстве в Исландии, острове под норвежским и датским правлением и движении за независимость. Музей не большой, но это отличный вариант времяпровождения, если хочется узнать больше об истории и культуре Исландии. Стоимость входного билета 12 долларов США. Отправляйтесь на север к Акюрейри и Северному полярному кругу . Оживленный город Акюрейри, расположился в 60 км к югу от Полярного круга, на южном конце Эйя-фьорда, самого длинного фьорда в стране. Если отправиться чуть дальше на север, то есть возможность увидеть остров Гримсей, единственный остров Исландии, строго говоря, за Полярным кругом.

. Оживленный город Акюрейри, расположился в 60 км к югу от Полярного круга, на южном конце Эйя-фьорда, самого длинного фьорда в стране. Если отправиться чуть дальше на север, то есть возможность увидеть остров Гримсей, единственный остров Исландии, строго говоря, за Полярным кругом. Золотой водопад (Гюдльфосс) . Расположенный всего в нескольких километрах от Гейсира, Гюдльфосс самый драматичный участок реки Хвита. В разгар пышной растительности вода падает вниз с 32-метровой высоты попадая в узкий каньон глубиной 70 м и длиной 2,5 км. Когда светит солнце, осадок в ледниковой воде заставляет его светиться, отсюда и название.

. Расположенный всего в нескольких километрах от Гейсира, Гюдльфосс самый драматичный участок реки Хвита. В разгар пышной растительности вода падает вниз с 32-метровой высоты попадая в узкий каньон глубиной 70 м и длиной 2,5 км. Когда светит солнце, осадок в ледниковой воде заставляет его светиться, отсюда и название. Скафтафетль, Ледяная пещера . Исландия буквально покрыта льдом и снегом. Ледяные пещеры в национальном парке Ватнайёкюдль привлекают искателей приключений со всего мира. Туристические агентства организуют поездки на ледники, откуда можно посетить пещеры. Лучше посещать зимой, когда лёд не тает, и вход в него безопасен.

. Исландия буквально покрыта льдом и снегом. Ледяные пещеры в национальном парке Ватнайёкюдль привлекают искателей приключений со всего мира. Туристические агентства организуют поездки на ледники, откуда можно посетить пещеры. Лучше посещать зимой, когда лёд не тает, и вход в него безопасен. Отправляйтесь к Ландманналаугар . Разноцветные риолитовые горы, лавовые поля и вулкан Гекла делают его популярным туристическим направлением. Поразительные пейзажи похожи на другую планету. Пешие прогулки и катание на лошадях популярные мероприятия здесь. Здесь хорошо в любое время года, хотя лето идеальное время чтобы посетить это место.

. Разноцветные риолитовые горы, лавовые поля и вулкан Гекла делают его популярным туристическим направлением. Поразительные пейзажи похожи на другую планету. Пешие прогулки и катание на лошадях популярные мероприятия здесь. Здесь хорошо в любое время года, хотя лето идеальное время чтобы посетить это место. Понаблюдайте за гейзерами. Из-за вулканической активности под поверхностью земли по всей стране разбросано множество гейзеров, подземных источников и термальных бассейнов. Увидеть мощную горячую струю, которая выстреливает из земли, определенно волнительно. Строккюр, на юго-западе Исландии, рядом с рекой Хвита, популярный гейзер-фонтан. Основное скопление гейзеров находится на юге страны в Хаукадалур.

Фестивали и праздники Исландии

Фестиваль традиционной еды - Торраблот Празднование Дня независимости Исландии Конный фестиваль в Рейкьявике

В Исландии отмечают различные музыкальные и культурные фестивали, а также традиционные рождественские и новогодние праздники, Пасху и День независимости. Большая часть фестивалей и праздников проходят в Рейкьявике.

Торраблот : Праздник проводится каждый январь, это старейший фестиваль в Исландии, восходит он к эпохе викингов. В домах и ресторанах Исландии готовят традиционные блюда, причем эти блюда копченые или выдержанные в земле, как это делали викинги. Традиция требует, чтобы подавались только древние блюда викингов, так что это событие не для деликатных едоков! День заканчивается традиционными песнями, играми, сагами, танцами, а также большим количеством местного шнапса.

: Праздник проводится каждый январь, это старейший фестиваль в Исландии, восходит он к эпохе викингов. В домах и ресторанах Исландии готовят традиционные блюда, причем эти блюда копченые или выдержанные в земле, как это делали викинги. Традиция требует, чтобы подавались только древние блюда викингов, так что это событие не для деликатных едоков! День заканчивается традиционными песнями, играми, сагами, танцами, а также большим количеством местного шнапса. Исландский конный фестиваль в Рейкьявике : Фестиваль исландской лошади в Рейкьявике, проходит в марте или апреле, и посвящен чрезвычайно милым маленьким лошадям. Мероприятия и семинары проводятся вокруг племенных ранчо и конных клубов Рейкьявика, в последний день участники собираются в семейном парке города, где проходит конное шоу и соревнования.

: Фестиваль исландской лошади в Рейкьявике, проходит в марте или апреле, и посвящен чрезвычайно милым маленьким лошадям. Мероприятия и семинары проводятся вокруг племенных ранчо и конных клубов Рейкьявика, в последний день участники собираются в семейном парке города, где проходит конное шоу и соревнования. Рейкьявикский фестиваль искусств . В течение двух недель в середине мая столица становится центром проведения фестиваля искусств, где пристальное внимание уделяется традиционной исландской культуре, а также балету, современному танцу, опере, классической музыке и театральным событиям. Выставки проходят в художественных галереях и музеях, данное событие привлекает популярных исполнителей в город.

. В течение двух недель в середине мая столица становится центром проведения фестиваля искусств, где пристальное внимание уделяется традиционной исландской культуре, а также балету, современному танцу, опере, классической музыке и театральным событиям. Выставки проходят в художественных галереях и музеях, данное событие привлекает популярных исполнителей в город. День независимости . Это местный праздник, известный как Национальный день, главный фестиваль для исландцев, который проводится 17 июня в ознаменование появления страны в качестве независимой республики. Уличные вечеринки и развлечения, парады, фейерверки, шоу-программы, традиционная музыка и танцы привлекают жителей и гостей на улицы, в бары и рестораны.

. Это местный праздник, известный как Национальный день, главный фестиваль для исландцев, который проводится 17 июня в ознаменование появления страны в качестве независимой республики. Уличные вечеринки и развлечения, парады, фейерверки, шоу-программы, традиционная музыка и танцы привлекают жителей и гостей на улицы, в бары и рестораны. День моряка. В июне проходит фестиваль День моряка (Sjomannadagur) в Рейкьявике, а также в других небольших городах, если конечно позволяет погода. В старой гавани строят старинные корабли для ежегодного мероприятия, где местные рыбаки соревнуются в гребле, плавании и других мероприятиях. Празднование фестиваля сопровождается парадами, музыкой, веселыми развлечениями и поеданием морепродуктов.

Где лучше размещаться: отели, хостелы и кемпинг

Баббл-отель (Отель the 5 million star), Исландия Кемпинг, отличный способ сэкономить в путешествии и при этом насладиться природным пейзажем Номер в отеле Tower Suites, Рейкьявик

С туристическим бумом, который переживает Исландия, в стране появилось много новых отелей, хостелов и пансионов, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос. В Рейкьявике постоянно строится новое жилье, и такой выбор может ошеломлять, даже если ищешь места с определенным бюджетом. Поэтому выбор жилья зависит от того, что хочет получить человек от пребывания.

Отели . Рейкьявик предлагает большой выбор отелей, от бюджетных до пятизвездочных. В других местах выбор ограничен: лишь несколько роскошных отелей найдётся за пределами столицы, а в сельской местности с выбором вообще трудно. Отели, однако, достаточно чистые и комфортные, а некоторые с дизайном мирового класса. Ночь в двухместном номере с отдельной ванной комнатой стоит около 165 долларов США и выше, стандартный номер без отдельной ванной комнаты около 105 долларов США.

. Рейкьявик предлагает большой выбор отелей, от бюджетных до пятизвездочных. В других местах выбор ограничен: лишь несколько роскошных отелей найдётся за пределами столицы, а в сельской местности с выбором вообще трудно. Отели, однако, достаточно чистые и комфортные, а некоторые с дизайном мирового класса. Ночь в двухместном номере с отдельной ванной комнатой стоит около 165 долларов США и выше, стандартный номер без отдельной ванной комнаты около 105 долларов США. Отель типа постель и завтрак . Такой тип отелей доступен в крупных городах. Номера также доступны в частных домах, завтрак включен в стоимость. Некоторые такие мини-отели включать в себя так называемое «размещение в спальном мешке», где за меньшую стоимость можно остановиться в частном доме со спальным мешком или постельным бельем (кровать предоставляется).

. Такой тип отелей доступен в крупных городах. Номера также доступны в частных домах, завтрак включен в стоимость. Некоторые такие мини-отели включать в себя так называемое «размещение в спальном мешке», где за меньшую стоимость можно остановиться в частном доме со спальным мешком или постельным бельем (кровать предоставляется). Кемпинг . В Исландии около 170 зарегистрированных кемпингов (стоимость от 13 долларов США за ночь). Из-за непредсказуемых погодных условий кемпинги открыты только в период с июня до конца августа или середины сентября. Как и следовало ожидать, наилучшим образом оборудованные кемпинги находятся недалеко от туристических районов. В некоторых местах кемпинг ограничен специально обозначенными местами. Также возможно разбить лагерь в национальных парках под надзором Агентства охраны природы. Кемпинг за пределами обозначенных зон не допускается.

. В Исландии около 170 зарегистрированных кемпингов (стоимость от 13 долларов США за ночь). Из-за непредсказуемых погодных условий кемпинги открыты только в период с июня до конца августа или середины сентября. Как и следовало ожидать, наилучшим образом оборудованные кемпинги находятся недалеко от туристических районов. В некоторых местах кемпинг ограничен специально обозначенными местами. Также возможно разбить лагерь в национальных парках под надзором Агентства охраны природы. Кемпинг за пределами обозначенных зон не допускается. Хостелы . Для тех кто путешествует с ограниченным бюджетом хостелы - лучшая ставка. Путешественники, приезжающие в Исландию, стремятся минимизировать стоимость поездки, таким образом, существует процветающая индустрия хостелов (проживание в хостелах 30-60 долларов США).

. Для тех кто путешествует с ограниченным бюджетом хостелы - лучшая ставка. Путешественники, приезжающие в Исландию, стремятся минимизировать стоимость поездки, таким образом, существует процветающая индустрия хостелов (проживание в хостелах 30-60 долларов США). Couchsurf. В Исландии активное сообщество каучсёрферов. Присоединение к сообществу - это верный способ сэкономить деньги, получить информацию от местных, познакомиться с замечательными людьми и получить бесплатное место для проживания.

Традиционная исландская кухня

Традиционная кухня Исландии, выглядит как-то так ребята 😅 Исландский Скир Пулсур (исландский хот-дог)

Исландская кухня, это слияние скандинавских и европейских кулинарных традиций. Свежая рыба тут круглый год – исландцы едят пикшу, треску, камбалу, палтус, сельдь и креветок. Исландский лосось, омары и арктический голец также популярны. Мясо ягнёнка, выращенного на местных пастбищах, не только экологически чистый продукт, но и вкусный.

Вегетарианцы также найдут, что покушать, но имейте в виду, что большая часть овощей и зелени импортируется в страну – овощи не растут здесь хорошо из-за холодного климата. Домашние овощи выращивают в теплицах, нагреваемых природным паром от гейзеров. Это одна из причин, почему еда тут дорогая.

Факт В Исландии нет ресторанов McDonald's

Блюда

Пулсур (Pylsur) : хот-доги из баранины, говядины и свинины с добавлением лука, горчицы и томатного кетчупа.

: хот-доги из баранины, говядины и свинины с добавлением лука, горчицы и томатного кетчупа. Harðskur : сушеная рыбная закуска, часто треска, пикша или морской сом.

: сушеная рыбная закуска, часто треска, пикша или морской сом. Kjötsúpa : суп из ягненка, приготовленный из капусты, корнеплодов и иногда из овса или риса.

: суп из ягненка, приготовленный из капусты, корнеплодов и иногда из овса или риса. Скир (Skyr) : сливочный йогурт, приготовленный из пастеризованного обезжиренного молока.

: сливочный йогурт, приготовленный из пастеризованного обезжиренного молока. Хангикьот (Hangikjot) : копченая баранина, как правило, подается с соусом бешамель на Рождество.

: копченая баранина, как правило, подается с соусом бешамель на Рождество. Свид (Svið) : голова овцы разрезается пополам, опаленная, очищенная от мозгов и потом сваренная.

: голова овцы разрезается пополам, опаленная, очищенная от мозгов и потом сваренная. Поннукокур (Pönnukökur) : тонкие блины, в которые заворачивают джем, сахарную пудру и сливки.

: тонкие блины, в которые заворачивают джем, сахарную пудру и сливки. Ругбрау (Rúgbrauð): Влажный и слегка сладкий ржаной хлеб. .

20 лет Возраст продажи алкоголя

Помимо отелей, ресторанов и баров, алкоголь продается в государственных винных магазинах и не продается в супермаркетах.

Что привезти из Исландии в качестве сувенира

Исландский шерстяной свитер (Лопапейса) Ароматизированная морская соль в подарочной упаковке Исландские презервативы в креативной упаковке

Забудьте магниты и открытки. Когда отправитесь в Исландию, вам захочется забрать домой уникальные вещи! ХорошоТАМ готов рассказать о самых лучших сувенирах, которые можно купить себе во время пребывания в Исландии.

Изделия из шерсти . Есть один продукт, которым славится Исландия, это шерсть. В Исландии много овец (некоторых из них наверняка увидите летом на дорогах!). Овечья шерсть невероятно мягкая и теплая! Одним из наиболее популярных изделий из шерсти является, конечно, исландский шерстяной свитер, или, как его называют сами исландцы, лопапейса.

. Есть один продукт, которым славится Исландия, это шерсть. В Исландии много овец (некоторых из них наверняка увидите летом на дорогах!). Овечья шерсть невероятно мягкая и теплая! Одним из наиболее популярных изделий из шерсти является, конечно, исландский шерстяной свитер, или, как его называют сами исландцы, лопапейса. Ювелирные изделия . Исландские дизайнеры специализируются на изготовлении ювелирных изделий. Прогуливаясь по центру Рейкьявика, зайдите в бутик, в котором продаются ювелирные изделия, созданные и изготовленные исландскими художниками! Ювелирные изделия часто вдохновлены исландской природой. Дизайнеры ювелирных украшений черпают вдохновение в ландшафте, особенно в исландских горах и вулканах. На самом деле, вы найдете много украшений, которые включают в свой дизайн лавовые камни!

. Исландские дизайнеры специализируются на изготовлении ювелирных изделий. Прогуливаясь по центру Рейкьявика, зайдите в бутик, в котором продаются ювелирные изделия, созданные и изготовленные исландскими художниками! Ювелирные изделия часто вдохновлены исландской природой. Дизайнеры ювелирных украшений черпают вдохновение в ландшафте, особенно в исландских горах и вулканах. На самом деле, вы найдете много украшений, которые включают в свой дизайн лавовые камни! Местная морская соль . Попробуйте местные морские соли, которые производятся со 100% геотермальной энергией! В продаже есть много ароматизированных солей! Купите соль в красивых подарочных коробках, если хотите подарить набор для кого-то из близких.

. Попробуйте местные морские соли, которые производятся со 100% геотермальной энергией! В продаже есть много ароматизированных солей! Купите соль в красивых подарочных коробках, если хотите подарить набор для кого-то из близких. Исландские угощения . Хотите сушеной рыбы? Или как насчет лакрицы, спрятанной в шоколаде? Конечно Исландия не славится вкусной кухней, но здесь, есть шанс попробовать некоторые интересные блюда. Исландия – страна любителей лакрицы. Если видите слово «лаккрис», это предупреждение – что в составе есть лакрица. В шоколаде, конфетах или даже в сиропе мороженого, можно запросто обнаружить лакрицу. Либо будьте в состоянии повышенной готовности, чтобы избежать покупки, либо запаситесь коробками, чтобы увезти их домой! Omnom Chocolate – популярный бренд, у которого можно найти вкус шоколада с лакрицей или без неё.

. Хотите сушеной рыбы? Или как насчет лакрицы, спрятанной в шоколаде? Конечно Исландия не славится вкусной кухней, но здесь, есть шанс попробовать некоторые интересные блюда. Исландия – страна любителей лакрицы. Если видите слово «лаккрис», это предупреждение – что в составе есть лакрица. В шоколаде, конфетах или даже в сиропе мороженого, можно запросто обнаружить лакрицу. Либо будьте в состоянии повышенной готовности, чтобы избежать покупки, либо запаситесь коробками, чтобы увезти их домой! Omnom Chocolate – популярный бренд, у которого можно найти вкус шоколада с лакрицей или без неё. Исландские презервативы . Это, пожалуй, самый странный сувенир в этом списке, но мы просто обожаем креативную упаковку. На выбор один из шести различных дизайнов, все на тему Исландии. Где ещё купить презерватив под названием «Гейсир» (который, кстати, происходит от слова «хлынуть» ...)?🤣;

. Это, пожалуй, самый странный сувенир в этом списке, но мы просто обожаем креативную упаковку. На выбор один из шести различных дизайнов, все на тему Исландии. Где ещё купить презерватив под названием «Гейсир» (который, кстати, происходит от слова «хлынуть» ...)?🤣; Уход за кожей лица и тела (Голубая лагуна). Голубая лагуна обязательное местом для всех, кто приезжает в Исландию. У них также есть варианты сувениров, чтобы взять с собой, на выходе найдете магазин, где можно приобрести уходовую косметику для кожи, одежду и другие небольшие оригинальные подарки. На самом деле это не лучшая идея, покупать сувениры в Голубой лагуне. Удивительно, но в аэропорту данные товары намного дешевле, так что подождите до конца поездки и сэкономьте!

Нужна ли виза для въезда в Исландию

Правила оформления туристической визы в Исландию

Гражданам России нужна виза для поездки в Исландию в качестве туриста. Пребывание короткое с периодом 90 дней, а срок действия визы истекает через 90 дней. Заявитель должен присутствовать при подаче заявления на визу, и в общей сложности требуется 10 документов.

Визовые требования

Вы должны предоставить паспорт, выданный в течение последних 10 лет. Паспорт должен содержать не менее 2-х пустых страниц и быть действительным в течение как минимум ещё 3-х месяцев после даты, когда намереваетесь покинуть Шенгенскую зону.

Каждый человек, путешествующий с вами, должен предоставить собственную форму визы.

При подаче заявления будут сняты отпечатки пальцев. Они будут действовать в течение 5 лет. Некоторым заявителям, таким как дети в возрасте до 12 лет, не нужно снимать отпечатки пальцев.

С заявления будет взиматься плата. Если подаете заявку через туристическое агенство, также придется заплатить дополнительную плату.

Необходимые документы для получения исландской шенгенской визы:

Анкета, которую необходимо заполнить для получения шенгенской визы

Визовая анкета: заполните анкету. Фото: фотографии должно быть не больше 6 месяцев. Бронирование авиабилетов: Бронирование авиабилетов в Исландию и обратный билет. Предыдущий паспорт: укажите предыдущий паспорт, если таковой имеется. Сопроводительное письмо: Сопроводительное письмо, упоминая детали заявителя, путешествия и подробные сведения о других членах, путешествующих с вами. Паспорт: Оригинальный паспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев на дату поездки, и не менее 2-х пустых страниц без каких-либо отметок. Бронирование отелей: подтверждение брони отеля на время визита. Банковская выписка: в выписке должны быть четко указаны имя заявителя в качестве владельца счета, остатки на счетах и ​​дата выписки. Если выписки выписываются онлайн, то они должны быть заверены (печатью) должностными лицами банка. Оригинальные банковские выписки за последние 3 месяца с указанием достаточных средств для покрытия пребывания в Шенгенской зоне. Страхование путешествия: подтверждение страхования путешествия с сертификатом страхования и таблицей льгот. Вы также можете предоставить письмо из банка, подтверждающее наличие у вас страховки вместе с копией кредитной карты и таблицей выплат. Текущие данные:.

Трудоустроенные:

Письмо от работодателя на фирменном бланке с контактными данными, в котором указывается, что отпуск предоставлен, цель и продолжительность поездки, и что вы вернетесь на текущую работу.

Текущая выписка с банковского счета за последние 6 месяцев;

Декларация о подоходном налоге;

Оригиналы квитанций о заработной плате .

Частным лицам:

Приложите копию бизнес-лицензии;

Выписка с банковского счета за последние 6 месяцев;

Декларация о подоходном налоге;

Студентам, необходимо предоставить подтверждающий документ и письмо-подтверждение из университета.

Вышли на пенсию:

Предоставить пенсионный отчет за 6 последних месяцев .

Прежде чем начать оформлять визу, пожалуйста, заранее проконсультируйтесь с посольством Исландии, потому что требования могут обновляться!

Как добраться до Исландии из России

Icelandair – исландская авиакомпания Автобус Санкт-Петербург – Хельсинки

Самый популярный и простой способ попасть из России в Исландию – сесть на самолёт и долететь до столицы Рейкьявик.

Прямой рейс

Прямым рейсом из Москвы (Домодедово) в Рейкьявик (Кефлавик) в летний сезон можно добраться авиакомпанией S7 Airlines, которая выполняет 6 рейсов в неделю. Время в полёте составляет – 5 ч 10 мин. Примерная стоимость туда-обратно от 20 000 руб.

Рейсы с пересадками

Помимо прямых рейсов в Рейкьявик можно попасть стыковочными рейсами с пересадкой в Хельсинки, Вильнюсе или Риге. Как правило цены на билеты с пересадкой на порядок дешевле, чем прямые рейсы. Например, стоимость билета из Москвы с пересадкой в Хельсинки (туда – обратно), обойдется вам около 12280 руб. Рейсы из Хельсинки выполняет компания Finnair.

Полеты из Риги и Вильнюса в Рейкьявик совершают авиакомпании airBaltic или Wizzair, стоимость билета в два конца около 7100 руб. (но будьте внимательны в стоимость билета не включен провоз багажа и питание).

Большим плюсом авиакомпаний Wizzair и Finnair, является то, что рейсы совершаются круглый год, а не только летом.

Автобусом из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а из Хельсинки прямой рейс в Рейкьявик

Для питерцев, есть другой вариант купить билет на автобус до аэропорта Хельсинки за 1207 руб, а затем сесть на прямой рейс Хельсинки – Рейкьявик стоимость авиабилета Хельсинки-Рекьявик от 10860 руб. (2020 год). Таким образом общая стоимость проезда (автобус+перелет) составит 12067 руб.

Аналогично, можно доехать на автобусе до Вильнюса или Риги и там сесть на самолет бюджетной авиакомпании Wizzair.

Как добраться из аэропорта Кефлавик в Рейкьявик

Мини-автобус компании Flybus в аэропорту Рейкьявика

Аэропорт Кефлавик расположен в часе езды от Рейкьявика. Это на самом деле маленький аэропорт, поэтому не беспокойтесь о том, что заблудитесь или не найдете дорогу.

Чтобы добраться до центра города, у вас есть четыре варианта:

Сядьте на общественный автобус . Это самый дешевый вариант. В Исландии есть общественная автобусная система Strætó, и на ней курсирует автобус 55, который следует из аэропорта Кефлавик в Рейкьявик. Недостатком здесь является то, что ходит он не так часто, как частные автобусы. Стоимость билета около 13 евро.

. Это самый дешевый вариант. В Исландии есть общественная автобусная система Strætó, и на ней курсирует автобус 55, который следует из аэропорта Кефлавик в Рейкьявик. Недостатком здесь является то, что ходит он не так часто, как частные автобусы. Стоимость билета около 13 евро. Сядьте на автобусы компании FlyBus или Grayline . Проезд немного дороже, чем в общественном автобусе, но зато есть возможность добраться прямо до отеля. Если отель находится в Старом городе, вас посадят на мини-автобус, поскольку большие автобусы в этом районе запрещены. Вот цены: FLYBUS (в одну сторону) до Рейкьявикского терминала BSI: 20 евро, до отеля: 24 евро. GRAYLINE (в одну сторону) до терминала Grayline: 15 евро, до отеля: 17 евро.

. Проезд немного дороже, чем в общественном автобусе, но зато есть возможность добраться прямо до отеля. Если отель находится в Старом городе, вас посадят на мини-автобус, поскольку большие автобусы в этом районе запрещены. Вот цены: (в одну сторону) до Рейкьявикского терминала BSI: 20 евро, до отеля: 24 евро. (в одну сторону) до терминала Grayline: 15 евро, до отеля: 17 евро. Аренда автомобиля . Если у вас имеются водительские права, можете рассмотреть данный вариант. Аренда автомобиля – безусловно самый удобный способ передвижения по Исландии. Если планируете взять автомобиль, чтобы поехать в тур по стране, то можно арендовать его прямо в аэропорту.

. Если у вас имеются водительские права, можете рассмотреть данный вариант. Аренда автомобиля – безусловно самый удобный способ передвижения по Исландии. Если планируете взять автомобиль, чтобы поехать в тур по стране, то можно арендовать его прямо в аэропорту. Закажите мини-автобус или трансфер. Есть и другие компании, такие как Reykjavik Sightseeing, которые могут доставить вас прямо в отель, не останавливаясь и не меняя транспортных средств. Тариф: 24 евро.

Плюсы и минусы отдыха в Исландии

Взвесте все "за" и "против", прежде чем отправиться в Исландию

Что касается положительных сторон посещения Исландии, их слишком много, но ХорошоТАМ выделил несколько основных, вот они:

Плюсы

Бесплатные экскурсии по Рейкьявику;

Яркая местная ночная жизнь;

Супермаркеты и заправки, где можно дешево перекусить;

Встреча с интересными попутчиками;

Чистые, недорогие хостелы;

Доступные автобусные туры;

Удивительная природная красота.

Минусы

Планирование поездки в Исландию может быть утомительным процессом, когда начинаешь смотреть расходы на еду и транспорт. Хотя все говорят, что Исландия дорогая, никогда не поймешь, насколько дорогая страна, пока не доберетесь туда. Есть более 100 причин, по которым мы бы снова посетили Исландию, но есть и несколько минусов, которые могут оттолкнуть кого-то от поездки.

Дорогая еда;

Большое количество туристов;

В сезон более высокие цены и возможные трудности с поиском жилья.

Советы по экономии денег

Доступный продуктовый магазин BONUS Многоразовая бутылка, позволяет не тратить средства на покупку воды Кемпинг, существенно сокращает расходы на проживание

Исландия очень дорогая страна в плане туризма. Почти все импортируется, налоги высокие, а отечественной промышленности немного. Но это не значит, что страна должна разорить ваш кошелек. На самом деле, есть много способов сэкономить деньги в Исландии! Вот несколько способов уменьшить ваши расходы:

Автостоп. Исландия – одна из самых незамысловатых и безопасных стран в мире для автостопщиков (на самом деле это самая безопасная страна в мире!). Можно легко передвигаться автостопом по всей Исландии, особенно это с легкостью удается в южной части страны. Сложности могут быть в межсезонье или в менее населенных северных регионах. Лучший способ найти попутный транспорт – поспрашивать в хостелах – как правило люди едут по кольцевой дороге (M1), которая обрамляет страну, и тут только два пути! Не покупайте воду в магазинах. Вода в Исландии очень чистая и пригодна для питья. Пустая бутылка, вот все что вам нужно, а воду спокойно можно набрать из под крана. Бутылка воды стоит около 3 доллара США, так что нет причин покупать воду здесь. Палаточный лагерь. Кемпинг доступен по всей стране. Можно разбить лагерь в специально отведенных для этого палаточных лагерях примерно за 13 долларов США за ночь. Для этого нужно будет иметь снаряжение и спальный мешок. Если планируете часто останавливаться на ночлег, подумайте о приобретении карты Camping, так как она может сэкономить немного денег. Если прилично хотите сократить свои расходы, можно разбить лагерь и не платить никаких сборов (т.е. просто спать где угодно!). Это законно до тех пор, пока не будет указателя на обратное или если место не находится в охраняемой природной зоне. Местные жители будут недовольны такому неуважению, поэтому будьте внимательны! Привезите с собой спальный мешок или собственное постельное белье. Как и во многих других скандинавских странах, в Исландии многие хостелы берут плату за постельное белье, если конечно у вас нет с собой собственного (подушки выдаются бесплатно!). Стоимость постельного белья начинается с 11 долларов, однако, стоит внимательно изучить место вашего проживания, так как есть хостелы, которые не разрешают привозить с собой собственное белье или спальный мешок. Не пейте алкоголь. Из-за больших налогов алкоголь в Исландии ужасно дорогой. Экономьте деньги, не пейте. OK, разок можно в Рейкьявике 🍻, поскольку его ночная жизнь известна на весь мир. Но больше не стоит. Вы сохраните не только свои деньги, но и будете чувствовать себя намного лучше. Согласитесь, нет особого желания смотреть на гейзеры с похмелья. Готовьте еду самостоятельно. Поскольку в Исландии рестораны не дешевое удовольствие, лучше купить продукты в супермаркете. Купите все, что нужно (например, яйца, бутерброды, макароны и хлопья) и приготовьте их самостоятельно. Все хостелы, гостевые дома и кемпинги имеют кухни. Обязательно делайте покупки в продуктовых магазинах BONUS, так как у них самые дешевые цены. Питайтесь хот-догами. Если хотите поесть вне дома, ешьте в бутербродных или ларьках с хот-догами, их вы найдете почти в любом городе страны. Это самый дешевый вариант уличной еды (хотя и не самой здоровой). Стоимость хот-дога 3-4 доллара, а бутерброд обойдется вам в 10 долларов. Дешевые хот-доги также можно найти на многих заправках. Couchsurf – это один из лучших способов сэкономить на проживании. Присоединяйтесь к сообществу и дерзайте. Возьмите автомобиль в аренду. Если приехали в Исландию не в сезон, остановились на неделю или даже меньше, путешествуете группой и не желаете путешествовать автостопом, советуем взять автомобиль напрокат. Стоимость аренды от 45 долларов в день, можно скинуться с попутчиками, чтобы снизить расходы. Зато точно будете более мобильны, чем если бы передвигались на автобусе, и так будет гораздо дешевле. Самые интересные места в Исландии, точно не расположены вдоль её главной магистрали! У компаний SADcars и Car Rental Iceland самые дешевые цены на прокат автомобилей в стране. Используйте Samferda. Это популярный сайт в Исландии, что-то типа BlaBlaCar. .

Что сделать перед отъездом

Пещера Лейдаренди Улица Лейгавегур, Рейкьявик Скульптура "Солнечный странник"

В последний день пребывания в Исландии все, чем вы можете заняться, будет зависеть от времени, которое у вас есть до вылета самолета. Если рейс в вечернее время, то это прекрасная возможность отправиться в пещеру Лейдаренди, которая находится в непосредственной близости к городу, чтобы пройтись по лавовой трубе или посмотреть на китов из старой гавани Рейкьявика. Конечно, также можно отправиться в Голубую лагуну и завершить путешествие по стране купанием в геотермальном бассейне.

Если же у вас мало времени, можете вместо этого прогуляться по главной улице Рейкьявика, Лейгавегур, чтобы пройтись по магазинам и купить сувениры. В противном случае можно осмотреть достопримечательности города, такие как церковь Хадльгримскиркья, концерный зал Харпа и скульптуру "Солнечный странник".

Но не забудьте, что в аэропорту Кефлавик вы должны быть за два часа до вылета, чтобы наслаждаться своим перелетом домой, вспоминая свой великолепный отдых в Исландии.

Вывод

Видео о путешествии в Исландию от видеоблогера Антона Птушкина

Отправляйтесь в Исландию и погрузитесь в фантастический и дикий пейзаж, которого нет больше нигде на земле. Эта островная страна является страной ледников, гор и геотермальных горячих источников, манящих путешественников со всего света.