Т Татьяна Золотое кольцо Исландии Михаил- отличный гид, заботящийся о своих туристах, и хороший водитель. Мы делали с ним Золотое кольцо: многое узнали и посмотрели. Это было что-то невероятное! Понравилось очень, поэтому заказали у Михаила еще одну экскурсию на следующий день. Рекомендую.

В Вера Золотое кольцо Исландии Спасибо Мише за организацию и Антону за экскурсию. Было красиво, интересно и неутомительно, даже с 3летним ребенком. Четко организовано по времени, но с гибкостью, чтоб учесть наши сложности. С удовольствием бы провели еще пару дней там.

Т Тереза Исследовать южный берег Исландии Здравствуйте, Все было на хорошем уровне. Гид Михаил порекомендовал хороший ресторан и дал много дельных советов, которые не относились к экскурсии. Мы будем рады встретиться с ним снова

С Сергей Золотое кольцо Исландии Всё отлично. Михаил помогал по всем вопросам,коммуникабельный и дипломатичный. Обязательно ещё вернусь на его другие экскурсии.

И Игорь Исследовать южный берег Исландии Всё супер

L Lyubov Исследовать южный берег Исландии читать дальше мы побывали. Мы "почемучки" и Анна с удовольствием делилась с нами своей любовью к стране. В организационном плане мы тоже очень довольны. Большое спасибо! Выяснилось, что мы многого не посмотрели, приедем еще 🤗 Спасибо огромное Анне, которая показала нам удивительную Исландию! Мы в полном восторге от поездки: было очень красиво - везде, где

С Светлана Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой читать дальше нам с организацией тура на лодке к китам, помог с выбором и бронью ресторана и даже завез в магазин купить Омега-3 из печени акулы:) Нам все очень понравилось. Наилучшие рекомендации! Провели отличный день с Мишей в окрестностях Рейкьявика. Михаил показал и рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Так же помог

Е Екатерина Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой Богдан отличный гид, много знает, рассказывает интересно.

Ю Юлия Весь Рейкьявик за один день Михаил, отличный парень! Было весело комфортно и отлично. Всем рекомендую!!!