Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Рейкьявике на русском языке, цены от €510. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Конные прогулки 7 часов 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии Захватывающая индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Увидите водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир и гейзеры Хёйкадалюр от €600 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 38 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас от €510 за всё до 6 чел. На машине 10 часов 20 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Уникальная экскурсия по южному побережью Исландии Однодневное путешествие по южному побережью Исландии: водопады, ледник Соульхеймажкютль, маяк Дирхоулаэй и Черный пляж. Незабываемые впечатления гарантированы от €590 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Рейкьявика

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рейкьявике Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии Золотое кольцо Исландии Исследовать южный берег Исландии В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Рейкьявике Самое главное Набережная 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре: Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в декабре 2025 Сейчас в Рейкьявике в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 510 до 600. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5

