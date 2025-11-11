Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, ваш отель, время - по договорённости
11 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
€1650 за человека
Индивидуальный джип-тур по Исландии: Золотое кольцо и южный берег
Увидеть 3 водопада и Долину гейзеров, полюбоваться ледником и айсбергами, посетить чёрные пляжи
Начало: Рейкьявик, место по договорённости, 10:00
Завтра в 10:00
10 ноя в 10:00
€900 за человека
-
15%
Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул
Начало: Рейкьявик, 9:00
Завтра в 08:00
15 ноя в 08:00
€3230
€3800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «На Рождество»
Самые популярные туры этой рубрики в Рейкьявике
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Рейкьявике в ноябре 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 900 до 3230 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на рождество, 3 ⭐ отзыва, цены от €900. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь