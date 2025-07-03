Найдено 3 тура в категории « Конные прогулки » в Рейкьявике на русском языке, цены от €2790. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности На машине Джиппинг Конные прогулки 6 дней Остров, скованный лавой и льдами: на джипе по невероятной Исландии Понаблюдать за тупиками, расслабиться в спа и горячих источниках и устроить фотосессию с лошадьми Начало: Рейкьявик, точное место встречи - по договорённост... «А также понаблюдаем за очаровательными малютками-тупиками в естественной среде обитания и устроим атмосферную фотосессию с добродушными исландскими лошадьми» € 2790 за человека На автобусе Конные прогулки 8 дней Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00 «А ещё покатаемся на лошадях и выйдем на поиски морских обитателей — китов, дельфинов и кашалотов» € 2800 за человека На машине Конные прогулки 5 дней Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул Начало: Рейкьявик, 9:00 «Мы посмотрим на дымящиеся фумаролы и гейзеры, погуляем у ледника и по живописным мысам, понаблюдаем за тюленями, греющимися на солнце, и покормим исландских лошадок» € 3800 за человека Все туры Рейкьявика

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Конные прогулки»

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