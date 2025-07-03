6 дней
Остров, скованный лавой и льдами: на джипе по невероятной Исландии
Понаблюдать за тупиками, расслабиться в спа и горячих источниках и устроить фотосессию с лошадьми
Начало: Рейкьявик, точное место встречи - по договорённост...
«А также понаблюдаем за очаровательными малютками-тупиками в естественной среде обитания и устроим атмосферную фотосессию с добродушными исландскими лошадьми»
3 июл в 08:00
€2790 за человека
8 дней
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
«А ещё покатаемся на лошадях и выйдем на поиски морских обитателей — китов, дельфинов и кашалотов»
22 апр в 14:00
1 мая в 14:00
€2800 за человека
5 дней
Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул
Начало: Рейкьявик, 9:00
«Мы посмотрим на дымящиеся фумаролы и гейзеры, погуляем у ледника и по живописным мысам, понаблюдаем за тюленями, греющимися на солнце, и покормим исландских лошадок»
31 янв в 08:00
2 фев в 08:00
€3800 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Конные прогулки»
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