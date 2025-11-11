Искупаемся в тёплой реке и термальных источниках и увидим разлом тектонических плит в
Описание тура
Организационные детали
Перед поездкой создаётся чат с памяткой по сборам.
В туре участвуют одиночные путешественники и пары.
Запрещены обсуждения на темы политики, религии и ЗОЖ.
Агрессия, нецензурная лексика и недопустимое поведение ведут к исключению из группы.
Модерация атмосферы гидами — обязательна.
Программа составлена с акцентом на комфорт и расслабленное путешествие без спешки. Программа может меняться в зависимости от погодных условий и темпа передвижения группы.
Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Обеденные перекусы и ужины предполагаются в местных кафе.
Транспорт. Автомобиль (комфортабельный транспорт по всему маршруту).
Возраст участников. От 16 до 65 лет.
Виза. Необходима действующая шенгенская виза. Предоставляется помощь в оформлении.
Уровень сложности. Лёгкий. Путешествие включает природные локации (водопады, вулканы, ледники, гейзеры), маршрут неспешный и продуманный. Постоянных переездов и экстремальных активностей нет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, знакомство и отдых
Во второй половине дня встретимся в аэропорту или в центре Рейкьявика — с теми, кто прилетит пораньше. Доедем до места проживания в 85 километрах от столицы. Разместимся, немного отдохнём после дороги и познакомимся друг с другом. Здесь мы базируемся всю неделю, сможем оставлять вещи.
Водопад Гюдльфосс, долина гейзеров, прогулка по нацпарку, барбекю на свежем воздухе
После завтрака заедем в магазин и начнём знакомство с природными чудесами Золотого кольца Исландии. Посмотрим на мощный и величественный водопад Гюдльфосс, затем переедем к знаменитой долине гейзеров, где находится некогда крупнейший на планете Гейзир.
Прогуляемся по территории национального парка «Тингведлир», где буквально пройдём пешком от Северо-Американской тектонической плиты к Евразийской. Здесь же узнаем о древнейшем парламенте Исландии — Альтинге. Завершим день ужином на свежем воздухе — устроим вечернее барбекю.
Кратер, поход по ущелью, купание в термальных источниках
Этот день начнём с посещения удивительного кратера с уникальной акустикой, где порой даже проводят концерты.
После отправимся в лёгкий пешеходный маршрут на 3-4 часа по потрясающему ущелью с термальными источниками. Насладимся отдыхом и устроим пикник прямо в тёплой геотермальной реке — не забудьте взять с собой купальник. При желании на обратном пути можно будет немного усложнить маршрут.
Долина водопадов, плато Дирхолей и чёрные пляжи
Рано утром выдвинемся в сторону южного побережья. Первая остановка сегодня — долина водопадов. Здесь мы сможем зайти за завесу мощного Сельяландсфосса. Затем приблизимся к величественному потоку Скогафосс и подойдём прямо к его подножию.
Поднимемся на плато Дирхолей с его базальтовой аркой, откуда открываются виды на знаменитые чёрные пляжи. Ближе к вечеру разместимся в коттедже, расположенном недалеко от ледниковой лагуны.
Лагуна и Алмазный пляж, ледники и горячий бассейн
Сытно позавтракав, отправимся в насыщенную поездку. Первым делом посетим сказочную ледниковую лагуну и Алмазный пляж с чёрным песком, усыпанный кусочками льда. Обратно будем двигаться с остановками у живописных ледников, до одного из которых постараемся даже дотронуться! По возможности заедем в природный горячий бассейн в долине Сельяваллалауг.
Прогулки по долине Гьяйн и по поверхности ледника
Сегодня вас ждёт прогулка по сюрреалистическим пейзажам долины Гьяйн, где чёрный вулканический песок сочетается с зеленью. А вечером мы отправимся к настоящему леднику — совершим короткий поход по его поверхности. Настоящее экспедиционное приключение под занавес дня!
Кульминационный день-сюрприз
А это — день-сюрприз: локация до последнего останется в секрете! Но если вы слышали про активные вулканы Исландии, возможно, вы сможете увидеть один из них с близкого расстояния. В случае, если вулкан будет спокоен, мы отправимся к другому выдающемуся природному объекту — грандиозному двойному водопаду. Это будет кульминация тура, и даже самые сдержанные участники окончательно покорятся исландской магии.
Завершение тура, отъезд
Пришла пора прощаться. Освободим коттедж, сдадим транспорт и отправимся в аэропорт. Рекомендуемое время вылета — после 12:00. Если ваш рейс запланирован на более позднее время, мы прогуляемся по Рейкьявику, попробуем местный стритфуд, насладимся атмосферой северной столицы, возможно, даже искупаемся в Атлантике.
По предварительному запросу можно организовать поездку в знаменитую Голубую лагуну — один из настоящих символов страны.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1665
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Экскурсионная программа, развлечения и игры
- Групповая аптечка
- Поддержка гида по всем организационным вопросам
- Консультации по визе, страховке и авиабилетам
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города до Рейкьявика и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка
- Виза
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные активности (катание на лошадях, Голубая лагуна, билеты в музеи и пр.)