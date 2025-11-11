Мои заказы

В мини-группе по Исландии: неспешные прогулки и завораживающие виды

Увидеть Алмазный пляж, походить по вулканическому песку, потрогать ледник и искупаться в термах
В этом путешествии вас ждёт множество захватывающих моментов! Мы прогуляемся по леднику, любуясь пейзажами, словно с другой планеты.

Искупаемся в тёплой реке и термальных источниках и увидим разлом тектонических плит в
читать дальше

национальном парке «Тингведлир».

Послушаем грохот водопадов Сельяландсфосс и Скогафосс и посмотрим на сверкающие льдины на знаменитом пляже. Побываем в долине гейзеров и на плато Дирхолей и заглянем в кратер вулкана с невероятной акустикой.

Это путешествие удивит даже самых опытных: здесь не будет спешки, но будет магия, и вы поймёте, почему в Исландию влюбляются с первого взгляда.

А жить мы будем в уютном коттедже, где сможем оставлять вещи, чтобы наслаждаться нашей экспедицией налегке.

Описание тура

Организационные детали

Перед поездкой создаётся чат с памяткой по сборам.
В туре участвуют одиночные путешественники и пары.
Запрещены обсуждения на темы политики, религии и ЗОЖ.
Агрессия, нецензурная лексика и недопустимое поведение ведут к исключению из группы.
Модерация атмосферы гидами — обязательна.
Программа составлена с акцентом на комфорт и расслабленное путешествие без спешки. Программа может меняться в зависимости от погодных условий и темпа передвижения группы.

Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Обеденные перекусы и ужины предполагаются в местных кафе.

Транспорт. Автомобиль (комфортабельный транспорт по всему маршруту).

Возраст участников. От 16 до 65 лет.

Виза. Необходима действующая шенгенская виза. Предоставляется помощь в оформлении.

Уровень сложности. Лёгкий. Путешествие включает природные локации (водопады, вулканы, ледники, гейзеры), маршрут неспешный и продуманный. Постоянных переездов и экстремальных активностей нет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, знакомство и отдых

Во второй половине дня встретимся в аэропорту или в центре Рейкьявика — с теми, кто прилетит пораньше. Доедем до места проживания в 85 километрах от столицы. Разместимся, немного отдохнём после дороги и познакомимся друг с другом. Здесь мы базируемся всю неделю, сможем оставлять вещи.

Встреча, размещение, знакомство и отдыхВстреча, размещение, знакомство и отдыхВстреча, размещение, знакомство и отдых
2 день

Водопад Гюдльфосс, долина гейзеров, прогулка по нацпарку, барбекю на свежем воздухе

После завтрака заедем в магазин и начнём знакомство с природными чудесами Золотого кольца Исландии. Посмотрим на мощный и величественный водопад Гюдльфосс, затем переедем к знаменитой долине гейзеров, где находится некогда крупнейший на планете Гейзир.

Прогуляемся по территории национального парка «Тингведлир», где буквально пройдём пешком от Северо-Американской тектонической плиты к Евразийской. Здесь же узнаем о древнейшем парламенте Исландии — Альтинге. Завершим день ужином на свежем воздухе — устроим вечернее барбекю.

Водопад Гюдльфосс, долина гейзеров, прогулка по нацпарку, барбекю на свежем воздухеВодопад Гюдльфосс, долина гейзеров, прогулка по нацпарку, барбекю на свежем воздухеВодопад Гюдльфосс, долина гейзеров, прогулка по нацпарку, барбекю на свежем воздухеВодопад Гюдльфосс, долина гейзеров, прогулка по нацпарку, барбекю на свежем воздухе
3 день

Кратер, поход по ущелью, купание в термальных источниках

Этот день начнём с посещения удивительного кратера с уникальной акустикой, где порой даже проводят концерты.

После отправимся в лёгкий пешеходный маршрут на 3-4 часа по потрясающему ущелью с термальными источниками. Насладимся отдыхом и устроим пикник прямо в тёплой геотермальной реке — не забудьте взять с собой купальник. При желании на обратном пути можно будет немного усложнить маршрут.

Кратер, поход по ущелью, купание в термальных источникахКратер, поход по ущелью, купание в термальных источникахКратер, поход по ущелью, купание в термальных источниках
4 день

Долина водопадов, плато Дирхолей и чёрные пляжи

Рано утром выдвинемся в сторону южного побережья. Первая остановка сегодня — долина водопадов. Здесь мы сможем зайти за завесу мощного Сельяландсфосса. Затем приблизимся к величественному потоку Скогафосс и подойдём прямо к его подножию.

Поднимемся на плато Дирхолей с его базальтовой аркой, откуда открываются виды на знаменитые чёрные пляжи. Ближе к вечеру разместимся в коттедже, расположенном недалеко от ледниковой лагуны.

Долина водопадов, плато Дирхолей и чёрные пляжиДолина водопадов, плато Дирхолей и чёрные пляжиДолина водопадов, плато Дирхолей и чёрные пляжиДолина водопадов, плато Дирхолей и чёрные пляжи
5 день

Лагуна и Алмазный пляж, ледники и горячий бассейн

Сытно позавтракав, отправимся в насыщенную поездку. Первым делом посетим сказочную ледниковую лагуну и Алмазный пляж с чёрным песком, усыпанный кусочками льда. Обратно будем двигаться с остановками у живописных ледников, до одного из которых постараемся даже дотронуться! По возможности заедем в природный горячий бассейн в долине Сельяваллалауг.

Лагуна и Алмазный пляж, ледники и горячий бассейнЛагуна и Алмазный пляж, ледники и горячий бассейнЛагуна и Алмазный пляж, ледники и горячий бассейн
6 день

Прогулки по долине Гьяйн и по поверхности ледника

Сегодня вас ждёт прогулка по сюрреалистическим пейзажам долины Гьяйн, где чёрный вулканический песок сочетается с зеленью. А вечером мы отправимся к настоящему леднику — совершим короткий поход по его поверхности. Настоящее экспедиционное приключение под занавес дня!

Прогулки по долине Гьяйн и по поверхности ледникаПрогулки по долине Гьяйн и по поверхности ледникаПрогулки по долине Гьяйн и по поверхности ледника
7 день

Кульминационный день-сюрприз

А это — день-сюрприз: локация до последнего останется в секрете! Но если вы слышали про активные вулканы Исландии, возможно, вы сможете увидеть один из них с близкого расстояния. В случае, если вулкан будет спокоен, мы отправимся к другому выдающемуся природному объекту — грандиозному двойному водопаду. Это будет кульминация тура, и даже самые сдержанные участники окончательно покорятся исландской магии.

Кульминационный день-сюрпризКульминационный день-сюрпризКульминационный день-сюрпризКульминационный день-сюрприз
8 день

Завершение тура, отъезд

Пришла пора прощаться. Освободим коттедж, сдадим транспорт и отправимся в аэропорт. Рекомендуемое время вылета — после 12:00. Если ваш рейс запланирован на более позднее время, мы прогуляемся по Рейкьявику, попробуем местный стритфуд, насладимся атмосферой северной столицы, возможно, даже искупаемся в Атлантике.

По предварительному запросу можно организовать поездку в знаменитую Голубую лагуну — один из настоящих символов страны.

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1665
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа, развлечения и игры
  • Групповая аптечка
  • Поддержка гида по всем организационным вопросам
  • Консультации по визе, страховке и авиабилетам
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Рейкьявика и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
  • Виза
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные активности (катание на лошадях, Голубая лагуна, билеты в музеи и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рейкьявик, 18:00
Завершение: Рейкьявик, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Рейкьявике
Провёл экскурсии для 5 туристов
Привет! Я Павел, большой фанат путешествий и профессиональный организатор туров. Если вы много путешествуете, много повидали и хочется чего-то нового и необычного, добро пожаловать в мои путешествия! Они отличаются профессиональной подготовкой, небанальными маршрутами и полным отсутствием спешки. Мои маршруты продуманы, условия комфортны, а цена всегда приятная и это в уникальные локации мира! Никакого туристического фастфуда. Присоединяйтесь!
Задать вопрос

