После завтрака заедем в магазин и начнём знакомство с природными чудесами Золотого кольца Исландии. Посмотрим на мощный и величественный водопад Гюдльфосс, затем переедем к знаменитой долине гейзеров, где находится некогда крупнейший на планете Гейзир.

Прогуляемся по территории национального парка «Тингведлир», где буквально пройдём пешком от Северо-Американской тектонической плиты к Евразийской. Здесь же узнаем о древнейшем парламенте Исландии — Альтинге. Завершим день ужином на свежем воздухе — устроим вечернее барбекю.