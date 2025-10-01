Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты
Увидеть гейзеры, водопады и чёрные пляжи с глыбами льда и базальта и встретить удивительных животных
Начало: Рейкьявик, место и время по договорённости
«А также погуляете по атмосферному Рейкьявику, где гармонично сочетаются современный дизайн и вековые традиции, и встретите, пожалуй, самых очаровательных обитателей суши и океана — выращиваемых здесь лошадей и гигантских китов»
1 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€2500 за человека
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
«А ещё покатаемся на лошадях и выйдем на поиски морских обитателей — китов, дельфинов и кашалотов»
16 авг в 08:00
23 авг в 08:00
€2800 за человека
Вся Исландия с комфортом в мини-группе: водопады, фьорды и лавовые поля
Увидеть живописнейшие природные локации, отправиться на поиски китов и обновиться в источниках
Начало: Рейкьявик, аэропорт, время встречи зависит от рейс...
«А ещё отправимся на поиски китов в открытый океан»
20 июн в 10:00
1 июл в 10:00
€9600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Киты»
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