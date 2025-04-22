Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях и просторных домах.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату. Будем приобретать продукты на всю группу, чтобы совместно готовить завтраки и ужины во время ночёвок в домах. Также можем ужинать в кафе. Обеды запланированы в ресторанчиках поблизости с посещаемыми локациями.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Дети. Только 18+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.