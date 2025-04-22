Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии

Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Отправляемся на край Земли, где смешались лёд и пламя, — в далёкую и удивительную Исландию.

На нашем маршруте встретятся самые живописные локации: чёрные вулканические пляжи, базальтовые колонны, мощные водопады, изумрудные озёра
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и многие другие шедевры суровой северной природы.

Мы подберёмся на лодке к айсбергам-великанам, погреемся в горячих природных бассейнах и узнаем, как жили исландцы во времена колонизации Данией и Норвегией. А ещё покатаемся на лошадях и выйдем на поиски морских обитателей — китов, дельфинов и кашалотов.

Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Ближайшие даты:
22
апр1
мая
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях и просторных домах.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату. Будем приобретать продукты на всю группу, чтобы совместно готовить завтраки и ужины во время ночёвок в домах. Также можем ужинать в кафе. Обеды запланированы в ресторанчиках поблизости с посещаемыми локациями.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Дети. Только 18+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Исландию

Встретимся в аэропорту. В прокате поблизости арендуем автомобиль и поедем в отель. Отдохнём, при желании погуляем по городу. Вечером соберёмся за ужином, познакомимся поближе и обсудим детали завтрашнего маршрута.

Прибытие в ИсландиюПрибытие в ИсландиюПрибытие в ИсландиюПрибытие в ИсландиюПрибытие в ИсландиюПрибытие в Исландию
2 день

Южное побережье

Южное побережье Исландии богато яркими локациями, и мы осмотрим самые топовые. Посетим чёрный пляж с базальтовыми колоннами. Впечатлимся мощью водопадов Скогафосс и Сельяландсфосс. Заедем на мыс Дирхоулаэй и полюбуемся завораживающими обрывами.

Южное побережьеЮжное побережьеЮжное побережьеЮжное побережье
3 день

Ледяное царство

Сегодня отправимся в лагуну Йёкюльсаурлоун, усеянную белоснежными и нежно-голубыми айсбергами. По пути будем рассматривать бескрайние мховые поля и глубочайшие каньоны. По прибытии прогуляемся по пляжу, по которому словно рассыпаны бриллианты. А также выйдем в море на лодке и покатаемся среди ледяных глыб.

Ледяное царствоЛедяное царствоЛедяное царствоЛедяное царство
4 день

Восток острова

Продолжим исследовать живописные пейзажи Исландии и поедем на пляж Стокнесс. Здесь царит немного мистическая атмосфера: побережье покрыто чёрным вулканическим песком и окружено величественными скалами. Также увидим ещё два водопада, Хенгифосс и Литланесфосс.

Восток островаВосток островаВосток островаВосток острова
5 день

Север Исландии

Начнём день с поездки в каньон Студлагил. Тут бирюзовая река протекает вдоль базальтовых столбов — невероятные виды! Побываем у самого мощного водопада Европы — Деттифосса. Если хватит времени, заедем на пивоварню для экскурсии по производству и дегустации. К вечеру доберёмся к озеру Миватн, осмотрим дымящиеся вулканические кратеры и искупаемся в горячих природных бассейнах.

Север ИсландииСевер ИсландииСевер ИсландииСевер Исландии
6 день

Порт Хусавик, водопад Годафосс

Взойдём на борт лодки, выйдем в залив Скьяульванди и отправимся на поиски синих и горбатых китов, дельфинов, кашалотов и других морских обитателей. После прогулки погреемся в горячих источниках и увидим ещё один красивейший водопад — Годафосс.

Порт Хусавик, водопад ГодафоссПорт Хусавик, водопад ГодафоссПорт Хусавик, водопад ГодафоссПорт Хусавик, водопад Годафосс
7 день

Возвращение на юг

Поднимемся к озеру, образовавшемуся в кратере вулкана Керид. Заглянем в деревню-музей, где сохранились дома викингов, и увидим, как жили исландцы во времена колонизации Данией и Норвегией. Рассмотрим самую старую церковь на острове и покатаемся на лошадях местной породы.

Возвращение на югВозвращение на югВозвращение на югВозвращение на юг
8 день

Завершение путешествия

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение турлидером
  • Сопровождение русскоговорящим гидом в экскурсионные дни
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Аренда лодок
  • Прогулка на лошадях
Что не входит в цену
  • Билеты в Рейкьявик и обратно в ваш город
  • Питание (кроме завтраков в отелях)
  • Страховка
  • Виза
  • Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 30% непосредственно организатору. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
Завершение: Аэропорт Рейкьявика, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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