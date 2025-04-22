На нашем маршруте встретятся самые живописные локации: чёрные вулканические пляжи, базальтовые колонны, мощные водопады, изумрудные озёра
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях и просторных домах.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату. Будем приобретать продукты на всю группу, чтобы совместно готовить завтраки и ужины во время ночёвок в домах. Также можем ужинать в кафе. Обеды запланированы в ресторанчиках поблизости с посещаемыми локациями.
Транспорт. Комфортабельный минивэн.
Дети. Только 18+.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Прибытие в Исландию
Встретимся в аэропорту. В прокате поблизости арендуем автомобиль и поедем в отель. Отдохнём, при желании погуляем по городу. Вечером соберёмся за ужином, познакомимся поближе и обсудим детали завтрашнего маршрута.
Южное побережье
Южное побережье Исландии богато яркими локациями, и мы осмотрим самые топовые. Посетим чёрный пляж с базальтовыми колоннами. Впечатлимся мощью водопадов Скогафосс и Сельяландсфосс. Заедем на мыс Дирхоулаэй и полюбуемся завораживающими обрывами.
Ледяное царство
Сегодня отправимся в лагуну Йёкюльсаурлоун, усеянную белоснежными и нежно-голубыми айсбергами. По пути будем рассматривать бескрайние мховые поля и глубочайшие каньоны. По прибытии прогуляемся по пляжу, по которому словно рассыпаны бриллианты. А также выйдем в море на лодке и покатаемся среди ледяных глыб.
Восток острова
Продолжим исследовать живописные пейзажи Исландии и поедем на пляж Стокнесс. Здесь царит немного мистическая атмосфера: побережье покрыто чёрным вулканическим песком и окружено величественными скалами. Также увидим ещё два водопада, Хенгифосс и Литланесфосс.
Север Исландии
Начнём день с поездки в каньон Студлагил. Тут бирюзовая река протекает вдоль базальтовых столбов — невероятные виды! Побываем у самого мощного водопада Европы — Деттифосса. Если хватит времени, заедем на пивоварню для экскурсии по производству и дегустации. К вечеру доберёмся к озеру Миватн, осмотрим дымящиеся вулканические кратеры и искупаемся в горячих природных бассейнах.
Порт Хусавик, водопад Годафосс
Взойдём на борт лодки, выйдем в залив Скьяульванди и отправимся на поиски синих и горбатых китов, дельфинов, кашалотов и других морских обитателей. После прогулки погреемся в горячих источниках и увидим ещё один красивейший водопад — Годафосс.
Возвращение на юг
Поднимемся к озеру, образовавшемуся в кратере вулкана Керид. Заглянем в деревню-музей, где сохранились дома викингов, и увидим, как жили исландцы во времена колонизации Данией и Норвегией. Рассмотрим самую старую церковь на острове и покатаемся на лошадях местной породы.
Завершение путешествия
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение турлидером
- Сопровождение русскоговорящим гидом в экскурсионные дни
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Аренда лодок
- Прогулка на лошадях
Что не входит в цену
- Билеты в Рейкьявик и обратно в ваш город
- Питание (кроме завтраков в отелях)
- Страховка
- Виза
- Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату 30% непосредственно организатору. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место