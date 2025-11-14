Подарите себе магию — проведите отпуск в невероятной Исландии! Здесь фантазия природы разыгралась на полную мощь: земля изрезана впечатляющими по масштабам разломами, вода бьёт из-под земли и срывается с небес,

застывает во льдах и растворяется в воздухе клубами пара. За неделю на острове вы понаблюдаете за игрой гейзеров и водопадов, побываете на чёрных пляжах с осколками айсбергов и столбами базальта и даже ненадолго перенесётесь на Марс. А также погуляете по атмосферному Рейкьявику, где гармонично сочетаются современный дизайн и вековые традиции, и встретите, пожалуй, самых очаровательных обитателей суши и океана — выращиваемых здесь лошадей и гигантских китов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Основная одежда для Исландии в октябре:

1. Верхняя одежда:

• Мембранная куртка (непромокаемая, дышащая, с капюшоном)

• Тёплая куртка или пуховик (желательно до середины бедра)

• Непромокаемые штаны или накидка-дождевик (особенно если планируете хайкинг)

2. Средний слой:

• Флисовая кофта или шерстяной свитер

• Можно 2 — на смену/разную погоду

3. Базовый слой:

• 1–2 комплекта термобелья (шерсть мериноса или синтетика)

• Хлопок не подойдёт – замёрзнете при намокании

4. Низ:

• Тёплые штаны (флисовые или утеплённые)

• Треккинговые штаны — можно надевать поверх термобелья

5. Обувь:

• Водонепроницаемые ботинки (треккинговые или зимние)

• Толстые шерстяные носки (несколько пар)

• Лёгкие тапки или кроссовки — для отелей

6. Аксессуары:

• Шапка (лучше шерстяная, закрывающая уши)

• Бафф/тёплый шарф

• Перчатки (лучше 2 слоя — тонкие и сверху водонепроницаемые/утеплённые)

• Очки от ветра/солнца

7. Дополнительно:

• Купальные принадлежности — для геотермальных источников (Blue Lagoon, Myvatn, Secret Lagoon и др.)

• Тапки/сланцы — для горячих источников и душа

• Полиэтиленовые пакеты — для мокрой одежды