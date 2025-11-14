Описание тура
Организационные детали
Основная одежда для Исландии в октябре:
1. Верхняя одежда:
• Мембранная куртка (непромокаемая, дышащая, с капюшоном)
• Тёплая куртка или пуховик (желательно до середины бедра)
• Непромокаемые штаны или накидка-дождевик (особенно если планируете хайкинг)
2. Средний слой:
• Флисовая кофта или шерстяной свитер
• Можно 2 — на смену/разную погоду
3. Базовый слой:
• 1–2 комплекта термобелья (шерсть мериноса или синтетика)
• Хлопок не подойдёт – замёрзнете при намокании
4. Низ:
• Тёплые штаны (флисовые или утеплённые)
• Треккинговые штаны — можно надевать поверх термобелья
5. Обувь:
• Водонепроницаемые ботинки (треккинговые или зимние)
• Толстые шерстяные носки (несколько пар)
• Лёгкие тапки или кроссовки — для отелей
6. Аксессуары:
• Шапка (лучше шерстяная, закрывающая уши)
• Бафф/тёплый шарф
• Перчатки (лучше 2 слоя — тонкие и сверху водонепроницаемые/утеплённые)
• Очки от ветра/солнца
7. Дополнительно:
• Купальные принадлежности — для геотермальных источников (Blue Lagoon, Myvatn, Secret Lagoon и др.)
• Тапки/сланцы — для горячих источников и душа
• Полиэтиленовые пакеты — для мокрой одежды
Программа тура по дням
Первая встреча с Рейкьявиком
Встретимся в Рейкьявике и разместимся в отеле. Далее — небольшая автомобильная экскурсия по городу в окружении живописных видов. Вечером поужинаем в одном из лучших ресторанов столицы с сетами национальных блюд.
Золотое кольцо Исландии и секретная локация
Сегодня мы проедем по самому популярному маршруту острова — Золотому кольцу. Увидим разлом тектонических плит с захватывающими панорамами. Посмотрим настоящий спектакль природы в Долине гейзеров. Сможем покормить очаровательных лошадок и посетим томатную ферму. Полюбуемся водопадом и побываем в секретной локации, которая называется Марсом и известна только местным. На обратном пути в отель заедем в лагуну.
Южный берег и водопады
Этот день посвятим южному побережью острова. Увидим множество водопадов: который можно обойти по кругу, который скрыт от туристической суеты, который становился декорацией к фильмам «Игра престолов» и «Звёздные войны». Вечером заселимся в следующий отель.
Поля мха, каньон, чёрный пляж со льдом
Продолжим исследовать дикие красоты юга. На нашем пути сегодня встретятся мховые поля, грандиозный каньон, чёрный пляж с ледяными глыбами — невероятное ощущение величия природы обеспечено!
Чёрный пляж, базальтовые скалы, смотровая
Впереди — ещё один насыщенный творениями природы день. Начнём его с поездки на чёрный пляж с базальтовыми скалами. Посетим видовую площадку с панорамой океана и ледника. Вечером вернёмся в Рейкьявик.
Китовое сафари
В финале — самая невероятная встреча этого тура. В первой половине дня отправимся на поиски китов и понаблюдаем за этими гигантами в естественной среде обитания — незабываемый опыт! Затем — свободное время.
Возвращение домой
После завтрака необходимо освободить номера. На этом наши приключения по невероятной Исландии завершены.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, вода
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и все экскурсии по программе
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Рейкьявик и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта
- Обеды и ужины
- Виза