Мои заказы

Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты

Увидеть гейзеры, водопады и чёрные пляжи с глыбами льда и базальта и встретить удивительных животных
Подарите себе магию — проведите отпуск в невероятной Исландии! Здесь фантазия природы разыгралась на полную мощь: земля изрезана впечатляющими по масштабам разломами, вода бьёт из-под земли и срывается с небес,
читать дальше

застывает во льдах и растворяется в воздухе клубами пара.

За неделю на острове вы понаблюдаете за игрой гейзеров и водопадов, побываете на чёрных пляжах с осколками айсбергов и столбами базальта и даже ненадолго перенесётесь на Марс.

А также погуляете по атмосферному Рейкьявику, где гармонично сочетаются современный дизайн и вековые традиции, и встретите, пожалуй, самых очаровательных обитателей суши и океана — выращиваемых здесь лошадей и гигантских китов.

Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты
Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты
Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя1
дек3
дек10
дек17
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Основная одежда для Исландии в октябре:

1. Верхняя одежда:
• Мембранная куртка (непромокаемая, дышащая, с капюшоном)
• Тёплая куртка или пуховик (желательно до середины бедра)
• Непромокаемые штаны или накидка-дождевик (особенно если планируете хайкинг)

2. Средний слой:
• Флисовая кофта или шерстяной свитер
• Можно 2 — на смену/разную погоду

3. Базовый слой:
• 1–2 комплекта термобелья (шерсть мериноса или синтетика)
• Хлопок не подойдёт – замёрзнете при намокании

4. Низ:
• Тёплые штаны (флисовые или утеплённые)
• Треккинговые штаны — можно надевать поверх термобелья

5. Обувь:
• Водонепроницаемые ботинки (треккинговые или зимние)
• Толстые шерстяные носки (несколько пар)
• Лёгкие тапки или кроссовки — для отелей

6. Аксессуары:
• Шапка (лучше шерстяная, закрывающая уши)
• Бафф/тёплый шарф
• Перчатки (лучше 2 слоя — тонкие и сверху водонепроницаемые/утеплённые)
• Очки от ветра/солнца

7. Дополнительно:
• Купальные принадлежности — для геотермальных источников (Blue Lagoon, Myvatn, Secret Lagoon и др.)
• Тапки/сланцы — для горячих источников и душа
• Полиэтиленовые пакеты — для мокрой одежды

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Рейкьявиком

Встретимся в Рейкьявике и разместимся в отеле. Далее — небольшая автомобильная экскурсия по городу в окружении живописных видов. Вечером поужинаем в одном из лучших ресторанов столицы с сетами национальных блюд.

Первая встреча с РейкьявикомПервая встреча с РейкьявикомПервая встреча с РейкьявикомПервая встреча с Рейкьявиком
2 день

Золотое кольцо Исландии и секретная локация

Сегодня мы проедем по самому популярному маршруту острова — Золотому кольцу. Увидим разлом тектонических плит с захватывающими панорамами. Посмотрим настоящий спектакль природы в Долине гейзеров. Сможем покормить очаровательных лошадок и посетим томатную ферму. Полюбуемся водопадом и побываем в секретной локации, которая называется Марсом и известна только местным. На обратном пути в отель заедем в лагуну.

Золотое кольцо Исландии и секретная локацияЗолотое кольцо Исландии и секретная локацияЗолотое кольцо Исландии и секретная локацияЗолотое кольцо Исландии и секретная локация
3 день

Южный берег и водопады

Этот день посвятим южному побережью острова. Увидим множество водопадов: который можно обойти по кругу, который скрыт от туристической суеты, который становился декорацией к фильмам «Игра престолов» и «Звёздные войны». Вечером заселимся в следующий отель.

Южный берег и водопадыЮжный берег и водопадыЮжный берег и водопадыЮжный берег и водопады
4 день

Поля мха, каньон, чёрный пляж со льдом

Продолжим исследовать дикие красоты юга. На нашем пути сегодня встретятся мховые поля, грандиозный каньон, чёрный пляж с ледяными глыбами — невероятное ощущение величия природы обеспечено!

Поля мха, каньон, чёрный пляж со льдомПоля мха, каньон, чёрный пляж со льдомПоля мха, каньон, чёрный пляж со льдомПоля мха, каньон, чёрный пляж со льдом
5 день

Чёрный пляж, базальтовые скалы, смотровая

Впереди — ещё один насыщенный творениями природы день. Начнём его с поездки на чёрный пляж с базальтовыми скалами. Посетим видовую площадку с панорамой океана и ледника. Вечером вернёмся в Рейкьявик.

Чёрный пляж, базальтовые скалы, смотроваяЧёрный пляж, базальтовые скалы, смотроваяЧёрный пляж, базальтовые скалы, смотроваяЧёрный пляж, базальтовые скалы, смотровая
6 день

Китовое сафари

В финале — самая невероятная встреча этого тура. В первой половине дня отправимся на поиски китов и понаблюдаем за этими гигантами в естественной среде обитания — незабываемый опыт! Затем — свободное время.

Китовое сафариКитовое сафариКитовое сафариКитовое сафари
7 день

Возвращение домой

После завтрака необходимо освободить номера. На этом наши приключения по невероятной Исландии завершены.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1200
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, вода
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и все экскурсии по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Рейкьявик и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды и ужины
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рейкьявик, место и время по договорённости
Завершение: Рейкьявик, место и время по договорённости (первая половина дня)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Рейкьявике
Провели экскурсии для 53 туристов
Я — Анна, лицензированный частный гид в Исландии. Работаю в туризме более 10 лет. Мои индивидуальные экскурсии проводятся на новом автомобиле Lexus, а все путешественники полностью застрахованы. Добро пожаловать в мир Исландии, где комфорт, безопасность и уникальные впечатления идут рука об руку!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Рейкьявика

Похожие туры из Рейкьявика

Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
На машине
3 дня
3 отзыва
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, ваш отель, время - по договорённости
14 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
€1650 за человека
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
10 дней
1 отзыв
В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
12 июл в 18:00
1 авг в 18:00
€2770 за человека
Исландия: классический тур по основным локациям в мини-группе
На машине
8 дней
2 отзыва
Исландия: классический тур по основным локациям в мини-группе
Исследовать водопады, гейзеры и алмазные пляжи, увидеть пейзажи из кино и услышать старинные легенды
Начало: Рейкьявик, аэропорт KEF, любое удобное время
5 июл в 08:00
13 сен в 08:00
€2990 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рейкьявике
Все туры из Рейкьявика