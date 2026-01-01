В страну ледников, огня, водопадов и вулканов: тур в Исландию с зоологом и фотографом
Отправиться в китовое сафари, отдохнуть в спа, заглянуть в кратер и подплыть близко к айсбергам
Начало: Аэропорт Рейкьявика, 15:30 (возможно любое время в...
18 авг в 08:00
€11 520 за человека
Путешествие «всё включено» вдоль ледников Гренландии на яхте: Атлантический океан, фьорды и айсберги
Поучиться управлять судном, увидеть затерянные селения и насладиться суровой красотой
Начало: Посёлок Кулусук, 19:20
13 авг в 17:00
20 авг в 17:00
€3700 за человека
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
22 июн в 11:30
22 авг в 10:30
€3300 за человека
