Гейзеры, водопады и ледники: всё самое-самое в Исландии
Погулять по нацпаркам и необычным пляжам и увидеть главные локации южного берега и Золотого кольца
Начало: Рейкьявик, любое удобное время
13 июн в 08:00
5 июл в 08:00
€1690 за человека
Индивидуальный джип-тур по Исландии: Золотое кольцо и южный берег
Увидеть 3 водопада и Долину гейзеров, полюбоваться ледником и айсбергами, посетить чёрные пляжи
Начало: Рейкьявик, место по договорённости, 10:00
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€900 за человека
Страна ледников, вулканов и гейзеров: большой молодёжный тур в Исландию
Спуститься в кратер, увидеть дрейфующие айсберги, алмазный пляж, цветные горы и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Кефлавика, время по договорённости
22 мар в 21:00
26 апр в 21:00
€1665
€1850 за человека
