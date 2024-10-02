3 дня
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, утро
23 янв в 08:00
31 янв в 08:00
€1650 за человека
5 дней
Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул
Начало: Рейкьявик, 9:00
24 янв в 08:00
26 янв в 08:00
€3800 за человека
9 дней
Вся Исландия с комфортом в мини-группе: водопады, фьорды и лавовые поля
Увидеть живописнейшие природные локации, отправиться на поиски китов и обновиться в источниках
Начало: Рейкьявик, аэропорт, время встречи зависит от рейс...
1 фев в 10:00
10 фев в 10:00
€9600 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлла2 октября 20247 сентября 2024 г. началось наше трехдневное путешествие по Исландии. Первоначально нашим гидом должен был быть Миша. Но он не
- ДДанил22 сентября 2024Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!
- ААртем10 июля 2024Огромное спасибо за организацию прекрасного путешествия. Особо хочется поблагодарить гида. Все было супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «Туры на 23 февраля»
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Сколько стоит тур в Рейкьявике в январе 2025
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