Неделя в Исландии: мощь стихий, лошадки и киты
Увидеть гейзеры, водопады и чёрные пляжи с глыбами льда и базальта и встретить удивительных животных
Начало: Рейкьявик, место и время по договорённости
1 дек в 08:00
3 дек в 08:00
€1200 за человека
Тур в Исландию для молодых и жаждущих приключений: ледники, вулканы, водопады и киты (мини-группа)
Посетить место съёмок «Игры престолов», увидеть свежую лаву, марсианские пейзажи и нереальные фьорды
Начало: Аэропорт Кеблавика, 19:00
16 апр в 08:00
30 апр в 08:00
€2970 за человека
Страна ледников, вулканов и гейзеров: большой молодёжный тур в Исландию
Спуститься в кратер, увидеть дрейфующие айсберги, алмазный пляж, цветные горы и отдохнуть в термах
Начало: Аэропорт Кефлавика, время по договорённости
22 мар в 21:00
26 апр в 21:00
€1665 за человека
