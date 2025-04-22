8 дней
Навстречу айсбергам и китам: впечатляющие ландшафты и обитатели Исландии
Увидеть водопады, чёрные пляжи и дома викингов, искупаться в горячих термах и покататься на лошадях
Начало: Аэропорт Рейкьявика, до 14:00
22 апр в 14:00
1 мая в 14:00
€2800 за человека
5 дней
Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул
Начало: Рейкьявик, 9:00
24 янв в 08:00
26 янв в 08:00
€3800 за человека
9 дней
Вся Исландия с комфортом в мини-группе: водопады, фьорды и лавовые поля
Увидеть живописнейшие природные локации, отправиться на поиски китов и обновиться в источниках
Начало: Рейкьявик, аэропорт, время встречи зависит от рейс...
1 фев в 10:00
10 фев в 10:00
€9600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «В апреле»
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