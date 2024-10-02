В марте – туры в Рейкьявике

Найдено 3 тура в категории «В марте» в Рейкьявике на русском языке, цены от €1650. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
На машине
3 отзыва
3 дня
Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
Погулять по пляжу с чёрным песком, увидеть дыхание гейзера и постоять с обратной стороны водопада
Начало: Рейкьявик, утро
23 янв в 08:00
31 янв в 08:00
1650 за человека
Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
На машине
Конные прогулки
5 дней
Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
Увидеть впечатляющие водопады и ледники, посмотреть на тюленей и лошадей и заглянуть в Музей акул
Начало: Рейкьявик, 9:00
24 янв в 08:00
26 янв в 08:00
3800 за человека
Вся Исландия с комфортом в мини-группе: водопады, фьорды и лавовые поля
На машине
9 дней
Вся Исландия с комфортом в мини-группе: водопады, фьорды и лавовые поля
Увидеть живописнейшие природные локации, отправиться на поиски китов и обновиться в источниках
Начало: Рейкьявик, аэропорт, время встречи зависит от рейс...
1 фев в 10:00
10 фев в 10:00
9600 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алла
    2 октября 2024
    Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
    7 сентября 2024 г. началось наше трехдневное путешествие по Исландии. Первоначально нашим гидом должен был быть Миша. Но он не
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    смог нас сопровождать и нас встретила гид Анна, отчаянный водитель и опытный проводник, человек беззаветно влюбленный в удивительную и экзотическую страну, страну вулканов и дымящейся земли, отлично знающий её историю, самобытность живущего в ней народа, их обычаи и культурные особенности. За три дня Анна показала нам красоты острова: водопады, горы, заливы с айсбергами и города Исландии, посоветовала в каких разных лагунах искупаться, удивила гейзерами и накормила совершенно сказочной бараниной. Посоветовала посмотреть несколько новых мест, не запланированных ранее. С легкой руки Анны мы побывали в ледяной пещере, на черном от вулканического пепла леднике, три раза видели исландскую радугу, любовались разноцветьем исландских мхов, уклонялись от порывов морского ветра и окунулись в холодные морские воды, полюбовались гейзерами и познакомились с забавными овечками и коровками, покормили исландских лошадок, строго ориентированных хвостами против ветра. Анна - отличный фотограф, и она подарила нам сделанные ею замечательные фотографии. Мы полюбили Исландию во многом благодаря нашему чудесному очаровательному гиду. Спасибо тебе Анна от Аллы и Анесы.

    7 сентября 2024 г. началось наше трехдневное путешествие по Исландии. Первоначально нашим гидом должен был быть
  • Д
    Данил
    22 сентября 2024
    Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
    Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!
    Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!Все прошло отлично! Увидели все замечательные и интересные места. Спасибо Анне за большое путешествие!
  • А
    Артем
    10 июля 2024
    Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
    Огромное спасибо за организацию прекрасного путешествия. Особо хочется поблагодарить гида. Все было супер!
    Огромное спасибо за организацию прекрасного путешествия. Особо хочется поблагодарить гида. Все было супер!Огромное спасибо за организацию прекрасного путешествия. Особо хочется поблагодарить гида. Все было супер!Огромное спасибо за организацию прекрасного путешествия. Особо хочется поблагодарить гида. Все было супер!Огромное спасибо за организацию прекрасного путешествия. Особо хочется поблагодарить гида. Все было супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «В марте»

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  1. Невероятная природа Исландии: ледяные пещеры и топовые места Золотого кольца и южного побережья
  2. Лёд и пламя: природные соĸровища южного и западного побережий Исландии и Золотого кольца
  3. Вся Исландия с комфортом в мини-группе: водопады, фьорды и лавовые поля
Сколько стоит тур в Рейкьявике в январе 2025
Сейчас в Рейкьявике в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 1650 до 9600. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «В марте», 3 ⭐ отзыва, цены от €1650. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март