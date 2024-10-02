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смог нас сопровождать и нас встретила гид Анна, отчаянный водитель и опытный проводник, человек беззаветно влюбленный в удивительную и экзотическую страну, страну вулканов и дымящейся земли, отлично знающий её историю, самобытность живущего в ней народа, их обычаи и культурные особенности. За три дня Анна показала нам красоты острова: водопады, горы, заливы с айсбергами и города Исландии, посоветовала в каких разных лагунах искупаться, удивила гейзерами и накормила совершенно сказочной бараниной. Посоветовала посмотреть несколько новых мест, не запланированных ранее. С легкой руки Анны мы побывали в ледяной пещере, на черном от вулканического пепла леднике, три раза видели исландскую радугу, любовались разноцветьем исландских мхов, уклонялись от порывов морского ветра и окунулись в холодные морские воды, полюбовались гейзерами и познакомились с забавными овечками и коровками, покормили исландских лошадок, строго ориентированных хвостами против ветра. Анна - отличный фотограф, и она подарила нам сделанные ею замечательные фотографии. Мы полюбили Исландию во многом благодаря нашему чудесному очаровательному гиду. Спасибо тебе Анна от Аллы и Анесы.