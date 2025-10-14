Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Аликанте на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 28 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Аликанте. Обзорная экскурсия - история и культура города Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central) €150 за всё до 8 чел. Пешая 3 часа 55 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города Начало: На площади Puerta del Mar от €100 за всё до 10 чел. На велосипеде 3 часа 18 отзывов Индивидуальная Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых Начало: У станции метро от €100 за человека Другие экскурсии Аликанте

