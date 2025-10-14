Индивидуальная
до 8 чел.
Аликанте. Обзорная экскурсия - история и культура города
Насыщенная история Аликанте создала уникальное смешение культур и архитектурных стилей. Во время экскурсии вас ждут интересные рассказы и удивительные виды
Начало: крыльцо центрального рынка (Mercado central)
14 окт в 09:00
17 окт в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия вечернего Аликанте: замки, набережные и местные традиции
Прогулка по вечернему Аликанте с посещением замка Санта Барбара, старинных районов и дегустацией тапас. Ощутите ритм и атмосферу города
Начало: На площади Puerta del Mar
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Велопрогулка по живописным пригородам Аликанте: сады, монастырь и пляж
Отправьтесь на велопрогулку по живописным пригородам Аликанте, осмотрите монастырь Санта Фас, древние фруктовые сады и пляж Сан Хуан. Отличный активный отдых
Начало: У станции метро
20 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от €100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в октябре 2025
Сейчас в Аликанте в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 101 ⭐ отзыв, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь