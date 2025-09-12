Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Аликанте на русском языке, цены от €79. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Топ-места Аликанте
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: Гуадалест, Алтея и Бенидорм
Индивидуальная экскурсия по провинции Аликанте. Посетите Гуадалест, Алтею и Бенидорм, узнайте их истории и сделайте потрясающие фото
Начало: У Археологического музея Аликанте
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте
На машине
На микроавтобусе
7 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Гуадалест и водопады Альгара: история и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Начало: У отеля Melia
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
14 сен в 09:15
€79 за человека
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
На машине
На микроавтобусе
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Аликанте - в королевскую Мурсию: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Мурсии, посетите Кафедральный собор и Королевский клуб, прогуляйтесь по живописным улочкам и площадям
Начало: У места вашего проживания в Аликанте
20 сен в 15:00
22 сен в 15:00
€380 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Аликанте
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Аликанте
Запечатлейте лучшие моменты вашего отдыха в Аликанте! Индивидуальная фотопрогулка с профессиональным фотографом и экскурсоводом по живописным местам города
21 сен в 12:00
23 сен в 16:00
от €170 за всё до 4 чел.

