Irina проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия по двум городам Коста Бланка

Irina
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Irina – представитель гидов
Теплый летний вечер, запах моря, пронзительно-голубая вода, белые домики в цветах, манящие в сумерках лавки с сувенирами ручной работы и мастерские художников – такой будет наша экскурсия.

Она задумана как концентрат атмосферы летнего южного курорта, того самого духа, который вы потом будете вспоминать дождливой осенью и снежной зимой.

Это не та поездка, из которой вы привезете ворох исторических фактов и имен, в этот раз мы едем за впечатлениями!
От 185 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день

Что вас ожидает

Величественная скала города Кальпе
Город известен своей внушительной скалой, возвышающейся над городом и морем на 300 метров. Скала является заповедником, тут обитает огромное количество птиц, в первую очередь – чаек. Размер и великолепие скалы завораживают, здесь всегда хочется погрузиться в слушание шума прибоя, наблюдение за полетом чаек и красоту окружающей гармонии. Есть три опции: неспешная прогулка вокруг скалы (частично, неполный круг); морская прогулка вокруг скалы на небольшом катамаране (в летние месяцы, зимой сервис не предоставляется, в переходный сезон катамаран выходит, только если набрали достаточное количество пассажиров); прогулка по скале. Один из ее склонов – достаточно пологий, там проходит удобная пешая тропа. Не надо карабкаться или иметь скалолазное снаряжение – вам предстоит именно прогулка.

Единственная православная церковь в этих краях
Церковь расположена между городами Кальпе и Алтеей. Это небольшая постройка в стиле северной русской архитектуры – деревянный терем с золотыми куполами, смотрится среди пальм весьма экзотично. Вы сможете зайти внутрь, если будет открыто. В этом случае желательно захватить соответствующую одежду (женщинам – платки). Если нет, то платки и юбки есть на входе.

Вечерняя прогулка по городу Алтея
Мы стараемся попасть туда ближе к сумеркам, приезжаем около 19 часов (в июне, правда, тут темнеет совсем поздно, около 21 часа). Город известен, как излюбленное место художников и других творческих людей, которые находят здесь вдохновение. Сказочные виды со смотровых, небольшой центр с белыми домиками, выстроен на холме вокруг церкви с синими куполами. Здесь у нас запланирована небольшая пешая прогулка, визит в отличную кондитерскую или в гастробар. Также у вас будет свободное время для прогулки по лавочкам с сувенирами и картинами местных художников.

Возвращаемся обычно примерно в 22 часа.

Кому подходит экскурсия

Маршрут по силам всем (и детям, и взрослым), у кого нет явных проблем со здоровьем (лишний вес и проблемы с суставами).

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви. Возможно, после прогулки по скале вам захочется переодеться – получается нетяжелая кардионагузка.
  • С июня по сентябрь экскурсии обычно проходят в минигруппах от 4 до 8 человек. Если вас меньше, чем 6 человек, то, возможно, добавится еще кто-то. Если вас 6-8 человек, возможны скидки (напишите мне сообщение, пожалуйста). В низкий сезон, с октября по май, экскурсия проходит индивидуально, минимальное количество участников — 4, или эквивалент оплаты за 4-х. Если требуется строго индивидуальная экскурсия — уточните, пожалуйста, обсудим возможности.
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день
Кальпе и Алтея за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Здравствуйте! Уменя и моего супруга Николая маленькая семейная компания туристического направления в Аликанте. Мы занимаемся экскурсиями уже с 2010 года. Нам близка идея отдыха без огромных отелей, питания по системе «все включено» и анимации на месте, ведь намного интереснее максимально погрузиться в атмосферу того региона, куда приехал: каждое утро здороваться с соседями, ходить на рынок, готовить из местных продуктов и изучать ближайшие окрестности спокойно и вдумчиво. И в последнем мы будем рады помочь туристам! Экскурсия маленькой группой (2-8 человек) не только позволит увидеть нечто новое и увлекательное, но и поможет узнать об интересных возможностях города и окрестностей, сориентироваться на месте в удобном для гостя режиме.
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