Irina проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Величественная скала города Кальпе

Город известен своей внушительной скалой, возвышающейся над городом и морем на 300 метров. Скала является заповедником, тут обитает огромное количество птиц, в первую очередь – чаек. Размер и великолепие скалы завораживают, здесь всегда хочется погрузиться в слушание шума прибоя, наблюдение за полетом чаек и красоту окружающей гармонии. Есть три опции: неспешная прогулка вокруг скалы (частично, неполный круг); морская прогулка вокруг скалы на небольшом катамаране (в летние месяцы, зимой сервис не предоставляется, в переходный сезон катамаран выходит, только если набрали достаточное количество пассажиров); прогулка по скале. Один из ее склонов – достаточно пологий, там проходит удобная пешая тропа. Не надо карабкаться или иметь скалолазное снаряжение – вам предстоит именно прогулка.

Единственная православная церковь в этих краях

Церковь расположена между городами Кальпе и Алтеей. Это небольшая постройка в стиле северной русской архитектуры – деревянный терем с золотыми куполами, смотрится среди пальм весьма экзотично. Вы сможете зайти внутрь, если будет открыто. В этом случае желательно захватить соответствующую одежду (женщинам – платки). Если нет, то платки и юбки есть на входе.

Вечерняя прогулка по городу Алтея

Мы стараемся попасть туда ближе к сумеркам, приезжаем около 19 часов (в июне, правда, тут темнеет совсем поздно, около 21 часа). Город известен, как излюбленное место художников и других творческих людей, которые находят здесь вдохновение. Сказочные виды со смотровых, небольшой центр с белыми домиками, выстроен на холме вокруг церкви с синими куполами. Здесь у нас запланирована небольшая пешая прогулка, визит в отличную кондитерскую или в гастробар. Также у вас будет свободное время для прогулки по лавочкам с сувенирами и картинами местных художников.

Возвращаемся обычно примерно в 22 часа.

Кому подходит экскурсия

Маршрут по силам всем (и детям, и взрослым), у кого нет явных проблем со здоровьем (лишний вес и проблемы с суставами).