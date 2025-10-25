Мои заказы

Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте

Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив замок Гуадалест и водопады Альгара. Откройте для себя историю и природные чудеса Коста-Бланки в мини-группе
Экскурсия в замок Гуадалест и водопады Альгара предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием и природными красотами Коста-Бланки.

Участники посетят старинный городок Гуадалест, где увидят дома, встроенные в скалы, и осмотрят
замок с захватывающими видами на долину.

Водопады Альгара, окруженные заповедником, предоставят возможность освежиться и насладиться уникальной флорой и фауной региона.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет отличным выбором для любителей истории и природы

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный замок Гуадалест
  • 🌊 Водопады Альгара
  • 🏞 Потрясающие виды на долину
  • 🕰 Интересные исторические факты
  • 🗺 Путешествие в мини-группе
  • 🚗 Комфортный транспорт
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте© Валерия
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте© Валерия
Замок Гуадалест и водопады Альгара в мини-группе из Аликанте© Валерия
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:15

Что можно увидеть

  • Замок Гуадалест
  • Музей этнографии
  • Площадь Святого Георгия
  • Старинная тюрьма
  • Храм Успения Богородицы
  • Дом семейства Ордунья
  • Крепость Алькасайба
  • Замок Короля

Описание экскурсии

Атмосферный город Гуадалест и его замок

Мы погуляем по узеньким мощёным улочкам со старинными домами, встроенными в стены. Каждый из них одновременно и музей, и магазин, и жилой дом. А затем пройдём по туннелю в скале (с 12 века это единственный вход в замок) и изучим древнюю крепость. В нашей программе:

  • Музей этнографии. Вы увидите экспозиции, посвящённые производству оливкового масла, вина, предметам быта крестьян и горожан с 16 по 20 век
  • Площадь Святого Георгия с видами на водохранилище и долину с фруктовыми рощами
  • Старинная тюрьма. Через небольшое окошко мы рассмотрим тёмное помещение, в котором с 12 века содержали злостных преступников
  • Храм Успения Богородицы, перестроенный после разрушительного землетрясения
  • Дом семейства Ордунья. Великолепный особняк, рассказывающий о быте испанского дворянства
  • Две крепости — Алькасайба и замок Короля. Сейчас это один замковый комплекс Сан-Хосе, с древними руинами и сохранившимися залами

Легенды и таинственные истории

Вы услышите о пиратах и защите от них жителей Средиземноморья, о маврах и реконкисте. О католических королях, отвоевавших большинство замков у арабских завоевателей, и о сокровищах испанской короны. Я расскажу, что, по мнению местных жителей, хранится под основанием разрушенной башни.

Три уровня водопадов Альгара

Ещё в древние времена считалось, что вода в них целебная. Неслучайно римские легионеры лечили здесь свои раны. Восьмиметровые каскады, небольшие водопады и чаши для купания создают мир, в котором даже в жару прохладно и хорошо. По поверью, встав под один из водопадов, вы помолодеете на 5 лет, а другой исполнит заветные желания.

Водопады окружены заповедником с уникальной средиземноморской флорой и фауной.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 9:00 — выезжаем из Аликанте до города Гуадалест. В пути полюбуемся горными вершинами, миндальными долинами и старыми городками
  • 10:00 — время в замке (2–2,5 часа)
  • 12:00 — дорога к водопадам (примерно 30 мин.)
  • 15:00 — дорога в Аликанте (около 40 мин.)

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается: билет в дом семейства Ордунья (по желанию) — €4 за человека, билет на водопады — €8 за человека
  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito или легковом автомобиле Skoda Octavia

ежедневно в 09:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€79
Дети до 16 лет€65
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Melia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Аликанте
Провела экскурсии для 147 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Валерия. Я лицензированный гид с опытом работы с 2010 года. Обожаю Испанию и стараюсь делать все экскурсии интересными, яркими и без сухих фактов. Буду очень рада познакомить вас с удивительным миром Коста-Бланки. Чего здесь только нет: древние и современные города, замки и крепости, дикие пляжи и экотропы, винодельни и сыроварни. Жду вас!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
S
SVETLANA
25 окт 2025
Были на потрясающей экскурсии с Валерией, огромное вам спасибо за потрясающий день. Очень познавательная, увелекательная и незабываемая поезда. Получили огромное удовольствие и узнали много интересных фактов о разных местах, событиях. Рекомендуем каждому, с ней любая поездка пройдёт на ура!
Reus-Levcisina
Reus-Levcisina
1 окт 2025
Экскурсия прошла на отлично!!! Нам все понравилось. Наш гид Валерия очень интересный рассказчик,узнали много нового и интересного. Буду предлагать её своим знакомым и друзьям. Спасибо большое за прекрасный тур и организацию
Г
Галина
14 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, Валерия рассказала очень много интересного, время пролетело незаметно. Мы получили огромное удовольствие
Очень понравилась экскурсия, Валерия рассказала очень много интересного, время пролетело незаметно. Мы получили огромное удовольствие
О
Ольга
12 июл 2025
Валерия очень знающий гид. Маршрут подобран отлично великолепные виды, интересные рассказы- не заскучаешь.
Ощущение, что гуляешь по интересным местам с местными друзьями.
Inesa
Inesa
1 июл 2025
Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов про историю, мифы и современный быт Испании. Спасибо за Вашу заботу и поддержку, мы
чувствовали себя в безопасности и отлично провели время в этой поездке. Рекомендую всем искупаться в водопадах и посетить замок. Это понравится всей семье. Все было чудесно, особенно прыжок в водопад - это запомнится навсегда! Спасибо! ☺️

Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов
O
OLGA
24 июн 2025
Мы бронировали экскурсию в помледний момент и не ожидали что с Валерией получится так круто!
Она покпзала лучшие места, выбирала обьекты в правильное время чтоб не было толп! На обед отвела в лучший ресторан!
Мы очень довольны и рекомендуем!!!
Е
Евгения
6 мая 2025
С Валерией экскурсия в гуадалест прошла на одном дыхании. По дороге она много рассказала про Аликанте и Бенидорм, что захотелось туда вернуться еще раз. Гуадалест оказался красивым старинным городком и
там тоже очень много интересного, что посмотреть. Валерия грамотно и доступно обо всем рассказала и показала интересные места. Сразу видно что человек имеет образование приближенное к туризму. Она педагог географ из Санкт Петербурга. И это чувствуется в ее преподнесении материала, как интересно она умеет доносить до туристов информацию. Обязательно вернемся в Аликанте еще раз. Спасибо 🙏

С Валерией экскурсия в гуадалест прошла на одном дыхании. По дороге она много рассказала про АликантеС Валерией экскурсия в гуадалест прошла на одном дыхании. По дороге она много рассказала про Аликанте
А
Артур
31 мар 2025
Валерия один из удачных профи, с которым нам повезло! Заряд позитива, глубокие разносторонние знания, неутомимость!!! И громадная туристориентированность)))!!! Супер 🖐️спасибо 🤝
А
Алёна
7 мар 2025
Потрясающая экскурсия, рекомендую для обязательного посещения, красивые виды, возможность искупаться в водопадах, и конечно, очень интересные и увлекательные исторические факты от гида Валерии.
Обязательно вернусь сюда. Хочется снова увидеть эти места, в компании с таким замечательным гидом это лучший вариант.
Потрясающая экскурсия, рекомендую для обязательного посещения, красивые виды, возможность искупаться в водопадах, и конечно, очень интересные

Входит в следующие категории Аликанте

