Мы погуляем по узеньким мощёным улочкам со старинными домами, встроенными в стены. Каждый из них одновременно и музей, и магазин, и жилой дом. А затем пройдём по туннелю в скале (с 12 века это единственный вход в замок) и изучим древнюю крепость. В нашей программе:
Музей этнографии. Вы увидите экспозиции, посвящённые производству оливкового масла, вина, предметам быта крестьян и горожан с 16 по 20 век
Площадь Святого Георгия с видами на водохранилище и долину с фруктовыми рощами
Старинная тюрьма. Через небольшое окошко мы рассмотрим тёмное помещение, в котором с 12 века содержали злостных преступников
Храм Успения Богородицы, перестроенный после разрушительного землетрясения
Дом семейства Ордунья. Великолепный особняк, рассказывающий о быте испанского дворянства
Две крепости — Алькасайба и замок Короля. Сейчас это один замковый комплекс Сан-Хосе, с древними руинами и сохранившимися залами
Легенды и таинственные истории
Вы услышите о пиратах и защите от них жителей Средиземноморья, о маврах и реконкисте. О католических королях, отвоевавших большинство замков у арабских завоевателей, и о сокровищах испанской короны. Я расскажу, что, по мнению местных жителей, хранится под основанием разрушенной башни.
Три уровня водопадов Альгара
Ещё в древние времена считалось, что вода в них целебная. Неслучайно римские легионеры лечили здесь свои раны. Восьмиметровые каскады, небольшие водопады и чаши для купания создают мир, в котором даже в жару прохладно и хорошо. По поверью, встав под один из водопадов, вы помолодеете на 5 лет, а другой исполнит заветные желания.
Водопады окружены заповедником с уникальной средиземноморской флорой и фауной.
Примерный тайминг экскурсии:
9:00 — выезжаем из Аликанте до города Гуадалест. В пути полюбуемся горными вершинами, миндальными долинами и старыми городками
10:00 — время в замке (2–2,5 часа)
12:00 — дорога к водопадам (примерно 30 мин.)
15:00 — дорога в Аликанте (около 40 мин.)
Организационные детали
Отдельно оплачивается: билет в дом семейства Ордунья (по желанию) — €4 за человека, билет на водопады — €8 за человека
В зависимости от количества людей экскурсия проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito или легковом автомобиле Skoda Octavia
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Melia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Аликанте
Провела экскурсии для 147 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Валерия. Я лицензированный гид с опытом работы с 2010 года. Обожаю Испанию и стараюсь делать все экскурсии интересными, яркими и без сухих фактов. Буду очень рада познакомить вас с удивительным миром Коста-Бланки. Чего здесь только нет: древние и современные города, замки и крепости, дикие пляжи и экотропы, винодельни и сыроварни. Жду вас!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
–
2
–
1
–
S
SVETLANA
25 окт 2025
Были на потрясающей экскурсии с Валерией, огромное вам спасибо за потрясающий день. Очень познавательная, увелекательная и незабываемая поезда. Получили огромное удовольствие и узнали много интересных фактов о разных местах, событиях. Рекомендуем каждому, с ней любая поездка пройдёт на ура!
Reus-Levcisina
1 окт 2025
Экскурсия прошла на отлично!!! Нам все понравилось. Наш гид Валерия очень интересный рассказчик,узнали много нового и интересного. Буду предлагать её своим знакомым и друзьям. Спасибо большое за прекрасный тур и организацию
Г
Галина
14 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, Валерия рассказала очень много интересного, время пролетело незаметно. Мы получили огромное удовольствие
О
Ольга
12 июл 2025
Валерия очень знающий гид. Маршрут подобран отлично великолепные виды, интересные рассказы- не заскучаешь. Ощущение, что гуляешь по интересным местам с местными друзьями.
Inesa
1 июл 2025
Спасибо огромное Валерия за прекрасную экскурсию в такие красивые места! Мы получили огромное удовольствие от расссказов про историю, мифы и современный быт Испании. Спасибо за Вашу заботу и поддержку, мы читать дальше
чувствовали себя в безопасности и отлично провели время в этой поездке. Рекомендую всем искупаться в водопадах и посетить замок. Это понравится всей семье. Все было чудесно, особенно прыжок в водопад - это запомнится навсегда! Спасибо! ☺️
O
OLGA
24 июн 2025
Мы бронировали экскурсию в помледний момент и не ожидали что с Валерией получится так круто! Она покпзала лучшие места, выбирала обьекты в правильное время чтоб не было толп! На обед отвела в лучший ресторан! Мы очень довольны и рекомендуем!!!
Е
Евгения
6 мая 2025
С Валерией экскурсия в гуадалест прошла на одном дыхании. По дороге она много рассказала про Аликанте и Бенидорм, что захотелось туда вернуться еще раз. Гуадалест оказался красивым старинным городком и читать дальше
там тоже очень много интересного, что посмотреть. Валерия грамотно и доступно обо всем рассказала и показала интересные места. Сразу видно что человек имеет образование приближенное к туризму. Она педагог географ из Санкт Петербурга. И это чувствуется в ее преподнесении материала, как интересно она умеет доносить до туристов информацию. Обязательно вернемся в Аликанте еще раз. Спасибо 🙏
А
Артур
31 мар 2025
Валерия один из удачных профи, с которым нам повезло! Заряд позитива, глубокие разносторонние знания, неутомимость!!! И громадная туристориентированность)))!!! Супер 🖐️спасибо 🤝
А
Алёна
7 мар 2025
Потрясающая экскурсия, рекомендую для обязательного посещения, красивые виды, возможность искупаться в водопадах, и конечно, очень интересные и увлекательные исторические факты от гида Валерии. Обязательно вернусь сюда. Хочется снова увидеть эти места, в компании с таким замечательным гидом это лучший вариант.