Экскурсия в замок Гуадалест и водопады Альгара предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием и природными красотами Коста-Бланки.Участники посетят старинный городок Гуадалест, где увидят дома, встроенные в скалы, и осмотрят

замок с захватывающими видами на долину. Водопады Альгара, окруженные заповедником, предоставят возможность освежиться и насладиться уникальной флорой и фауной региона. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет отличным выбором для любителей истории и природы

Описание экскурсии

Атмосферный город Гуадалест и его замок

Мы погуляем по узеньким мощёным улочкам со старинными домами, встроенными в стены. Каждый из них одновременно и музей, и магазин, и жилой дом. А затем пройдём по туннелю в скале (с 12 века это единственный вход в замок) и изучим древнюю крепость. В нашей программе:

Музей этнографии. Вы увидите экспозиции, посвящённые производству оливкового масла, вина, предметам быта крестьян и горожан с 16 по 20 век

Площадь Святого Георгия с видами на водохранилище и долину с фруктовыми рощами

Старинная тюрьма. Через небольшое окошко мы рассмотрим тёмное помещение, в котором с 12 века содержали злостных преступников

Храм Успения Богородицы, перестроенный после разрушительного землетрясения

Дом семейства Ордунья. Великолепный особняк, рассказывающий о быте испанского дворянства

Две крепости — Алькасайба и замок Короля. Сейчас это один замковый комплекс Сан-Хосе, с древними руинами и сохранившимися залами

Легенды и таинственные истории

Вы услышите о пиратах и защите от них жителей Средиземноморья, о маврах и реконкисте. О католических королях, отвоевавших большинство замков у арабских завоевателей, и о сокровищах испанской короны. Я расскажу, что, по мнению местных жителей, хранится под основанием разрушенной башни.

Три уровня водопадов Альгара

Ещё в древние времена считалось, что вода в них целебная. Неслучайно римские легионеры лечили здесь свои раны. Восьмиметровые каскады, небольшие водопады и чаши для купания создают мир, в котором даже в жару прохладно и хорошо. По поверью, встав под один из водопадов, вы помолодеете на 5 лет, а другой исполнит заветные желания.

Водопады окружены заповедником с уникальной средиземноморской флорой и фауной.

Примерный тайминг экскурсии:

9:00 — выезжаем из Аликанте до города Гуадалест. В пути полюбуемся горными вершинами, миндальными долинами и старыми городками

10:00 — время в замке (2–2,5 часа)

12:00 — дорога к водопадам (примерно 30 мин.)

15:00 — дорога в Аликанте (около 40 мин.)

Организационные детали