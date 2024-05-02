Выездные экскурсии из Аликанте

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Аликанте на русском языке, цены от €110, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
190 за всё до 3 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Велопрогулка по пригородам Аликанте
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Прокатиться по живописным фруктовым садам к монастырю Санта Фас и пляжу Сан Хуан
Начало: У станции метро
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
110 за всё до 2 чел.
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
335 за всё до 3 чел.
Город-крепость Гвадалест
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Город-крепость Гвадалест
Посетить самый колоритный уголок побережья Коста Бланка
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
240 за всё до 5 чел.
Топ-места Аликанте
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Аликанте
Побывать в локациях, фото из которых украсят ваши соцсети
Начало: У Археологического музея Аликанте
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    2 мая 2024
    Город-крепость Гвадалест
    Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    19 апреля 2024
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо🩵🩵🩵
  • О
    Олександра
    11 марта 2024
    Символы побережья Коста Бланка
    Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
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    участников и акцентированием внимания на местах и достопримечательностях, которые больше всего нас заинтересовали. Материал подавался интересно, с множеством деталей, фактов, исторических баек. Мы легко переходили с темы на темы и общались все время, которое провели вместе. Сделали много красивых фото на память, попробовали традиционный испанский завтрак и диковинные фрукты, которые называют испанской грушей. Логистика построена хорошо. Рекомендую!

  • А
    Алена
    17 октября 2023
    Город-крепость Гвадалест
    Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
  • е
    елена
    25 августа 2023
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Хорошая экскурсия в Новельду, посетили Castell de la Mola, где находится уникальный орган из мрамора. Прекрасно, что удалось съездить в винодельню (я рекомендую совмещать обязательно).
  • Ш
    Шумаева
    8 января 2023
    Один день в прекрасной Мурсии
    Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
  • С
    Светлана
    25 февраля 2020
    Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
    Елена прекрасно провела экскурсию. Узнали много нового. Рассказывает интересно, содержательно. Спасибо большое. Будем заказывать с ней и другие экскурсии.
  • Г
    Геннадий
    22 сентября 2019
    Велопрогулка по пригородам Аликанте
    Мы были на вело прогулке 21 сентября вечером, прекрасно, получили массу удовольствия, хороший маршрут, спокойно без напряжения по красивым местам. Мария такая умничка, интересная экскурсия,рекомендуем.
  • Л
    Лариса
    18 сентября 2019
    Город-крепость Гвадалест
    Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила
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    к встрече с городом-крепостью, с историей замка в связи с историей Испании. Замок стоит на вершине скалы и со смотровых площадок открывется прекрасный вид на долину, на искусственное водохранилище с изумрудной водой. Маша указывала на самые восхитительные ракурсы и устроила нам фотосессию. Спортивная и подвижная, она тактично относилась к моим ограниченным возможностям. Её любовь к Испании, к ее истории, к испанцам очень импонирует. Спасибо Маше за ее такт, доброжелательность и за прекрасное настроение, которое не покидало нас всю поездку и весь день.

  • А
    Альберт
    9 сентября 2019
    Один день в прекрасной Мурсии
    Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Выездные»

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  1. Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
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  3. Велопрогулка по пригородам Аликанте
  4. Из Аликанте - в королевскую Мурсию
  5. Город-крепость Гвадалест
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 110 до 335 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Аликанте и местам Испании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании
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