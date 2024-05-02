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к встрече с городом-крепостью, с историей замка в связи с историей Испании. Замок стоит на вершине скалы и со смотровых площадок открывется прекрасный вид на долину, на искусственное водохранилище с изумрудной водой. Маша указывала на самые восхитительные ракурсы и устроила нам фотосессию. Спортивная и подвижная, она тактично относилась к моим ограниченным возможностям. Её любовь к Испании, к ее истории, к испанцам очень импонирует. Спасибо Маше за ее такт, доброжелательность и за прекрасное настроение, которое не покидало нас всю поездку и весь день.