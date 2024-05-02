1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Из Аликанте в Новельду, где живёт дух Гауди
Расширить представления о буржуазном модерне в Испании, посетить храм Гауди и старинную крепость
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по пригородам Аликанте
Прокатиться по живописным фруктовым садам к монастырю Санта Фас и пляжу Сан Хуан
Начало: У станции метро
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€335 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Город-крепость Гвадалест
Посетить самый колоритный уголок побережья Коста Бланка
Начало: ЖД Станция RENFE, Alicante
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Аликанте
Побывать в локациях, фото из которых украсят ваши соцсети
Начало: У Археологического музея Аликанте
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200€140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 мая 2024Незабываемый опыт, легкая и непринужденная экскурсия в теплой атмосфере. Рекомендую!
- ООльга19 апреля 2024Это было просто волшебно!!! Огромное спасибо
- ООлександра11 марта 2024Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
- ААлена17 октября 2023Экскурсия очень понравилась, как и наш экскурсовод Мария! Получили массу удовольствия, как раз то, что и ожидали от экскурсии!
- еелена25 августа 2023Хорошая экскурсия в Новельду, посетили Castell de la Mola, где находится уникальный орган из мрамора. Прекрасно, что удалось съездить в винодельню (я рекомендую совмещать обязательно).
- ШШумаева8 января 2023Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
- ССветлана25 февраля 2020Елена прекрасно провела экскурсию. Узнали много нового. Рассказывает интересно, содержательно. Спасибо большое. Будем заказывать с ней и другие экскурсии.
- ГГеннадий22 сентября 2019Мы были на вело прогулке 21 сентября вечером, прекрасно, получили массу удовольствия, хороший маршрут, спокойно без напряжения по красивым местам. Мария такая умничка, интересная экскурсия,рекомендуем.
- ЛЛариса18 сентября 2019Большое спасибо Маше за интересную экскурсию,Дорога к живописному замку Гуадалест была не менее живописной и интересной, Маша нас постепенно готовила
- ААльберт9 сентября 2019Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аликанте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 110 до 335 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Аликанте и местам Испании в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании